HBO renova série de Harry Potter para nova temporada antes mesmo de estreia

A HBO anunciou a renovação da série de Harry Potter para a segunda temporada. A novidade chega sete meses antes da estreia da série, prevista para o natal de 2026.
A emissora ainda não confirmou o título da nova leva de episódios, mas a equipe criativa já informou que pretende adaptar um livro por temporada. Com isso, o segundo ano deve abordar os acontecimentos de "Harry Potter e a Câmara Secreta ".
A previsão é que as gravações da segunda temporada comecem no segundo semestre deste ano, numa tentativa de reduzir o intervalo entre os lançamentos e acompanhar o envelhecimento do elenco infantil.
Até agora, a emissora não divulgou novos nomes para o elenco nem diretores para a continuação.
O que já se sabe sobre a série?
A nova adaptação de Harry Potter para a HBO Max aposta em um elenco totalmente inédito para revisitar a história do bruxo mais famoso da cultura pop. O trio principal será vivido por Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron), enquanto nomes mais experientes assumem personagens centrais de Hogwarts, como John Lithgow no papel de Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu interpretando Snape e Nick Frost como Hagrid.
Comandada pela showrunner Francesca Gardiner e com direção de Mark Mylod, a série pretende adaptar os livros de J.K. Rowling com maior fidelidade, dedicando uma temporada para cada obra e não focando apenas no ponto de vista de Harry.
A primeira leva de episódios será baseada em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, com cerca de oito capítulos, e estreia prevista para o natal de 2026.