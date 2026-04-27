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Filmes e séries

HBO renova série de Harry Potter para nova temporada antes mesmo de estreia

A série estreia no natal de 2026 e promete uma versão mais fiel da história original
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 19:20

Série de Harry Potter é renovada para a segunda temporada antes da estreia da primeira.
Série de Harry Potter é renovada para a segunda temporada antes da estreia da primeira. Divulgação HBO

A HBO anunciou a renovação da série de Harry Potter para a segunda temporada. A novidade chega sete meses antes da estreia da série, prevista para o natal de 2026.


A emissora ainda não confirmou o título da nova leva de episódios, mas a equipe criativa já informou que pretende adaptar um livro por temporada. Com isso, o segundo ano deve abordar os acontecimentos de "Harry Potter e a Câmara Secreta ".


A previsão é que as gravações da segunda temporada comecem no segundo semestre deste ano, numa tentativa de reduzir o intervalo entre os lançamentos e acompanhar o envelhecimento do elenco infantil.


Até agora, a emissora não divulgou novos nomes para o elenco nem diretores para a continuação. 

O que já se sabe sobre a série?

A nova adaptação de Harry Potter para a HBO Max aposta em um elenco totalmente inédito para revisitar a história do bruxo mais famoso da cultura pop. O trio principal será vivido por Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron), enquanto nomes mais experientes assumem personagens centrais de Hogwarts, como John Lithgow no papel de Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu interpretando Snape e Nick Frost como Hagrid.


Comandada pela showrunner Francesca Gardiner e com direção de Mark Mylod, a série pretende adaptar os livros de J.K. Rowling com maior fidelidade, dedicando uma temporada para cada obra e não focando apenas no ponto de vista de Harry. 


A primeira leva de episódios será baseada em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, com cerca de oito capítulos, e estreia prevista para o natal de 2026.

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