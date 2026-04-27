HBO renova série de Harry Potter para nova temporada antes mesmo de estreia

A HBO anunciou a renovação da série de Harry Potter para a segunda temporada. A novidade chega sete meses antes da estreia da série, prevista para o natal de 2026.





A emissora ainda não confirmou o título da nova leva de episódios, mas a equipe criativa já informou que pretende adaptar um livro por temporada. Com isso, o segundo ano deve abordar os acontecimentos de "Harry Potter e a Câmara Secreta ".





A previsão é que as gravações da segunda temporada comecem no segundo semestre deste ano, numa tentativa de reduzir o intervalo entre os lançamentos e acompanhar o envelhecimento do elenco infantil.





Até agora, a emissora não divulgou novos nomes para o elenco nem diretores para a continuação.