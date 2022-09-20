  • Harry Styles permanece na 14ª semana em primeiro na Billboard com 'As It Was'
Música

Harry Styles permanece na 14ª semana em primeiro na Billboard com 'As It Was'

Artista empata com nomes como Whitney Houston, Mariah Carey, The Black Eyed Peas e Bruno Mars
Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 16:24

Harry Styles no clipe de As It Was Crédito: Reprodução/YouTube
Harry Styles está perto de um recorde na Billboard Hot 100, a principal parada dos Estados Unidos. Sua música "As It Was" se mantém no topo pela 14ª semana.
Com essa posição, o cantor britânico empata em 4º lugar como a música que ficou mais semanas em primeiro lugar, ao lado de artistas consagrados como Whitney Houston, Mariah Carey, The Black Eyed Peas e Bruno Mars. Se Styles repetir o feito na próxima semana, deixará esses ilustres concorrentes para trás.
Steve Lacy ocupa a segunda posição na Billboard com Bad Habit, enquanto Nicki Minaj está na terceira colocação com Super Freaky Girl. Em quarto, aparece Nicky Youre e Daizy com Sunroof. E, em quinto, vem a dupla Post Malone e Doja Cat com I Like You (A Happier Song).
Além de As It Was em primeiro, Styles está presente na lista com outra canção, Late Night Talking, em 10º lugar.

