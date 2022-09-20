Ludmilla comenta indicação de ‘Numanice #2' ao Grammy Latino

Ludmilla é indicada ao Grammy Latino Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla

A lista dos indicados ao Grammy Latino foi divulgada nesta terça-feira, 20. Entre os brasileiros que concorrem ao prêmio , Ludmilla está na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com Numanice #2. A notícia foi comemorada pela artista no Twitter.

"Acordei com a notícia de que estamos indicados ao Grammy Latino com um projeto que saiu da minha cabeça, que quase ninguém colocou fé, mas que eu acreditei e fui até o fim pra entregar pra vocês. É o Numanice #2 na maior premiação de música do mundo Obrigada meu Deus", comemorou Ludmilla.

Acordei com a notícia de que estamos indicados ao Grammy Latino com um projeto que saiu da minha cabeça, que quase ninguém colocou fé mas que eu acreditei e fui até o fim pra entregar pra vocês. É o Numanice #2 na maior premiação de música do mundo. Obrigada meu Deus! — LUDMILLA (@Ludmilla) September 20, 2022

Numanice #2 conta com 17 faixas, incluindo participações especiais de Marília Mendonça, Péricles, Prateado, Delacruz, Tá Na Mente e Gabby Moura. O projeto ao vivo é resultado do registro de um show realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em julho deste ano.