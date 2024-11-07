Gustavo Macacko: o cantor que resgata a herança africana e divulga o ES para o mundo

O cantor e compositor capixaba Gustavo Macacko tem suas "antenas ancestrais" sempre sintonizadas nas raízes culturais afro-brasileiras. Desde 2022, com o lançamento do álbum “Antenas Ancestrais”, Macacko tem levado sua música e a valorização da herança africana a diversos palcos pelo mundo, incluindo o Rock in Rio, Europa e Índia. Agora, ele se prepara para lançar o clipe "Afro Ginga Digital" no dia 13 de novembro, na casa de shows Brizz, em Vitória. Na ocasião, o artista também fará um show exclusivo ao lado de ao lado de Big Bat Blues Band, Henrique Mattiuzzi, Gastação Infinita, Pedro Ferna e Allan Eller.
Com entrada gratuita, o evento promete uma celebração audiovisual completa. Além de apresentar o clipe "Afro Ginga Digital", Macacko exibirá outros cinco videoclipes que fazem parte do projeto “Antenas Ancestrais”. Dirigido por Melina Furlan e realizado com o apoio da Lei Paulo Gustavo, clipe explora a rica cultura afro-brasileira presente no Espírito Santo, destacando elementos como capoeira, dança e instrumentos tradicionais, como berimbau, pandeiro e atabaque.
Macacko, que pratica capoeira desde os 10 anos, reflete em sua música a profunda conexão com suas raízes afro-brasileiras. "Esse trabalho é uma representação da minha jornada pessoal e artística, um reflexo de tudo que a música e a cultura afro-brasileira me proporcionaram", afirma o artista.
O álbum “Antenas Ancestrais” tem uma forte ligação com o Espírito Santo, com cada clipe sendo filmado em diferentes localidades do estado, capturando a essência e a beleza de sua ancestralidade. "Afro Ginga Digital" foi filmado nos bairros Jesus de Nazaré e Centro, enquanto outros clipes exploram a aldeia indígena de Aracruz, Barra do Jucu, Enseada do Suá e o Mosteiro Zen Budista em Ibiraçu.
Confira o clipe em primeira mão:
Reconhecimento Internacional
A sonoridade única de “Antenas Ancestrais”, que combina influências do Manguebeat com batidas eletrônicas produzidas por Marcelo Dadalto, abriu portas para Gustavo Macacko em diversos palcos internacionais. Sua performance no Rock in Rio de 2022 foi um marco em sua carreira, seguida de uma turnê pela Europa que passou por Alemanha, Holanda, França, Portugal, Espanha e Inglaterra. Em 2024, Macacko levou sua música à Índia, ampliando ainda mais seu alcance.
Este álbum foi um divisor de águas na minha carreira. Ele não só me proporcionou momentos inesquecíveis, como o show no Rock in Rio, mas também me conectou com novas culturas e públicos ao redor do mundo
O lançamento do clipe "Afro Ginga Digital" é uma excelente oportunidade para o público capixaba conhecer mais sobre o trabalho de Gustavo Macacko e se conectar com a riqueza da cultura afro-brasileira através de sua música.
Serviço
- Gustavo Macacko no Brizz
- Data: 13 de novembro, quarta-feira
- Local: Casa de shows Brizz – Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Vitória
- Entrada gratuita