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Sucesso do rap

Guarapa Session estreia em beach club com show do rapper L7NNON

Lennon dos Santos Barbosa Frassetti é um dos novos expoentes do rap e do trap. Ele se apresentará no no B27 Beach Club, no centro de Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 08:00

O cantor L7NNON
O cantor L7NNON é um dos novos expoentes do rap e do trap Crédito: Reprodução Instagram @l7nnon
O Guarapa Session está de cara nova, mas promete ter a mesma energia das festas já conhecidas pelo público. Estreando no B27 Beach Club, também conhecido como Siribeira, no centro de Guarapari, o rapper L7NNON é o responsável por abrir os trabalhos hoje (16), a partir das 17h.
Lennon dos Santos Barbosa Frassetti, ou melhor, L7, é um dos novos expoentes do rap e do trap. Ele é cria de Realengo, no Rio de Janeiro. Um dos sucessos do artista é a faixa “Mais que Isso”, estourada nas plataformas digitais.

Confira abaixo mais informações do evento:

  • Data: 16 de janeiro
  • Abertura dos portões: 17 horas
  • Local: B27 Beach Club: R. Dr. Silva Melo, 02 - Centro, Guarapari
  • Classificação: 18 anos
  • Informações: (27) 99277-8213

INGRESSOS

  • Área Vip: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)
  • Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que - comprove a condição de beneficiário.
  • Vendas: no Superticket

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