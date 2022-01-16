Guarapa Session estreia em beach club com show do rapper L7NNON

O Guarapa Session está de cara nova, mas promete ter a mesma energia das festas já conhecidas pelo público. Estreando no B27 Beach Club, também conhecido como Siribeira, no centro de Guarapari, o rapper L7NNON é o responsável por abrir os trabalhos hoje (16), a partir das 17h.
Lennon dos Santos Barbosa Frassetti, ou melhor, L7, é um dos novos expoentes do rap e do trap. Ele é cria de Realengo, no Rio de Janeiro. Um dos sucessos do artista é a faixa “Mais que Isso”, estourada nas plataformas digitais.
Confira abaixo mais informações do evento:
- Data: 16 de janeiro
- Abertura dos portões: 17 horas
- Local: B27 Beach Club: R. Dr. Silva Melo, 02 - Centro, Guarapari
- Classificação: 18 anos
- Informações: (27) 99277-8213
INGRESSOS
- Área Vip: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia)
- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que - comprove a condição de beneficiário.
- Vendas: no Superticket