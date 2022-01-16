Guarapa Session estreia em beach club com show do rapper L7NNON

O cantor L7NNON é um dos novos expoentes do rap e do trap

O Guarapa Session está de cara nova, mas promete ter a mesma energia das festas já conhecidas pelo público. Estreando no B27 Beach Club, também conhecido como Siribeira, no centro de Guarapari, o rapper L7NNON é o responsável por abrir os trabalhos hoje (16), a partir das 17h.