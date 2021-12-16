Grupo Revelação promete colocar os capixabas para sambar no domingo (19)

Grupo Revelação Crédito: Divulgação/Grupo Revelação

Donos dos hits “Coração Radiante” e Deixa Acontecer”, o grupo Revelação chega a Vitória, neste domingo (19), no Gordinho Sambão. A banda desembarca no Espírito Santo com formação nova e trazendo sucessos do mais recente DVD “Revela Samba Beach”, gravado no Rio de Janeiro, com músicas inéditas e regravações.

O Revelação comemora 26 anos de história, com mais de 2,5 milhões de CDs e DVDs vendidos. Com o retorno de Artur Luís, no reco reco, e a chegada de Jhonatan Alexandre, no cavaco, o Revelação volta com a sua identidade musical original contendo Beto Lima no violão, Mauro Junior no banjo, Rogerinho no tan-tan e Sergio Rufino no pandeiro.

Os ingressos já estão no segundo lote e estão custando entre R$80 (meia, pista, 2º lote) a R$ 140 (inteira, camarote, 2º lote). Além do Revelação, tocam os grupos Sué e Leq Samba. Se quiser sambar de sexta (17) a domingo (18), vale conferir a programação da casa logo abaixo.

Serviço

O que: Grupo Revelação + Sué + Leq Samba.

Grupo Revelação + Sué + Leq Samba. Quando: 19/12

19/12 Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Gordinho Sambão- Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.

Gordinho Sambão- Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$40 (meia, pista, 2º lote), R$80 (inteira, pista, 2º lote), R$ 70 (meia, camarote, 2º lote), R$140 (inteira, camarote, 2º lote)

R$40 (meia, pista, 2º lote), R$80 (inteira, pista, 2º lote), R$ 70 (meia, camarote, 2º lote), R$140 (inteira, camarote, 2º lote) Pontos de venda: No site Le Billet

No site Le Billet Classificação: 18 anos

18 anos Informações: (27) 99897-4027

Programação completa do Gordinho Sambão

17/12

Atrações: Chopp Samba + Dbem com a Vida + Jefinho Faraó.

Chopp Samba + Dbem com a Vida + Jefinho Faraó. Horário: 20h

20h Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista)

entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista) Classificação: 18 anos





18 anos 18/12

Atrações: Dbem com a Vida + Leley do Cavaco.

Dbem com a Vida + Leley do Cavaco. Horário : 20h

: 20h Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista)

entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista) Classificação: 18 anos

Programação Gordinho Praia do Canto