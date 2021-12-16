Grupo Revelação promete colocar os capixabas para sambar no domingo (19)

Donos dos hits “Coração Radiante” e Deixa Acontecer”, o grupo Revelação chega a Vitória, neste domingo (19), no Gordinho Sambão. A banda desembarca no Espírito Santo com formação nova e trazendo sucessos do mais recente DVD “Revela Samba Beach”, gravado no Rio de Janeiro, com músicas inéditas e regravações.
O Revelação comemora 26 anos de história, com mais de 2,5 milhões de CDs e DVDs vendidos. Com o retorno de Artur Luís, no reco reco, e a chegada de Jhonatan Alexandre, no cavaco, o Revelação volta com a sua identidade musical original contendo Beto Lima no violão, Mauro Junior no banjo, Rogerinho no tan-tan e Sergio Rufino no pandeiro.
Os ingressos já estão no segundo lote e estão custando entre R$80 (meia, pista, 2º lote) a R$ 140 (inteira, camarote, 2º lote). Além do Revelação, tocam os grupos Sué e Leq Samba. Se quiser sambar de sexta (17) a domingo (18), vale conferir a programação da casa logo abaixo.
- Serviço
- O que: Grupo Revelação + Sué + Leq Samba.
- Quando: 19/12
- Horário: A partir das 17h
- Local: Gordinho Sambão- Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.
- Ingressos: R$40 (meia, pista, 2º lote), R$80 (inteira, pista, 2º lote), R$ 70 (meia, camarote, 2º lote), R$140 (inteira, camarote, 2º lote)
- Pontos de venda: No site Le Billet
- Classificação: 18 anos
- Informações: (27) 99897-4027
Programação completa do Gordinho Sambão
- 17/12
- Atrações: Chopp Samba + Dbem com a Vida + Jefinho Faraó.
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista)
- Classificação: 18 anos
- 18/12
- Atrações: Dbem com a Vida + Leley do Cavaco.
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista)
- Classificação: 18 anos
Programação Gordinho Praia do Canto
- 17/12 (sexta-feira)
- Atrações: Samba Crioulo + Leley do Cavaco,
- Horário: 20h.
- Local: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: Free até as 21h30, após R$ 30 (pista) e R$50 (área vip)
- 18/12 (sábado)
- Atrações: Balada do Maycon + Nego Damoé
- Horário: 20h
- Local: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: 50 (área vip) e pista free até às 19h, após R$ 30 (pista)
- 19/12 (domingo)
- Atrações: Samba rei + Maycon Sarmento
- Horário: 18h
- Local: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: Pista free até às 19h30, após R$ 30 (pista) e R$50 (área vip)