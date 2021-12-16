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Grupo Revelação promete colocar os capixabas para sambar no domingo (19)

A banda toca no espaço Gordinho Sambão, a partir das 17h. Também terão apresentações dos grupos Sué e Leq Samba. Os ingressos estão à venda na internet
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 17:17

Grupo Revelação
Grupo Revelação Crédito: Divulgação/Grupo Revelação
Donos dos hits “Coração Radiante” e Deixa Acontecer”, o grupo Revelação chega a Vitória, neste domingo (19), no Gordinho Sambão. A banda desembarca no Espírito Santo com formação nova e trazendo sucessos do mais recente DVD “Revela Samba Beach”, gravado no Rio de Janeiro, com músicas inéditas e regravações.
O Revelação comemora 26 anos de história, com mais de 2,5 milhões de CDs e DVDs vendidos. Com o retorno de Artur Luís, no reco reco, e a chegada de Jhonatan Alexandre, no cavaco, o Revelação volta com a sua identidade musical original contendo Beto Lima no violão, Mauro Junior no banjo, Rogerinho no tan-tan e Sergio Rufino no pandeiro.
Os ingressos já estão no segundo lote e estão custando entre R$80 (meia, pista, 2º lote) a R$ 140 (inteira, camarote, 2º lote). Além do Revelação, tocam os grupos Sué e Leq Samba. Se quiser sambar de sexta (17) a domingo (18), vale conferir a programação da casa logo abaixo.
  • Serviço
  • O que: Grupo Revelação + Sué + Leq Samba.
  • Quando: 19/12
  • Horário: A partir das 17h
  • Local: Gordinho Sambão-  Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.
  • Ingressos: R$40 (meia, pista, 2º lote), R$80 (inteira, pista, 2º lote), R$ 70 (meia, camarote, 2º lote), R$140 (inteira, camarote, 2º lote)
  • Pontos de venda: No site Le Billet
  • Classificação: 18 anos
  • Informações: (27) 99897-4027

Programação completa do Gordinho Sambão

  • 17/12
  • Atrações: Chopp Samba + Dbem com a Vida + Jefinho Faraó.
  • Horário: 20h
  • Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista)
  • Classificação: 18 anos

  • 18/12
  • Atrações: Dbem com a Vida + Leley do Cavaco.
  • Horário: 20h
  • Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 (pista)
  • Classificação: 18 anos

Programação Gordinho Praia do Canto

  • 17/12 (sexta-feira)
  • Atrações: Samba Crioulo + Leley do Cavaco,
  • Horário: 20h.
  • Local: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: Free até as 21h30, após R$ 30 (pista) e R$50 (área vip)

  • 18/12 (sábado)
  • Atrações: Balada do Maycon + Nego Damoé
  • Horário: 20h
  • Local: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: 50 (área vip) e pista free até às 19h, após R$ 30 (pista)

  • 19/12 (domingo)
  • Atrações: Samba rei + Maycon Sarmento 
  • Horário: 18h
  • Local: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: Pista free até às 19h30, após R$ 30 (pista) e R$50 (área vip)

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