Governo do Estado investe R$ 14 milhões nos Editais da Cultura 2021

O Governador Renato Casagrande durante o lançamento dos Editais da Cultura 2021 Crédito: Divulgação/Secult

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta quarta-feira (10), os Editais da Cultura 2021, com aumento de R$ 3 milhões em seu orçamento. De acordo com a Secretaria Estadual de Cultura, serão investidos R$ 14 milhões provenientes do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

As inscrições serão feitas on-line a partir do dia 24 de novembro. Já a íntegra dos editais estará disponível no site da Secretaria da Cultura (Secult) a partir do próximo dia 16.

“Quando vejo uma atividade cultural, sei que ali é um ambiente que não tem lugar para a violência, não tem lugar para o desrespeito, um lugar onde existe tolerância e respeito entre as pessoas. A cultura é uma manifestação diversa e heterogênea. Os editais ajudam a manter a atividade cultural, a preservar a riqueza cultural e ainda contribuem com o sustento dos artistas. Fomentar a cultura é alimentar nossa identidade enquanto Estado e também enquanto pessoas”, observou o governador Casagrande.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, a ampliação deste recurso foi o maior aumento de investimento já promovido dentro dos Editais em 12 anos, o que reforça a importância desta política pública que tem contribuído para a formação artístico-cultural no Estado, de forma ampla.

O secretário de Cultura do ES, Fabrício Noronha, durante o lançamento dos Editais da Cultura 2021 Crédito: Divulgação/Secult

“A gente tem trabalhado diversificando os mecanismos de difusão cultural e lembrando do valor simbólico e social das políticas culturais. Os Editais do Funcultura geram renda para trabalhadores da cultura do Espírito Santo, e também para setores não criativos que fazem parte dos projetos. Quando a gente aumenta o investimento em cultura, a gente aumenta as possibilidades criativas, a gente aumenta a sensação de pertencimento das pessoas ao lugar delas”, afirmou Fabricio Noronha.

Durante a solenidade alusiva ao Dia Nacional da Cultura, houve a entrega do prêmio dos contemplados do Edital 013/2020 – Mestres e Grupos Populares “Prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba”; a entrega do prêmio Trajetórias – em reconhecimento a diversos grupos artísticos e de cultura popular –; e as apresentações do Coletivo de Slam Nísia e a Cia de Dança Negraô, de Vila Velha.

Também estiveram presentes no evento a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro; o deputado estadual, Luciano Machado; os diretores-presidentes de autarquias e órgãos, Igor Pontini (RTV-ES) e Carlos Rafael (Junta Comercial); além de vereadores e lideranças do segmento.