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Globo anuncia duas novelas das 21h ao mesmo tempo para o final do ano

Produções estrearão simultaneamente no Globoplay e na TV aberta. A produção destinada ao Globoplay será de autoria de João Emanuel Carneiro, já a novela que estreará na TV Globo  será da dupla Gloria Perez e Mauro Mendonça Filho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2022 às 14:35

João Emanuel Carneiro e Glória Perez terão novelas estreando simultaneamente na faixa das 21h da Globo
João Emanuel Carneiro e Glória Perez terão novelas estreando simultaneamente na faixa das 21h da Globo Crédito: Globo
A Globo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (9) que vai produzir duas novelas das 21h ao mesmo tempo, ambas para estrear no último trimestre de 2022, mas com transmissão em plataformas diferentes. Uma no Globoplay e outra na Globo.
"Isto só é possível graças à capacidade de produção dos Estúdios Globo, que se adaptaram rapidamente às necessidades de criar, desenvolver e produzir conteúdos multiplataforma", afirmou Ricardo Waddington, diretor de entretenimento da Globo.
Ainda em comunicado à imprensa, Waddington completou que "nossa aposta é que entre uma e outra, o público vai optar por acompanhar as duas tramas".
A produção destinada ao Globoplay será de autoria de João Emanuel Carneiro e segue sem título definido. A novela terá cerca de 80 capítulos e será lançada como uma obra aberta, ou seja, sem que o desfecho da trama esteja definido antecipadamente.
Já a novela que estreará na TV Globo, também no último trimestre do ano, será da dupla vencedora do Emmy, a autora Gloria Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho. "Travessia" estreará após o remake de "Pantanal" e terá em torno de 150 capítulos.
"Esse novo modelo de gestão de portfólio é resultado do processo de transformação da empresa, que tem permitido uma visão estratégica dos nossos conteúdos para múltiplas plataformas", disse Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo em comunicado.

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