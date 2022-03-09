Festa da Criatividade debate o futuro da cultura no ES

A cultura capixaba estará em debate na terceira edição da Festa da Criatividade Crédito: Assessoria da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha

“A cultura de volta para o futuro”, esse é o tema da 3ª Edição da Festa da Criatividade, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult). O evento em prol dos novos rumos da cultura acontece de forma híbrida em 2022, nos dias 10, 11 e 12 de março, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), na Enseada do Suá, em Vitória. As inscrições para participação presencial são limitadas e gratuitas.

A programação da Festa da Criatividade deste ano inclui rodas de negócios, debates e seminário internacional. Entre os temas a serem discutidos estão o estado de emergência cultural, os horizontes da retomada da cultura, criatividade e liberdade, enraizamento e transcendência, abordando o fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural para estimular a criatividade.

Para compor as rodas de debates, o evento contará com convidados de renome no assunto. Nomes como Juca Ferreira (DF), Jandira Feghali (DF), Célio Turino (SP), Estrela Leminski (PR), Paula Lavigne (RJ) integram a programação. Haverá também transmissão ao vivo dos debates pelo Youtube da Secult

Além da quesito didático, o evento terá uma parte musical para descontrair ao final de cada dia de atividades. O projeto “Cultura em Toda Parte” será o responsável em agitar a noite, a partir das 21h, com diversos shows de artistas capixabas na Fundação Projeto Tamar, em Vitória. Entre as apresentações confirmadas, a Banda de Congo Mestre Tagibe, Aliado Jota, Rodrigo Novo e Pretaô.

A 3ª Edição da Festa da Criatividade uma realização da Secult com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), sendo parte do Projeto Hub Criativo coordenado pela Gerência de Economia Criativa (Gecria).

ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DA CULTURA

A quinta-feira (10) será um grande dia para discussão da cultura. Além da abertura da Festa da Criatividade, a data contará com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, que acontecerá em Vitória numa reunião fechada.

O encontro reunirá gestores estaduais de todo o País. Na pauta, serão debatidas a convocação para a Conferência Nacional de Cultura, a agenda parlamento e, principalmente, as atualizações e a mobilização em torno da aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc 2.

Além dos gestores estaduais, o Fórum terá a participação de parlamentares envolvidos diretamente na criação desses marcos legais para a área. Já confirmaram presença no evento os secretários de Cultura de 20 estados brasileiros. O secretário Fabricio Noronha, do Espírito Santo, é o atual presidente do colegiado.

Estarão presentes em parte do encontro a deputada federal Jandira Feghali (RJ), autora da Lei Aldir Blanc 2; o deputado federal José Guimarães (CE), relator da Lei Paulo Gustavo; e a deputada federal Alice Portugal (BA), que preside a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. As resoluções serão publicadas na Carta de Vitória, com apontamentos e encaminhamentos da pauta nacional da Cultura.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FESTA DA CRIATIVIDADE

10 de março





19h

Abertura



Auditório Principal





Autoridades presentes:

> Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

> Fabricio Noronha - Secretário de Cultura do Espírito Santo

> Cristina Engel - Diretora da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)

> Pedro Rigo - Diretor do Sebrae





19h30 às 21h





MESA 1 - A Cultura de Volta para o Futuro

Auditório Principal

Vamos olhar para o passado, analisar o presente e partir para o futuro? Discutir o momento institucional das políticas públicas voltadas para a cultura é um exercício importante para planejar as ações que irão contribuir para a retomada da economia criativa brasileira. Como o Espírito Santo está inserido neste contexto tendo em vista, por exemplo, o Programa ES+Criativo e a criação da Lei Estadual de Cultura (LICC)? Quais estados conseguiram dar continuidade ao desenvolvimento das políticas culturais em relação às agendas parlamentares, às crises institucionais e à ausência do MINC? A Cultura de volta para o futuro!



Mediador: Fabricio Noronha





Convidados:

Jandira Feghali - Deputada Federal/RJ)

Alice Portugal - Deputada Federal/BA e Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados

Juca Ferreira - Ex-ministro da Cultura do Brasil

Pablo Capilé - Mídia Ninja

Ursula Vidal - Secretária de Cultura do Estado do Pará e Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura





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A partir de 21h





Shows | Cultura em Toda Parte

Fundação Projeto Tamar - Vitória

Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá

Felipe Benedito

Duo Severino

Pretaô





Entrada livre

Duo Severino se apresenta nesta quinta (10) Crédito: Divulgação

11 de março





10h às 12h

RODA DE NEGÓCIO DO SETOR DA MÚSICA - ABRAFIN (PITCHING / SPEED MEETING)

Sebrae.Lab





Intercâmbio de produtores dos festivais mais inovadores do Brasil com os empreendedores da música capixaba para a troca de informações sobre o mercado do setor e para a geração de oportunidades para artistas e produtores capixabas, com a participação da ABRAFIN - Associação Brasileira de Festivais Independentes.



Mediadora: Rute Santos - Secult-ES





Convidados:

Ivan Ferraro - Músico e produtor cultural

Ana Morena Tavares - Combo Cultural Dosol

Sara Loiola - Festival Yalodê

Ana Garcia - Coquetel Molotov

Paulo Zé Barcelos - Morrostock RS

Vince Athayde - Commons e Zona Mundi

Felipe Altenfelder - Midia Ninja

Ivanna Tolotti - Jornalista, musicista e produtora cultural

Estrela Leminski - Escritora

Daniel Morelo - Formemus/ES

Larissa Delbone - Festival de Vitória/ES





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9h às 12h



6º Seminário Sys.terna: Territórios e o desenvolvimento de base comunitária: experimentando leituras de Economia Criativa

Auditório Principal





O 6º Seminário Sys.terna, da Agência de Economia Criativa Experimental, tem o objetivo de provocar reflexões sobre a relação entre a Economia Criativa e o Desenvolvimento Sustentável dos territórios e terá a participação do professor pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade dos Açores (UAc), Eduardo José da Silva Tomé Marques, PhD em Serviço Social e Embaixador do Pacto Europeu para o Clima em Portugal. O seminário abordará a temática do desenvolvimento dos territórios, suas necessidades e possibilidades, oferecendo reflexões e experimentos que podem contribuir para políticas públicas que buscam solucionar questões locais a partir de um olhar comunitário.

Mediadores: Robson Malacarne - Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Orlando Lopes Albertino - Professor Universidade Federal do ES





Convidados:

Eduardo José Silva - UAC/ Portugal

Latussa Monteiro - Instituto Jones dos Santos Neves

Leonardo Bis - pesquisador, consultor e professor





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14h30 às 16h30

RODADA DE NEGÓCIOS DA LICC

Sebrae.Lab





Produtores e empreendedores culturais se encontram com empresas interessadas em incentivar projetos culturais da Lei De Incentivo à Cultura Capixaba - LICC, e também tiram dúvidas sobre o primeiro ciclo de patrocínio do Espírito Santo.

Mediadora: Rute Santos





Empresas:

Cintia Coelho - ES GÁS

Maria Luiza Morandini - EDP

Adriana Denadai - Águia Branca

Jennifer Coronel - Arcelor

Victor D`Almeida - OI





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16h às 18h

Mesa 02 - Estado de Emergência Cultural

? Auditório Principal Sebrae





Quais são os mecanismos mais eficientes para reverter o estado de emergência cultural provocado pela pandemia? Na perspectiva para 2023, cada estado apresenta sua estratégia de desenvolvimento para a economia criativa. No Espírito Santo, o ecossistema de inovação ganha força por meio de iniciativas culturais, a exemplo do Projeto Hub Criativo, do convênio realizado entre a Secretaria de Cultura e o Sebrae e, também, da criação de uma plataforma de marketplace para ampliar os canais de negócio dos setores criativos. Além disso, como pensar a transversalidade e a interseccionalidade como catalisadores do processo de retomada da economia da cultura?

Mediador: Marcelo Ferreira - Canal Emergência





Convidados:

Ivana Bentes - Ensaísta, professora, curadora e pesquisadora acadêmica

Célio Turino - Escritor e Pesquisador

Alexandre Santini - Sub-Secretário de Cultura de Niterói

Márcio Tavares - Comitê Paulo Gustavo





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19h às 21h

Mesa 03 - Enraizamento e transcendência: Fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural para estimular a criatividade

Auditório Principal Sebrae





O fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural é um grande estímulo à criatividade. Por meio de uma perspectiva filosófica e epistemológica, é possível apresentar outras formas de vida e organização social que podem ressignificar o lugar da inovação. Arte indígena, afrofuturismo, povos tradicionais, budismo, religiões de matriz africana são reunidos em uma única mesa para olhar para o passado e encontrar o futuro.

Mediador: Priscila Gama - ativista e empreendedora social





Convidados:

Daiju San - Abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem

Cacique Marcelo Wera Djekupe - Educador Indígena

Ailton Krenak - Filósofo e Escritor





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A partir de 21h

Shows | Cultura em Toda Parte

Fundação Projeto Tamar - Vitória

Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá

- Banda de Congo Mestre Tagibe

- Afari

- HeptaSopro Convida Léo de Paula





Entrada livre

Afari é atração nesta sexta-feira (11) Crédito: Divulgação

12 de março





10h às 12h

Mesa 04 - Inovação e Territórios

Auditório Principal Sebrae





Qual seria a configuração ideal de um ecossistema de inovação? Hubs, centros culturais, arranjos produtivos, distritos criativos, museus, políticas setoriais. Esta mesa pretende discutir ambientes de inovação institucionalizados e também a formação de territórios criativos. Como integrar esses ambientes e promover encontros entre a cadeia produtiva da economia criativa e os setores da indústria, serviços, comércio e terceiro setor?

Mediador: Renato Tannure





Convidados:

Alfredo Manevy - Mídia Ninja

Victor D'Almeida - Oi Futuro

Ivan Ferraro - Músico, produtor cultural, diretor da empresa Midiamix

Júlia Caiado - Global Touch

Luiz Toniato - Sebrae ES





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16h às 18h

MESA 5 - Os primeiros a parar... e o horizonte da retomada

Auditório Principal Sebrae





Produtores de festivais nacionais se encontram para debater a retomada dos eventos culturais no cenário pós-pandêmico, com a contribuição da ABRAFIN - Associação Brasileira de Festivais Independentes.

Mediadora: Simone Marçal - Gestora Cultural





Convidados:

Ana Morena Tavares - Diretora do DoSol

Sara Loiola - Festival Yalodê

Ana Garcia - Coquetel Molotov

Paulo Zé Barcelos - Morrostock

Vince Athaíde - Commons e Zona Mundi

André Felix - Cineasta

Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do ES





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19h às 21h

MESA 6 - Criatividade e Liberdade (MOBILE + 342)

Auditório Principal Sebrae





Arte, ativismo e liberdade de expressão artística e cultural serão debatidos como aspectos contemporâneos da criatividade. Assuntos de interesse social e o enfrentamento das problemáticas relacionadas à sustentabilidade performam na dinâmica transformação sociocultural.

Mediadora: Carol Ruas - Sub-Secretária da Cultura ES





Convidados:

Dríade Aguiar - Mídia Ninja

Guilherme Varella - Movimento Mobile

Paula Lavigne - 342 Artes

Elisa Lucinda - Atriz e Escritora





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A partir de 21h

Shows | Cultura em Toda Parte

Fundação Projeto Tamar - Vitória

Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá





Aliado Jota

João Pedro Leite

Rodrigo Novo





Entrada livre

Cultura em Toda Parte | Dentro da programação da Festa da Criatividade