Festa da Criatividade debate o futuro da cultura no ES

“A cultura de volta para o futuro”, esse é o tema da 3ª Edição da Festa da Criatividade, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult). O evento em prol dos novos rumos da cultura acontece de forma híbrida em 2022, nos dias 10, 11 e 12 de março, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), na Enseada do Suá, em Vitória. As inscrições para participação presencial são limitadas e gratuitas.
A programação da Festa da Criatividade deste ano inclui rodas de negócios, debates e seminário internacional. Entre os temas a serem discutidos estão o estado de emergência cultural, os horizontes da retomada da cultura, criatividade e liberdade, enraizamento e transcendência, abordando o fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural para estimular a criatividade.
Para compor as rodas de debates, o evento contará com convidados de renome no assunto. Nomes como Juca Ferreira (DF), Jandira Feghali (DF), Célio Turino (SP), Estrela Leminski (PR), Paula Lavigne (RJ) integram a programação. Haverá também transmissão ao vivo dos debates pelo Youtube da Secult.
Além da quesito didático, o evento terá uma parte musical para descontrair ao final de cada dia de atividades. O projeto “Cultura em Toda Parte” será o responsável em agitar a noite, a partir das 21h, com diversos shows de artistas capixabas na Fundação Projeto Tamar, em Vitória. Entre as apresentações confirmadas, a Banda de Congo Mestre Tagibe, Aliado Jota, Rodrigo Novo e Pretaô.
A 3ª Edição da Festa da Criatividade uma realização da Secult com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), sendo parte do Projeto Hub Criativo coordenado pela Gerência de Economia Criativa (Gecria).
ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DA CULTURA
A quinta-feira (10) será um grande dia para discussão da cultura. Além da abertura da Festa da Criatividade, a data contará com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, que acontecerá em Vitória numa reunião fechada.
O encontro reunirá gestores estaduais de todo o País. Na pauta, serão debatidas a convocação para a Conferência Nacional de Cultura, a agenda parlamento e, principalmente, as atualizações e a mobilização em torno da aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc 2.
Além dos gestores estaduais, o Fórum terá a participação de parlamentares envolvidos diretamente na criação desses marcos legais para a área. Já confirmaram presença no evento os secretários de Cultura de 20 estados brasileiros. O secretário Fabricio Noronha, do Espírito Santo, é o atual presidente do colegiado.
Estarão presentes em parte do encontro a deputada federal Jandira Feghali (RJ), autora da Lei Aldir Blanc 2; o deputado federal José Guimarães (CE), relator da Lei Paulo Gustavo; e a deputada federal Alice Portugal (BA), que preside a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. As resoluções serão publicadas na Carta de Vitória, com apontamentos e encaminhamentos da pauta nacional da Cultura.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FESTA DA CRIATIVIDADE
- 10 de março
- 19h
- Abertura
- Auditório Principal
- Autoridades presentes:
- > Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
- > Fabricio Noronha - Secretário de Cultura do Espírito Santo
- > Cristina Engel - Diretora da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)
- > Pedro Rigo - Diretor do Sebrae
- 19h30 às 21h
- MESA 1 - A Cultura de Volta para o Futuro
- Auditório Principal
- Vamos olhar para o passado, analisar o presente e partir para o futuro? Discutir o momento institucional das políticas públicas voltadas para a cultura é um exercício importante para planejar as ações que irão contribuir para a retomada da economia criativa brasileira. Como o Espírito Santo está inserido neste contexto tendo em vista, por exemplo, o Programa ES+Criativo e a criação da Lei Estadual de Cultura (LICC)? Quais estados conseguiram dar continuidade ao desenvolvimento das políticas culturais em relação às agendas parlamentares, às crises institucionais e à ausência do MINC? A Cultura de volta para o futuro!
- Mediador: Fabricio Noronha
- Convidados:
- Jandira Feghali - Deputada Federal/RJ)
- Alice Portugal - Deputada Federal/BA e Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados
- Juca Ferreira - Ex-ministro da Cultura do Brasil
- Pablo Capilé - Mídia Ninja
- Ursula Vidal - Secretária de Cultura do Estado do Pará e Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura
- Inscreva-se AQUI
- A partir de 21h
- Shows | Cultura em Toda Parte
- Fundação Projeto Tamar - Vitória
- Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá
- Felipe Benedito
- Duo Severino
- Pretaô
- Entrada livre
- 11 de março
- 10h às 12h
- RODA DE NEGÓCIO DO SETOR DA MÚSICA - ABRAFIN (PITCHING / SPEED MEETING)
- Sebrae.Lab
- Intercâmbio de produtores dos festivais mais inovadores do Brasil com os empreendedores da música capixaba para a troca de informações sobre o mercado do setor e para a geração de oportunidades para artistas e produtores capixabas, com a participação da ABRAFIN - Associação Brasileira de Festivais Independentes.
- Mediadora: Rute Santos - Secult-ES
- Convidados:
- Ivan Ferraro - Músico e produtor cultural
- Ana Morena Tavares - Combo Cultural Dosol
- Sara Loiola - Festival Yalodê
- Ana Garcia - Coquetel Molotov
- Paulo Zé Barcelos - Morrostock RS
- Vince Athayde - Commons e Zona Mundi
- Felipe Altenfelder - Midia Ninja
- Ivanna Tolotti - Jornalista, musicista e produtora cultural
- Estrela Leminski - Escritora
- Daniel Morelo - Formemus/ES
- Larissa Delbone - Festival de Vitória/ES
- Inscreva-se AQUI
- 9h às 12h
- 6º Seminário Sys.terna: Territórios e o desenvolvimento de base comunitária: experimentando leituras de Economia Criativa
- Auditório Principal
- O 6º Seminário Sys.terna, da Agência de Economia Criativa Experimental, tem o objetivo de provocar reflexões sobre a relação entre a Economia Criativa e o Desenvolvimento Sustentável dos territórios e terá a participação do professor pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade dos Açores (UAc), Eduardo José da Silva Tomé Marques, PhD em Serviço Social e Embaixador do Pacto Europeu para o Clima em Portugal. O seminário abordará a temática do desenvolvimento dos territórios, suas necessidades e possibilidades, oferecendo reflexões e experimentos que podem contribuir para políticas públicas que buscam solucionar questões locais a partir de um olhar comunitário.
- Mediadores: Robson Malacarne - Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Orlando Lopes Albertino - Professor Universidade Federal do ES
- Convidados:
- Eduardo José Silva - UAC/ Portugal
- Latussa Monteiro - Instituto Jones dos Santos Neves
- Leonardo Bis - pesquisador, consultor e professor
- Inscreva-se AQUI
- 14h30 às 16h30
- RODADA DE NEGÓCIOS DA LICC
- Sebrae.Lab
- Produtores e empreendedores culturais se encontram com empresas interessadas em incentivar projetos culturais da Lei De Incentivo à Cultura Capixaba - LICC, e também tiram dúvidas sobre o primeiro ciclo de patrocínio do Espírito Santo.
- Mediadora: Rute Santos
- Empresas:
- Cintia Coelho - ES GÁS
- Maria Luiza Morandini - EDP
- Adriana Denadai - Águia Branca
- Jennifer Coronel - Arcelor
- Victor D`Almeida - OI
- Inscreva-se AQUI
- 16h às 18h
- Mesa 02 - Estado de Emergência Cultural
- ? Auditório Principal Sebrae
- Quais são os mecanismos mais eficientes para reverter o estado de emergência cultural provocado pela pandemia? Na perspectiva para 2023, cada estado apresenta sua estratégia de desenvolvimento para a economia criativa. No Espírito Santo, o ecossistema de inovação ganha força por meio de iniciativas culturais, a exemplo do Projeto Hub Criativo, do convênio realizado entre a Secretaria de Cultura e o Sebrae e, também, da criação de uma plataforma de marketplace para ampliar os canais de negócio dos setores criativos. Além disso, como pensar a transversalidade e a interseccionalidade como catalisadores do processo de retomada da economia da cultura?
- Mediador: Marcelo Ferreira - Canal Emergência
- Convidados:
- Ivana Bentes - Ensaísta, professora, curadora e pesquisadora acadêmica
- Célio Turino - Escritor e Pesquisador
- Alexandre Santini - Sub-Secretário de Cultura de Niterói
- Márcio Tavares - Comitê Paulo Gustavo
- Inscreva-se AQUI
- 19h às 21h
- Mesa 03 - Enraizamento e transcendência: Fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural para estimular a criatividade
- Auditório Principal Sebrae
- O fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural é um grande estímulo à criatividade. Por meio de uma perspectiva filosófica e epistemológica, é possível apresentar outras formas de vida e organização social que podem ressignificar o lugar da inovação. Arte indígena, afrofuturismo, povos tradicionais, budismo, religiões de matriz africana são reunidos em uma única mesa para olhar para o passado e encontrar o futuro.
- Mediador: Priscila Gama - ativista e empreendedora social
- Convidados:
- Daiju San - Abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem
- Cacique Marcelo Wera Djekupe - Educador Indígena
- Ailton Krenak - Filósofo e Escritor
- Inscreva-se AQUI
- A partir de 21h
- Shows | Cultura em Toda Parte
- Fundação Projeto Tamar - Vitória
- Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá
- - Banda de Congo Mestre Tagibe
- - Afari
- - HeptaSopro Convida Léo de Paula
- Entrada livre
- 12 de março
- 10h às 12h
- Mesa 04 - Inovação e Territórios
- Auditório Principal Sebrae
- Qual seria a configuração ideal de um ecossistema de inovação? Hubs, centros culturais, arranjos produtivos, distritos criativos, museus, políticas setoriais. Esta mesa pretende discutir ambientes de inovação institucionalizados e também a formação de territórios criativos. Como integrar esses ambientes e promover encontros entre a cadeia produtiva da economia criativa e os setores da indústria, serviços, comércio e terceiro setor?
- Mediador: Renato Tannure
- Convidados:
- Alfredo Manevy - Mídia Ninja
- Victor D'Almeida - Oi Futuro
- Ivan Ferraro - Músico, produtor cultural, diretor da empresa Midiamix
- Júlia Caiado - Global Touch
- Luiz Toniato - Sebrae ES
- Inscreva-se AQUI
- 16h às 18h
- MESA 5 - Os primeiros a parar... e o horizonte da retomada
- Auditório Principal Sebrae
- Produtores de festivais nacionais se encontram para debater a retomada dos eventos culturais no cenário pós-pandêmico, com a contribuição da ABRAFIN - Associação Brasileira de Festivais Independentes.
- Mediadora: Simone Marçal - Gestora Cultural
- Convidados:
- Ana Morena Tavares - Diretora do DoSol
- Sara Loiola - Festival Yalodê
- Ana Garcia - Coquetel Molotov
- Paulo Zé Barcelos - Morrostock
- Vince Athaíde - Commons e Zona Mundi
- André Felix - Cineasta
- Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do ES
- Inscreva-se AQUI
- 19h às 21h
- MESA 6 - Criatividade e Liberdade (MOBILE + 342)
- Auditório Principal Sebrae
- Arte, ativismo e liberdade de expressão artística e cultural serão debatidos como aspectos contemporâneos da criatividade. Assuntos de interesse social e o enfrentamento das problemáticas relacionadas à sustentabilidade performam na dinâmica transformação sociocultural.
- Mediadora: Carol Ruas - Sub-Secretária da Cultura ES
- Convidados:
- Dríade Aguiar - Mídia Ninja
- Guilherme Varella - Movimento Mobile
- Paula Lavigne - 342 Artes
- Elisa Lucinda - Atriz e Escritora
- Inscreva-se AQUI
- A partir de 21h
- Shows | Cultura em Toda Parte
- Fundação Projeto Tamar - Vitória
- Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá
- Aliado Jota
- João Pedro Leite
- Rodrigo Novo
- Entrada livre
Cultura em Toda Parte | Dentro da programação da Festa da Criatividade
- OFICINAS
- PREPARAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA PITCH
- Quinta, dia 10: 9h-12h
- Sexta, dia 11: 9h-12h
- OFICINA (Salas Multiuso)
- Oficineiro: Amaro Lima
- Inscreva-se AQUI
- COBERTURA COLABORATIVA E MIDIATIVISMO
- Quinta, dia 10: 14h-16h
- Sexta, dia 11: 10h-12h
- Sábado, dia 12: 10h-12h
- OFICINA (Salas Multiuso)
- Oficineira: Dríade Aguiar (Midia Ninja)
- Inscreva-se AQUI
- PALESTRAS
- Sexta, dia 11: 14h-15h
- PALESTRA
- "Economia da Cultura e Empreendedorismo Criativo"
- Palestrante: Bianca Sperandio
- Inscreva-se AQUI
- Sabado, dia 12: 14h-15h
- PALESTRA
- "Criatividade: o que inspira suas ideias?"
- Palestrante: Victor Mazzei
- Inscreva-se AQUI