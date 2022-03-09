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Cultura

Festa da Criatividade debate o futuro da cultura no ES

3ª edição do evento acontece de forma híbrida, nos dias 10, 11 e 12 de março, na sede do Sebrae-ES. Na programação, shows, debates e convidados especiais como Paula Lavigne, Elisa Lucinda e Jandira Feghali
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:45

Manifestação capixaba cultural em Vila Velha
A cultura capixaba estará em debate na terceira edição da Festa da Criatividade Crédito: Assessoria da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha
“A cultura de volta para o futuro”, esse é o tema da 3ª Edição da Festa da Criatividade, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult). O evento em prol dos novos rumos da cultura acontece de forma híbrida em 2022, nos dias 10, 11 e 12 de março, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), na Enseada do Suá, em Vitória. As inscrições para participação presencial são limitadas e gratuitas.
A programação da Festa da Criatividade deste ano inclui rodas de negócios, debates e seminário internacional. Entre os temas a serem discutidos estão o estado de emergência cultural, os horizontes da retomada da cultura, criatividade e liberdade, enraizamento e transcendência, abordando o fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural para estimular a criatividade.
Para compor as rodas de debates, o evento contará com convidados de renome no assunto. Nomes como Juca Ferreira (DF), Jandira Feghali (DF), Célio Turino (SP), Estrela Leminski (PR), Paula Lavigne (RJ) integram a programação. Haverá também transmissão ao vivo dos debates pelo Youtube da Secult.
Além da quesito didático, o evento terá uma parte musical para descontrair ao final de cada dia de atividades. O projeto “Cultura em Toda Parte” será o responsável em agitar a noite, a partir das 21h, com diversos shows de artistas capixabas na Fundação Projeto Tamar, em Vitória. Entre as apresentações confirmadas, a Banda de Congo Mestre Tagibe, Aliado Jota, Rodrigo Novo e Pretaô. 
A 3ª Edição da Festa da Criatividade uma realização da Secult com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), sendo parte do Projeto Hub Criativo coordenado pela Gerência de Economia Criativa (Gecria).

ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DA CULTURA

A quinta-feira (10) será um grande dia para discussão da cultura. Além da abertura da Festa da Criatividade, a data contará com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, que acontecerá em Vitória numa reunião fechada.
O encontro reunirá gestores estaduais de todo o País. Na pauta, serão debatidas a convocação para a Conferência Nacional de Cultura, a agenda parlamento e, principalmente, as atualizações e a mobilização em torno da aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc 2.
Além dos gestores estaduais, o Fórum terá a participação de parlamentares envolvidos diretamente na criação desses marcos legais para a área. Já confirmaram presença no evento os secretários de Cultura de 20 estados brasileiros. O secretário Fabricio Noronha, do Espírito Santo, é o atual presidente do colegiado.
Estarão presentes em parte do encontro a deputada federal Jandira Feghali (RJ), autora da Lei Aldir Blanc 2; o deputado federal José Guimarães (CE), relator da Lei Paulo Gustavo; e a deputada federal Alice Portugal (BA), que preside a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. As resoluções serão publicadas na Carta de Vitória, com apontamentos e encaminhamentos da pauta nacional da Cultura.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FESTA DA CRIATIVIDADE

  • 10 de março

  • 19h
  • Abertura 
  • Auditório Principal

  • Autoridades presentes:
  • > Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
  • > Fabricio Noronha - Secretário de Cultura do Espírito Santo
  • > Cristina Engel - Diretora da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)
  • > Pedro Rigo - Diretor do Sebrae

  • 19h30 às 21h

  • MESA 1 - A Cultura de Volta para o Futuro 
  • Auditório Principal
  • Vamos olhar para o passado, analisar o presente e partir para o futuro? Discutir o momento institucional das políticas públicas voltadas para a cultura é um exercício importante para planejar as ações que irão contribuir para a retomada da economia criativa brasileira. Como o Espírito Santo está inserido neste contexto tendo em vista, por exemplo, o Programa ES+Criativo e a criação da Lei Estadual de Cultura (LICC)? Quais estados conseguiram dar continuidade ao desenvolvimento das políticas culturais em relação às agendas parlamentares, às crises institucionais e à ausência do MINC? A Cultura de volta para o futuro!
  • Mediador: Fabricio Noronha

  • Convidados:
  • Jandira Feghali - Deputada Federal/RJ)
  • Alice Portugal - Deputada Federal/BA e Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados
  • Juca Ferreira - Ex-ministro da Cultura do Brasil
  • Pablo Capilé - Mídia Ninja
  • Ursula Vidal - Secretária de Cultura do Estado do Pará e Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura

  • Inscreva-se AQUI

  • A partir de 21h

  • Shows | Cultura em Toda Parte 
  • Fundação Projeto Tamar - Vitória
  • Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá
  • Felipe Benedito
  • Duo Severino
  • Pretaô

  • Entrada livre
Duo Severino
Duo Severino se apresenta nesta quinta (10) Crédito: Divulgação
  • 11 de março

  • 10h às 12h
  • RODA DE NEGÓCIO DO SETOR DA MÚSICA - ABRAFIN (PITCHING / SPEED MEETING) 
  • Sebrae.Lab 

  • Intercâmbio de produtores dos festivais mais inovadores do Brasil com os empreendedores da música capixaba para a troca de informações sobre o mercado do setor e para a geração de oportunidades para artistas e produtores capixabas, com a participação da ABRAFIN - Associação Brasileira de Festivais Independentes.
  • Mediadora: Rute Santos - Secult-ES

  • Convidados:
  • Ivan Ferraro - Músico e produtor cultural
  • Ana Morena Tavares - Combo Cultural Dosol
  • Sara Loiola - Festival Yalodê
  • Ana Garcia - Coquetel Molotov 
  • Paulo Zé Barcelos - Morrostock RS
  • Vince Athayde - Commons e Zona Mundi
  • Felipe Altenfelder - Midia Ninja
  • Ivanna Tolotti - Jornalista, musicista e produtora cultural
  • Estrela Leminski - Escritora
  • Daniel Morelo - Formemus/ES
  • Larissa Delbone - Festival de Vitória/ES

  • Inscreva-se AQUI 

  • 9h às 12h
  • 6º Seminário Sys.terna: Territórios e o desenvolvimento de base comunitária: experimentando leituras de Economia Criativa 
  • Auditório Principal

  • O 6º Seminário Sys.terna, da Agência de Economia Criativa Experimental, tem o objetivo de provocar reflexões sobre a relação entre a Economia Criativa e o Desenvolvimento Sustentável dos territórios e terá a participação do professor pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade dos Açores (UAc), Eduardo José da Silva Tomé Marques, PhD em Serviço Social e Embaixador do Pacto Europeu para o Clima em Portugal. O seminário abordará a temática do desenvolvimento dos territórios, suas necessidades e possibilidades, oferecendo reflexões e experimentos que podem contribuir para políticas públicas que buscam solucionar questões locais a partir de um olhar comunitário.
  • Mediadores: Robson Malacarne - Professor do  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Orlando Lopes Albertino - Professor Universidade Federal do ES

  • Convidados:
  • Eduardo José Silva - UAC/ Portugal
  • Latussa Monteiro - Instituto Jones dos Santos Neves
  • Leonardo Bis - pesquisador, consultor e professor

  • Inscreva-se AQUI 

  • 14h30 às 16h30
  • RODADA DE NEGÓCIOS DA LICC
  • Sebrae.Lab 

  • Produtores e empreendedores culturais se encontram com empresas interessadas em incentivar projetos culturais da Lei De Incentivo à Cultura Capixaba - LICC, e também tiram dúvidas sobre o primeiro ciclo de patrocínio do Espírito Santo.
  • Mediadora: Rute Santos

  • Empresas:
  • Cintia Coelho - ES GÁS 
  • Maria Luiza Morandini - EDP 
  • Adriana Denadai - Águia Branca 
  • Jennifer Coronel - Arcelor
  • Victor D`Almeida - OI

  • Inscreva-se AQUI

  • 16h às 18h
  • Mesa 02 - Estado de Emergência Cultural 
  • ? Auditório Principal Sebrae

  • Quais são os mecanismos mais eficientes para reverter o estado de emergência cultural provocado pela pandemia? Na perspectiva para 2023, cada estado apresenta sua estratégia de desenvolvimento para a economia criativa. No Espírito Santo, o ecossistema de inovação ganha força por meio de iniciativas culturais, a exemplo do Projeto Hub Criativo, do convênio realizado entre a Secretaria de Cultura e o Sebrae e, também, da criação de uma plataforma de marketplace para ampliar os canais de negócio dos setores criativos. Além disso, como pensar a transversalidade e a interseccionalidade como catalisadores do processo de retomada da economia da cultura?
  • Mediador: Marcelo Ferreira - Canal Emergência 

  • Convidados:
  • Ivana Bentes - Ensaísta, professora, curadora e pesquisadora acadêmica
  • Célio Turino - Escritor e Pesquisador
  • Alexandre Santini - Sub-Secretário de Cultura de Niterói
  • Márcio Tavares - Comitê Paulo Gustavo 

  • Inscreva-se AQUI

  • 19h às 21h
  • Mesa 03 - Enraizamento e transcendência: Fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural para estimular a criatividade 
  • Auditório Principal Sebrae

  • O fortalecimento da ancestralidade e da diversidade cultural é um grande estímulo à criatividade. Por meio de uma perspectiva filosófica e epistemológica, é possível apresentar outras formas de vida e organização social que podem ressignificar o lugar da inovação. Arte indígena, afrofuturismo, povos tradicionais, budismo, religiões de matriz africana são reunidos em uma única mesa para olhar para o passado e encontrar o futuro.
  • Mediador: Priscila Gama - ativista e empreendedora social

  • Convidados:
  • Daiju San - Abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem
  • Cacique Marcelo Wera Djekupe - Educador Indígena
  • Ailton Krenak - Filósofo e Escritor

  • Inscreva-se AQUI 

  • A partir de 21h
  • Shows | Cultura em Toda Parte 
  • Fundação Projeto Tamar - Vitória
  • Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá
  • - Banda de Congo Mestre Tagibe
  • - Afari
  • - HeptaSopro Convida Léo de Paula

  • Entrada livre
Afari
Afari é atração nesta sexta-feira (11) Crédito: Divulgação
  • 12 de março

  • 10h às 12h
  • Mesa 04 - Inovação e Territórios 
  • Auditório Principal Sebrae

  • Qual seria a configuração ideal de um ecossistema de inovação? Hubs, centros culturais, arranjos produtivos, distritos criativos, museus, políticas setoriais. Esta mesa pretende discutir ambientes de inovação institucionalizados e também a formação de territórios criativos. Como integrar esses ambientes e promover encontros entre a cadeia produtiva da economia criativa e os setores da indústria, serviços, comércio e terceiro setor?
  • Mediador: Renato Tannure

  • Convidados:
  • Alfredo Manevy - Mídia Ninja
  • Victor D'Almeida - Oi Futuro
  • Ivan Ferraro - Músico, produtor cultural, diretor da empresa Midiamix
  • Júlia Caiado - Global Touch 
  • Luiz Toniato - Sebrae ES

  • Inscreva-se AQUI 

  • 16h às 18h
  • MESA 5 - Os primeiros a parar... e o horizonte da retomada 
  • Auditório Principal Sebrae

  • Produtores de festivais nacionais se encontram para debater a retomada dos eventos culturais no cenário pós-pandêmico, com a contribuição da ABRAFIN - Associação Brasileira de Festivais Independentes.  
  • Mediadora: Simone Marçal - Gestora Cultural

  • Convidados:
  • Ana Morena Tavares - Diretora do DoSol
  • Sara Loiola - Festival Yalodê
  • Ana Garcia - Coquetel Molotov
  • Paulo Zé Barcelos - Morrostock
  • Vince Athaíde - Commons e Zona Mundi
  • André Felix - Cineasta
  • Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do ES

  • Inscreva-se AQUI 

  • 19h às 21h
  • MESA 6 - Criatividade e Liberdade (MOBILE + 342) 
  • Auditório Principal Sebrae

  • Arte, ativismo e liberdade de expressão artística e cultural serão debatidos como aspectos contemporâneos da criatividade. Assuntos de interesse social e o enfrentamento das problemáticas relacionadas à sustentabilidade performam na dinâmica transformação sociocultural.
  • Mediadora: Carol Ruas -  Sub-Secretária da Cultura ES

  • Convidados:
  • Dríade Aguiar - Mídia Ninja
  • Guilherme Varella - Movimento Mobile
  • Paula Lavigne - 342 Artes
  • Elisa Lucinda - Atriz e Escritora

  • Inscreva-se AQUI 

  • A partir de 21h
  • Shows | Cultura em Toda Parte 
  • Fundação Projeto Tamar - Vitória
  • Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá

  • Aliado Jota
  • João Pedro Leite
  • Rodrigo Novo

  • Entrada livre

Cultura em Toda Parte | Dentro da programação da Festa da Criatividade

  • OFICINAS 

  • PREPARAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS PARA PITCH
  • Quinta, dia 10: 9h-12h
  • Sexta, dia 11:  9h-12h

  • OFICINA (Salas Multiuso)
  • Oficineiro: Amaro Lima
  • Inscreva-se AQUI 

  • COBERTURA COLABORATIVA E MIDIATIVISMO
  • Quinta, dia 10:  14h-16h
  • Sexta, dia 11:  10h-12h
  • Sábado, dia 12:  10h-12h

  • OFICINA (Salas Multiuso) 
  • Oficineira: Dríade Aguiar (Midia Ninja)
  • Inscreva-se AQUI 
  • PALESTRAS 
  • Sexta, dia 11:  14h-15h

  • PALESTRA
  • "Economia da Cultura e Empreendedorismo Criativo"
  • Palestrante: Bianca Sperandio 
  • Inscreva-se AQUI

  • Sabado, dia 12: 14h-15h
  • PALESTRA
  • "Criatividade: o que inspira suas ideias?" 
  • Palestrante: Victor Mazzei
  • Inscreva-se AQUI

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