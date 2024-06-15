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Cultura

Galerias de arte se juntam em leilão beneficente pelo Museu de Arte do RS

Valor arrecadado será integralmente doado para auxiliar na reconstrução do estado, gravemente afetado pelas enchentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 15:29

Vinte e nove galerias de arte se unem em uma exposição e um leilão beneficente em prol do principal museu do Rio Grande do Sul e um dos principais do país: o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), atingido pelas enchentes no sul do país. O valor arrecadado será integralmente doado para auxiliar na sua reconstrução.
A exposição "Margs urgente: corpo e alma", com curadoria de Angélica de Moraes, reúne mais de 90 obras de diferentes formatos de 87 artistas, que gentilmente aderiram a causa. A exposição abre dia 19 de junho, das 18h às 22h, na Casa SP-Arte, e a mostra fica em cartaz até 20 de julho. O leilão será online e acontece no dia 2 de julho, a partir das 20h30.
Galerias de arte se juntam em leilão beneficente pelo Museu de Arte do RS
Gari faz limpeza no entorno do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Crédito: Carlos Macedo/Folhapress
No leilão, as obras terão lance inicial de 30% do seu valor de mercado e as obras que não forem arrematadas no leilão ainda poderão ser adquiridas até o fim da exposição no mesmo local da mostra.
"A inundação sem precedentes do Margs atingiu todo andar térreo, comprometendo a operação museológica, a conservação de obras e o funcionamento do seu prédio histórico. Neste momento, em que ainda contabilizamos os prejuízos e a extensão dos danos, ficamos gratos e honrados com a iniciativa e a disposição dessa rede de solidariedade pela pronta reação que traz, ao reconhecer a importância do Margs desde sua criação, em 1954, não apenas para o Rio Grande do Sul mas para o panorama dos museus brasileiros e de nossa história da arte", afirmou Francisco Dalcol, diretor do museu.

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