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Gal Gadot cria formulário para cadastrar israelenses desaparecidos após ataque do Hamas

Atriz israelense disponibilizou banco de dados em seu perfil nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 10:01

Atriz israelense disponibilizou banco de dados em seu perfil nas redes sociais
Atriz israelense disponibilizou banco de dados em seu perfil nas redes sociais Crédito: Reuters/Folhapress
Gal Gadot anunciou na sexta-feira, 13, que criou uma plataforma para concentrar informações sobre israelenses desaparecidos após o ataque do Hamas no sábado passado, dia 7. A atriz compartilhou o banco de dados em seu perfil no Twitter. Trata-se de um formulário em que parentes das vítimas podem cadastrar o nome da pessoa, informar se ela foi sequestrada ou está desaparecida, além de registrar fotos e telefones para contato.
"Neste momento, há centenas de israelenses inocentes sequestrados ou desaparecidos. Estou usando minha plataforma para compartilhar seus nomes, rostos e informações", escreveu a artista na rede social. "Ajude-nos a gritar para o mundo, Hamas, traga eles de volta! Se você tiver alguma informação ou se seu ente querido estiver desaparecido, entre em contato conosco", publicou.

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