Filho de Kleber Lucas, Rapha Lucas vira cantor após composições virarem hits

O cantor Rapha Lucas Crédito: Ricardo Brunini

Ele está por trás de grandes sucessos, como "Litrão", gravado pela dupla Matheus e Kauan, "Cê vai perder essa mulher", de Luan Santana e "50 Vezes", do Sorriso Maroto. Rapha Lucas já provou que é um compositor nato, mas agora está investindo também na carreira de cantor. Após lançar "Lingerie", single que inaugurou a nova fase, “Bêbado” chega nas plataformas digitais para agitar as playlists.

“A música ‘Bêbado’ existe há muito tempo. Sempre quis lançar e nunca tive a oportunidade. A minha pegada era mais violão, então nunca tinha imaginado que ela poderia encaixar no estilo eletrônico. É uma música bem pulsante, resolvi trazer as pessoas para minha realidade. O quarto que aparece no clipe é o meu quarto, o bar que mostra também é o bar que eu frequento”, contou Rapha.

Esse é um convite para levar ao público um pouco da intimidade do artista. Segundo Rapha, era preciso encontrar o momento certo para dividir seu lado “cantor” com as pessoas. Inclusive, os amigos pediam para ele gravar algumas de suas canções. Foi então que "Lingerie" veio ao mundo.

Eu sentia que algumas músicas não poderiam ser na voz de outras pessoas, tinham que escutar da minha boca. Eu comecei a separar algumas músicas e pensava : ‘Vou guardar pra mim’. Até que chegou um momento que eu já tinha um repertório. E decidi começar com 'Lingerie' porque era sempre a mais pedida na roda de amigos. Já era uma canção que todos me pediam para gravar

REFERÊNCIA

A música está no sangue de Rapha. Para quem não sabe, ele é filho do cantor gospel Kleber Lucas. O jovem artista conta que seu pai foi sua primeira referência e que costumava observar a rotina da carreira artística. Segundo ele, mesmo não seguindo a carreira gospel, seu pai está orgulhoso dos seus projetos.

"Meu pai é uma referência pra mim. Foi a minha primeira referência de estúdio, aprendi muita coisa ouvindo ele, as gravações, assistindo aos shows. A partir disso, eu imaginava que ele era o meu herói. Ele fica bobo demais com essa minha nova fase"

RELAÇÃO COM O ES

Entre as vindas para o Espírito Santo, Rapha revelou que costuma ficar na casa de um amigo em Vila Velha. Mas além disso, sua última passagem pelo nosso Estado foi por um motivo especial. Hospedado em um condomínio de luxo em Guarapari, em maio, Rapha passou uma semana com o cantor Dilsinho para trabalhar no novo projeto do pagodeiro.

“Estava semana passada em Guarapari com o Dilsinho, escrevendo para o novo projeto dele. Passamos uma semana focando para sair em breve. Podem esperar um trabalho muito bom. Eu amo o Espírito Santo, inclusive eu sempre fico em Vila Velha na casa de um amigo”, disse Rapha.

FUTURO

Para Rapha, o momento agora é de conhecer o público que acompanha o seu trabalho e trilhar um caminho a partir disso. Mas apesar dessa análise, ele garante que ainda vai vir muita música em 2022 com grandes parcerias. E deu um spoiler de um single com o cantor Dilsinho.

“Quanto mais eu conheço o público que gosta de mim, mais eu vou percebendo o lado que eu preciso caminhar. Estamos em uma fase de me apresentar para o público. Mas podem esperar que vai sair muita música, muitas participações especiais, com artistas que já escrevi pra eles, como o Dilsinho”, disse Rapha.

Por fim, o filho de Kleber Lucas fez um convite para os capixabas conhecerem sua nova fase e seus trabalhos. E não dispensou cantar por aqui em algum momento.