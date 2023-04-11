Festival Nacional da Viola abre inscrições para edição de 15 anos em Colatina

Em 2022, Zé Geraldo entregou o troféu do Fenaviola a Saulo Santos Fagundes, de Goiás. Ele foi o vencedor da 14ª edição com a canção ‘Saudade do Zeca’ Crédito: YouTube/Prefeitura de Colatina

Em 2023, o Festival Nacional da Viola completa 15 anos. Mais conhecido como Fenaviola, o evento será realizado entre os dias 8 e 10 de junho, no distrito de Itapina, em Colatina, com direito a show de Zeca Baleiro (https://www.agazeta.com.br/hz/cultura/de-alceu-valenca-a-pitty-colatina-anuncia-mais-de-10-shows-nacionais-em-2023-0323). Mas a seleção das demais estrelas do evento teve seu início nesta segunda-feira (10), com as inscrições abertas para as composições do concurso deste ano.

Os interessados têm até o dia 12 de maio para cadastrar suas composições, que devem ser inéditas, no site www.colatina.es.gov.br/fenaviola. Vale lembrar que as letras devem ser em português e, na gravação e apresentação ao vivo, a viola caipira deve ser utilizada como instrumento principal.

No total, 20 composições serão selecionadas para participar da etapa competitiva do Festival. A lista de pré-selecionadas será divulgada no site da Prefeitura de Colatina. Dentre as pré-selecionadas, 10 composições passarão para a etapa final do FeNaViola, no dia 10 de junho.

Os finalistas receberão troféus e premiações em dinheiro, que variam entre R$ 1 mil a R$ 7 mil. A comissão do festival também irá premiar além do 1º, 2º e 3º lugar, as seguintes categorias: Melhor Intérprete, Melhor Violeiro e Prêmio Povo.

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