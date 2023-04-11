Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival Nacional da Viola abre inscrições para edição de 15 anos em Colatina
Música

Festival Nacional da Viola abre inscrições para edição de 15 anos em Colatina

Interessados têm até o dia 12 de maio para inscrever suas canções. Evento será realizado em junho, no distrito de Itapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:00

Zé Geraldo entregando o troféu do Fenaviola a Saulo Santos Fagundes, de Goiás. Ele foi o vencedor da 14ª edição com a canção ‘Saudade do Zeca’
Em 2022, Zé Geraldo entregou o troféu do Fenaviola a Saulo Santos Fagundes, de Goiás. Ele foi o vencedor da 14ª edição com a canção ‘Saudade do Zeca’ Crédito: YouTube/Prefeitura de Colatina
Em 2023, o Festival Nacional da Viola completa 15 anos. Mais conhecido como Fenaviola, o evento será realizado entre os dias 8 e 10 de junho, no distrito de Itapina, em Colatina, com direito a show de Zeca Baleiro (https://www.agazeta.com.br/hz/cultura/de-alceu-valenca-a-pitty-colatina-anuncia-mais-de-10-shows-nacionais-em-2023-0323). Mas a seleção das demais estrelas do evento teve seu início nesta segunda-feira (10), com as inscrições abertas para as composições do concurso deste ano.
Os interessados têm até o dia 12 de maio para cadastrar suas composições, que devem ser inéditas, no site www.colatina.es.gov.br/fenaviola. Vale lembrar que as letras devem ser em português e, na gravação e apresentação ao vivo, a viola caipira deve ser utilizada como instrumento principal.
No total, 20 composições serão selecionadas para participar da etapa competitiva do Festival. A lista de pré-selecionadas será divulgada no site da Prefeitura de Colatina. Dentre as pré-selecionadas, 10 composições passarão para a etapa final do FeNaViola, no dia 10 de junho.
Os finalistas receberão troféus e premiações em dinheiro, que variam entre R$ 1 mil a R$ 7 mil. A comissão do festival também irá premiar além do 1º, 2º e 3º lugar, as seguintes categorias: Melhor Intérprete, Melhor Violeiro e Prêmio Povo.

SERVIÇO

  • 15º FENAVIOLA
  • Quando: 08, 09 e 10 de junho
  • Onde: Praça do Distrito de Itapina, em Colatina
  • Inscrições pelo link: www.colatina.es.gov.br/fenaviola
  • Prazo das inscrições: Até 12 de maio
  • Público-alvo: Podem se inscrever compositores e intérpretes brasileiros, com músicas inéditas. Cada compositor poderá inscrever e concorrer com apenas uma composição.

Veja Também

Elba Ramalho é atração na Festa da Penha; confira a programação completa

Manguinhos Jazz & Blues Festival terá 18 shows; veja as atrações

Do reggae ao gospel, os lançamentos capixabas do início de abril no “Tocou, Pocou”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Cultura noroeste Prefeitura de Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados