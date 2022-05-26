Festival de danças populares movimenta Vitória até domingo (29)

Vitória se transformou no palco da diversidade das artes cênicas brasileiras. Até domingo (29), a cidade recebe o 1º Festival de Danças Populares de Vitória – Festival VIX.
Com entrada gratuita, o evento acontece na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com a participação de grupos de dança do Estado e de diferentes regiões do país, oficinas artísticas, visitas guiadas ao patrimônio histórico da Grande Vitória e performances em espaços educativos e de acolhimento. O primeiro dia, realizado nesta quinta-feira (26), contou com apresentações de grupos do Estado e da Paraíba.
Ao todo, o 1º Festival de Danças Populares de Vitória contará com a participação de 12 grupos. Serão dez atrações locais, representando as manifestações culturais capixabas, e dois grupos de diferentes regiões do país: o Grupo Folclórico Aruanda (Belo Horizonte - MG) e o Grupo EITA (João Pessoa - PB).
De acordo com Laís Loyola, presidenta da Associação Cultural Andora e coordenadora administrativa da mostra, o festival nasceu com a proposta de promover o acesso do público aos espetáculos de dança, de modo a ampliar o conhecimento sobre a cultura popular e contribuir para a formação de plateia. “Para além do cenário da dança, a importância da realização deste festival para o cenário capixaba é também o de resgate e manutenção da cultura popular, com grupos vindos de comunidades tradicionais do Estado e de outras regiões brasileiras”, observa.
Além das apresentações de dança, que serão realizadas na Tenda Cultural, no campus de Goiabeiras, o festival contará com espaços de promoção da economia local, com barracas de artesanato e alimentação, constituindo assim um espaço de lazer, encontro, apreciação e troca cultural.
Durante os dias do festival estão programadas visitas guiadas a patrimônios históricos da Grande Vitória, cortejos e desfiles de rua; oficinas de danças populares, abertas à comunidade em geral e com reserva de vagas para professores de redes de ensino da Grande Vitória, e oficina de adereços e vestuário para a comunidade em geral; e visitas e apresentações dos grupos convidados a espaços educativos, como o Centro de Referência da Juventude Território do Bem, situado no bairro Itararé, em Vitória, e o Centro Cultural Eliziário Rangel, em São Diogo, na Serra.
O encerramento será no domingo (29), às 9h, com uma performance especial dos grupos na Concha Acústica do Parque Moscoso. “Essas ações têm o objetivo de contribuir para o acesso à cultura e para a interação entre os sujeitos e grupos convidados”, afirma Laís Loyola, presidenta da Associação Cultural Andora.
SERVIÇO
- 1º FESTIVAL DE DANÇAS POPULARES DE VITÓRIA
- Quando: até domingo (29), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
- Com apresentações de dança, oficinas, visitas guiadas a patrimônios históricos, cortejos e desfiles de rua
- Programação gratuita
PROGRAMAÇÃO
- TENDA CULTURAL / UFES
- 27/05 (sexta-feira)
- 9h - Apresentações
- Grupos: Performance Itinerante (ES), Acapoeira (ES), Alardo de São Sebastião (ES)
- 14h - Apresentações
- Grupos: Aruanda (MG) e Banda de Congo Beatos de São Benedito (ES) Participação especial: João Bananeira
- 19h - Espetáculos
- Grupos: Aruanda (MG), Jongo de Santa Ana (ES), Banda de Congo Beatos de São Benedito (ES) e Alardo de São Sebastião (ES)
- 28/05 (sábado)
- 19h - Espetáculos
- Grupos: Eita (PB), Acapoeira (ES), Andora (ES), Performance Itinerante (ES), Estirpe (ES), Mamburé (ES), Pilger Der Hoffnung (ES) e Imperial Português (ES)
- OFICINAS
- 27/05 (sexta)
- 14h - Grupo Eita (PB) | Sala do CEFD-UFES
- 14h - Grupo Performance Itinerante (ES) | Sala do CEFD-UFES
- 13h às 17h - Oficina de Costura - Indumentária Popular Capixaba (Teórico-Prática)
- Tema: Congo, Jongo e Ticumbi - Confecção do Arco do Ticumbi| Ministrante: Clésio Júnior | Sala do CEFD-UFES
- 28/05 (sábado)
- 9h - Grupo Jongo de Santa Ana (ES) | Sala do CEFD-UFES
- 9h - Banda de Congo Beatos de São Benedito (ES) | Tenda Cultural-UFES
- 9h - Grupo Andora (ES) | Sala do CEFD-UFES
- 13h às 17h - Oficina de Costura - Indumentária Popular Capixaba (Teórico-Prática)
- Tema: Congo, Jongo e Ticumbi | Confecção do Arco do Ticumbi Ministrante: Clésio Júnior | Sala do CEFD-UFES
- 14h - Grupo Aruanda (MG) | Tenda Cultural-UFES
- 14h - Grupo Acapoeira (ES) | Sala do CEFD-UFES
- 14h - Grupo Alardo de São Sebastião (ES) | Sala do CEFD-UFES
- VISITAS A ESPAÇOS CULTURAIS
- 28/05 (sábado)
- 9h – Centro Cultural Eliziário Rangel - Rua Humberto de Campos, São Diogo I, Serra, CEP 29.163-242 Grupo Alardo de São Sebastião (ES)
- 9h – Centro de Referência da Juventude Território do Bem - Rua Daniel Abreu Machado - Itararé, Vitória, CEP. 29.047-540
- Apresentações dos grupos Performance Itinerante (ES) Grupo Eita (PB)
- 29/05 (domingo)
- 9h - Encerramento do Festival VIX
- Concha Acústica - Parque Moscoso, Vitória-ES
- Apresentações dos grupos Eita (PB), Acapoeira (ES), Andora (ES), Performance Itinerante (ES), Estirpe (ES), Mamburé (ES), Pilger Der Hoffnung (ES) e Imperial Português (ES)