Festival de danças populares movimenta Vitória até domingo (29)

Espetáculo Andora: Sem Fronteiras Crédito: Juliana Lima

Vitória se transformou no palco da diversidade das artes cênicas brasileiras. Até domingo (29), a cidade recebe o 1º Festival de Danças Populares de Vitória – Festival VIX.

Com entrada gratuita, o evento acontece na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com a participação de grupos de dança do Estado e de diferentes regiões do país, oficinas artísticas, visitas guiadas ao patrimônio histórico da Grande Vitória e performances em espaços educativos e de acolhimento. O primeiro dia, realizado nesta quinta-feira (26), contou com apresentações de grupos do Estado e da Paraíba.

Ao todo, o 1º Festival de Danças Populares de Vitória contará com a participação de 12 grupos. Serão dez atrações locais, representando as manifestações culturais capixabas, e dois grupos de diferentes regiões do país: o Grupo Folclórico Aruanda (Belo Horizonte - MG) e o Grupo EITA (João Pessoa - PB).

De acordo com Laís Loyola, presidenta da Associação Cultural Andora e coordenadora administrativa da mostra, o festival nasceu com a proposta de promover o acesso do público aos espetáculos de dança, de modo a ampliar o conhecimento sobre a cultura popular e contribuir para a formação de plateia. “Para além do cenário da dança, a importância da realização deste festival para o cenário capixaba é também o de resgate e manutenção da cultura popular, com grupos vindos de comunidades tradicionais do Estado e de outras regiões brasileiras”, observa.

Além das apresentações de dança, que serão realizadas na Tenda Cultural, no campus de Goiabeiras, o festival contará com espaços de promoção da economia local, com barracas de artesanato e alimentação, constituindo assim um espaço de lazer, encontro, apreciação e troca cultural.

Durante os dias do festival estão programadas visitas guiadas a patrimônios históricos da Grande Vitória, cortejos e desfiles de rua; oficinas de danças populares, abertas à comunidade em geral e com reserva de vagas para professores de redes de ensino da Grande Vitória, e oficina de adereços e vestuário para a comunidade em geral; e visitas e apresentações dos grupos convidados a espaços educativos, como o Centro de Referência da Juventude Território do Bem, situado no bairro Itararé, em Vitória, e o Centro Cultural Eliziário Rangel, em São Diogo, na Serra.

O encerramento será no domingo (29), às 9h, com uma performance especial dos grupos na Concha Acústica do Parque Moscoso. “Essas ações têm o objetivo de contribuir para o acesso à cultura e para a interação entre os sujeitos e grupos convidados”, afirma Laís Loyola, presidenta da Associação Cultural Andora.

SERVIÇO

1º FESTIVAL DE DANÇAS POPULARES DE VITÓRIA

Quando: até domingo (29), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)



Com apresentações de dança, oficinas, visitas guiadas a patrimônios históricos, cortejos e desfiles de rua



Programação gratuita

PROGRAMAÇÃO