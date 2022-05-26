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Cultura

Festival de danças populares movimenta Vitória até domingo (29)

Com programação gratuita e iniciada na quinta-feira (26), evento segue com apresentações, oficinas e visitas guiadas na Ufes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 19:33

Espetáculo
Espetáculo Andora: Sem Fronteiras Crédito: Juliana Lima
Vitória se transformou no palco da diversidade das artes cênicas brasileiras. Até domingo (29), a cidade recebe o 1º Festival de Danças Populares de Vitória – Festival VIX.
Com entrada gratuita, o evento acontece na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com a participação de grupos de dança do Estado e de diferentes regiões do país, oficinas artísticas, visitas guiadas ao patrimônio histórico da Grande Vitória e performances em espaços educativos e de acolhimento. O primeiro dia, realizado nesta quinta-feira (26), contou com apresentações de grupos do Estado e da Paraíba.
Ao todo, o 1º Festival de Danças Populares de Vitória contará com a participação de 12 grupos. Serão dez atrações locais, representando as manifestações culturais capixabas, e dois grupos de diferentes regiões do país: o Grupo Folclórico Aruanda (Belo Horizonte - MG) e o Grupo EITA (João Pessoa - PB).

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De acordo com Laís Loyola, presidenta da Associação Cultural Andora e coordenadora administrativa da mostra, o festival nasceu com a proposta de promover o acesso do público aos espetáculos de dança, de modo a ampliar o conhecimento sobre a cultura popular e contribuir para a formação de plateia. “Para além do cenário da dança, a importância da realização deste festival para o cenário capixaba é também o de resgate e manutenção da cultura popular, com grupos vindos de comunidades tradicionais do Estado e de outras regiões brasileiras”, observa.
Além das apresentações de dança, que serão realizadas na Tenda Cultural, no campus de Goiabeiras, o festival contará com espaços de promoção da economia local, com barracas de artesanato e alimentação, constituindo assim um espaço de lazer, encontro, apreciação e troca cultural.
Durante os dias do festival estão programadas visitas guiadas a patrimônios históricos da Grande Vitória, cortejos e desfiles de rua; oficinas de danças populares, abertas à comunidade em geral e com reserva de vagas para professores de redes de ensino da Grande Vitória, e oficina de adereços e vestuário para a comunidade em geral; e visitas e apresentações dos grupos convidados a espaços educativos, como o Centro de Referência da Juventude Território do Bem, situado no bairro Itararé, em Vitória, e o Centro Cultural Eliziário Rangel, em São Diogo, na Serra.
O encerramento será no domingo (29), às 9h, com uma performance especial dos grupos na Concha Acústica do Parque Moscoso. “Essas ações têm o objetivo de contribuir para o acesso à cultura e para a interação entre os sujeitos e grupos convidados”, afirma Laís Loyola, presidenta da Associação Cultural Andora.

SERVIÇO

  • 1º FESTIVAL DE DANÇAS POPULARES DE VITÓRIA
  • Quando: até domingo (29), na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
  • Com apresentações de dança, oficinas, visitas guiadas a patrimônios históricos, cortejos e desfiles de rua
  • Programação gratuita

PROGRAMAÇÃO

  • TENDA CULTURAL / UFES

  • 27/05 (sexta-feira)
  • 9h - Apresentações
  • Grupos: Performance Itinerante (ES), Acapoeira (ES), Alardo de São Sebastião (ES)
  • 14h - Apresentações
  • Grupos: Aruanda (MG) e Banda de Congo Beatos de São Benedito (ES) Participação especial: João Bananeira
  • 19h - Espetáculos
  • Grupos: Aruanda (MG), Jongo de Santa Ana (ES), Banda de Congo Beatos de São Benedito (ES) e Alardo de São Sebastião (ES)

  • 28/05 (sábado)
  • 19h - Espetáculos
  • Grupos: Eita (PB), Acapoeira (ES), Andora (ES), Performance Itinerante (ES), Estirpe (ES), Mamburé (ES), Pilger Der Hoffnung (ES) e Imperial Português (ES)

  • OFICINAS

  • 27/05 (sexta) 
  • 14h - Grupo Eita (PB) | Sala do CEFD-UFES
  • 14h - Grupo Performance Itinerante (ES) | Sala do CEFD-UFES
  • 13h às 17h - Oficina de Costura - Indumentária Popular Capixaba (Teórico-Prática)
  • Tema: Congo, Jongo e Ticumbi - Confecção do Arco do Ticumbi| Ministrante: Clésio Júnior | Sala do CEFD-UFES

  • 28/05 (sábado)
  • 9h - Grupo Jongo de Santa Ana (ES) | Sala do CEFD-UFES
  • 9h - Banda de Congo Beatos de São Benedito (ES) | Tenda Cultural-UFES
  • 9h - Grupo Andora (ES) | Sala do CEFD-UFES
  • 13h às 17h - Oficina de Costura - Indumentária Popular Capixaba (Teórico-Prática)
  • Tema: Congo, Jongo e Ticumbi | Confecção do Arco do Ticumbi Ministrante: Clésio Júnior | Sala do CEFD-UFES
  • 14h - Grupo Aruanda (MG) | Tenda Cultural-UFES
  • 14h - Grupo Acapoeira (ES) | Sala do CEFD-UFES
  • 14h - Grupo Alardo de São Sebastião (ES) | Sala do CEFD-UFES

  • VISITAS A ESPAÇOS CULTURAIS 

  • 28/05 (sábado)
  • 9h – Centro Cultural Eliziário Rangel - Rua Humberto de Campos, São Diogo I, Serra, CEP 29.163-242 Grupo Alardo de São Sebastião (ES) 
  • 9h – Centro de Referência da Juventude Território do Bem - Rua Daniel Abreu Machado - Itararé, Vitória, CEP. 29.047-540 
  • Apresentações dos grupos Performance Itinerante (ES) Grupo Eita (PB) 

  • 29/05 (domingo) 
  • 9h - Encerramento do Festival VIX
  • Concha Acústica - Parque Moscoso, Vitória-ES
  • Apresentações dos grupos Eita (PB), Acapoeira (ES), Andora (ES), Performance Itinerante (ES), Estirpe (ES), Mamburé (ES), Pilger Der Hoffnung (ES) e Imperial Português (ES)

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