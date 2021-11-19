Festival de Cerveja Artesanal de Muqui volta com sete cervejarias

A edição de 2019 do Festival de Cerveja Artesanal de Muqui também aconteceu no parque de exposições Crédito: Tarcísio Louzada

O Festival de Cerveja Artesanal de Muqui, antigo Cerveja na Praça, está de volta e promete ser o lugar certo para quem procura boas experiências cervejeiras. A sexta edição acontece entre os dias 19 e 21 de novembro no Parque de Exposições de Muqui e terá entrada gratuita.

Neste ano o evento contará com 55 expositores de diversas áreas e sete marcas capixaba de cerveja artesanal que garantem aguçar o paladar dos consumidores: Big Step, Velhão, Alquimistas, Cerveja na Praça Tap House, Else Beer, Loveland e Kastle Hops.

Com o tema “Nunca foi só cerveja”, o festival pretende fortalecer o empreendedorismo na retomada de eventos no Estado após quase dois anos parado por conta da pandemia da Covid-19. “A missão para esta edição é fomentar o empreendedorismo nesse início de retomada da economia, criando oportunidades para diversos micro empreendedores'', destacou Rodrigo Moulin, um dos organizadores.

"Desde a primeira edição, provocou um impacto positivo que vai muito além dos limites do festival, aumentando o consumo em diversos setores, como turismo, comércio e artesanato em toda a cidade e região", completa.

Este é o primeiro festival deste segmento a entrar para o calendário oficial de eventos do Espírito Santo. Além das opções do mercado cervejeiro, contará com rodada de negócios, palestras e brassagem a céu aberto. A gastronomia, apresentações folclóricas e música capixaba também estão inclusos.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Segundo a organizadora do evento, Martina Martins, a produção trabalha para garantir “toda a segurança possível para os participantes, tanto o público, como as pessoas que estarão trabalhando no evento”. O evento seguirá todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde, respeitando o distanciamento social, e uso de máscara obrigatório.

A entrada será liberada apenas para as pessoas vacinadas contra a Covid-19 e que apresentarem o comprovante de vacinação. Quem ainda não se vacinou deverá apresentar o exame de testagem negativo.

SERVIÇO

Festival de Cerveja Artesanal de Muqui - Desenvolvimento Regional

Onde: Parque de Exposições de Muqui

Parque de Exposições de Muqui Quando: 19 a 21 de Novembro

19 a 21 de Novembro Horário: Sexta das 15h às 23h; Sábado das 14h às 23h e Domingo das 14h às 22h.

Sexta das 15h às 23h; Sábado das 14h às 23h e Domingo das 14h às 22h. Entrada Gratuita

Programação:

Sexta - 19/11

15H Abertura dos portões

15H às 20H Feira de Negócios

15H Apresentação de Folclore: Folia dos Reis

15:30H Palestra

17H DJ Mar

19H Capital Secreta

21H MR. Folk

23H Mundo e Cia

Sábado - 20/11

14H Abertura dos portões

14H às 19H Feira de Negócios

14H Nivan Mello

15H Palestra

15:30H Nivan Mello

17H DJ Mar

19H Mesa 3

21H Gaspari Band

23H Dona Zazá