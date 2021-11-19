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Muqui

Festival de Cerveja Artesanal de Muqui volta com sete cervejarias

Evento acontece de sexta (19) a domingo (21), no Parque de Exposições da cidade, e com entrada gratuita. Além das cervejarias, festival terá gastronomia e apresentações
Milene Ribeiro Celestino

Milene Ribeiro Celestino

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 10:27

5° Festival de Cerveja Artesanal de Muqui - ES
A edição de 2019 do Festival de Cerveja Artesanal de Muqui também aconteceu no parque de exposições Crédito: Tarcísio Louzada
O Festival de Cerveja Artesanal de Muqui, antigo Cerveja na Praça, está de volta e promete ser o lugar certo para quem procura boas experiências cervejeiras. A sexta edição acontece entre os dias 19 e 21 de novembro no Parque de Exposições de Muqui e terá entrada gratuita.
Neste ano o evento contará com 55 expositores de diversas áreas e sete marcas capixaba de cerveja artesanal que garantem aguçar o paladar dos consumidores: Big Step, Velhão, Alquimistas, Cerveja na Praça Tap House, Else Beer, Loveland e Kastle Hops.
Com o tema “Nunca foi só cerveja”, o festival pretende fortalecer o empreendedorismo na retomada de eventos no Estado após quase dois anos parado por conta da pandemia da Covid-19. “A missão para esta edição é fomentar o empreendedorismo nesse início de retomada da economia, criando oportunidades para diversos micro empreendedores'', destacou Rodrigo Moulin, um dos organizadores.
"Desde a primeira edição, provocou um impacto positivo que vai muito além dos limites do festival, aumentando o consumo em diversos setores, como turismo, comércio e artesanato em toda a cidade e região", completa.
Este é o primeiro festival deste segmento a entrar para o calendário oficial de eventos do Espírito Santo. Além das opções do mercado cervejeiro, contará com rodada de negócios, palestras e brassagem a céu aberto. A gastronomia, apresentações folclóricas e música capixaba também estão inclusos.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Segundo a organizadora do evento, Martina Martins, a produção trabalha para garantir “toda a segurança possível para os participantes, tanto o público, como as pessoas que estarão trabalhando no evento”. O evento seguirá todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde, respeitando o distanciamento social, e uso de máscara obrigatório.
A entrada será liberada apenas para as pessoas vacinadas contra a Covid-19 e que apresentarem o comprovante de vacinação. Quem ainda não se vacinou deverá apresentar o exame de testagem negativo.

SERVIÇO

  • Festival de Cerveja Artesanal de Muqui - Desenvolvimento Regional
  • Onde: Parque de Exposições de Muqui
  • Quando: 19 a 21 de Novembro
  • Horário: Sexta das 15h às 23h; Sábado das 14h às 23h e Domingo das 14h às 22h.
  • Entrada Gratuita
Programação:
  • Sexta - 19/11
  • 15H Abertura dos portões
  • 15H às 20H Feira de Negócios
  • 15H Apresentação de Folclore: Folia dos Reis
  • 15:30H Palestra
  • 17H DJ Mar
  • 19H Capital Secreta
  • 21H MR. Folk
  • 23H Mundo e Cia
  • Sábado - 20/11
  • 14H Abertura dos portões
  • 14H às 19H Feira de Negócios
  • 14H Nivan Mello
  • 15H Palestra
  • 15:30H Nivan Mello
  • 17H DJ Mar
  • 19H Mesa 3
  • 21H Gaspari Band
  • 23H Dona Zazá
  • Domingo - 21/11
  • 14H Abertura dos portões
  • 14H às 19H Feira de Negócios
  • 14H Palestra
  • 14H Brassagem Aberta
  • 14:30H Apresentação de Folclore: Boi Pintadinho
  • 15H Amigos do Samba
  • 17:30H Fulora
  • 20H Chorou Bebel
  • 22H Encerramento

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