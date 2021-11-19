Festival de Cerveja Artesanal de Muqui volta com sete cervejarias

O Festival de Cerveja Artesanal de Muqui, antigo Cerveja na Praça, está de volta e promete ser o lugar certo para quem procura boas experiências cervejeiras. A sexta edição acontece entre os dias 19 e 21 de novembro no Parque de Exposições de Muqui e terá entrada gratuita.
Neste ano o evento contará com 55 expositores de diversas áreas e sete marcas capixaba de cerveja artesanal que garantem aguçar o paladar dos consumidores: Big Step, Velhão, Alquimistas, Cerveja na Praça Tap House, Else Beer, Loveland e Kastle Hops.
Com o tema “Nunca foi só cerveja”, o festival pretende fortalecer o empreendedorismo na retomada de eventos no Estado após quase dois anos parado por conta da pandemia da Covid-19. “A missão para esta edição é fomentar o empreendedorismo nesse início de retomada da economia, criando oportunidades para diversos micro empreendedores'', destacou Rodrigo Moulin, um dos organizadores.
"Desde a primeira edição, provocou um impacto positivo que vai muito além dos limites do festival, aumentando o consumo em diversos setores, como turismo, comércio e artesanato em toda a cidade e região", completa.
Este é o primeiro festival deste segmento a entrar para o calendário oficial de eventos do Espírito Santo. Além das opções do mercado cervejeiro, contará com rodada de negócios, palestras e brassagem a céu aberto. A gastronomia, apresentações folclóricas e música capixaba também estão inclusos.
PROTOCOLO DE SEGURANÇA
Segundo a organizadora do evento, Martina Martins, a produção trabalha para garantir “toda a segurança possível para os participantes, tanto o público, como as pessoas que estarão trabalhando no evento”. O evento seguirá todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde, respeitando o distanciamento social, e uso de máscara obrigatório.
A entrada será liberada apenas para as pessoas vacinadas contra a Covid-19 e que apresentarem o comprovante de vacinação. Quem ainda não se vacinou deverá apresentar o exame de testagem negativo.
SERVIÇO
- Festival de Cerveja Artesanal de Muqui - Desenvolvimento Regional
- Onde: Parque de Exposições de Muqui
- Quando: 19 a 21 de Novembro
- Horário: Sexta das 15h às 23h; Sábado das 14h às 23h e Domingo das 14h às 22h.
- Entrada Gratuita
Programação:
- Sexta - 19/11
- 15H Abertura dos portões
- 15H às 20H Feira de Negócios
- 15H Apresentação de Folclore: Folia dos Reis
- 15:30H Palestra
- 17H DJ Mar
- 19H Capital Secreta
- 21H MR. Folk
- 23H Mundo e Cia
- Sábado - 20/11
- 14H Abertura dos portões
- 14H às 19H Feira de Negócios
- 14H Nivan Mello
- 15H Palestra
- 15:30H Nivan Mello
- 17H DJ Mar
- 19H Mesa 3
- 21H Gaspari Band
- 23H Dona Zazá
- Domingo - 21/11
- 14H Abertura dos portões
- 14H às 19H Feira de Negócios
- 14H Palestra
- 14H Brassagem Aberta
- 14:30H Apresentação de Folclore: Boi Pintadinho
- 15H Amigos do Samba
- 17:30H Fulora
- 20H Chorou Bebel
- 22H Encerramento