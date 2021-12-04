Eduardo Paes: Tomara que não seja necessário cancelar o carnaval

O prefeito Eduardo Paes diz que torce pela possibilidade de celebração do Carnaval no Rio de Janeiro Crédito: Marcos Vidal/Futura Press/Folhapress

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, espera que não seja necessário cancelar o carnaval na cidade este ano, depois de ter anunciado nesta manhã que o tradicional réveillon da cidade não será mais realizado, seguindo orientação do comitê científico do Estado do Rio de Janeiro.

"Tomara que não precise cancelar o carnaval, pela importância da cultura e da atividade econômica", disse Paes em rápida coletiva nesta manhã.

Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2 pic.twitter.com/BsFTbIprNQ — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021

Paes afirmou que a Prefeitura teria todas as condições de assumir os custos da festa do Ano Novo, ao contrário de notícias que foram divulgadas após o anúncio do cancelamento. "As decisões são técnicas, a partir da realidade e das informações científicas", disse o prefeito.

Apesar da decisão, o prefeito convidou os turistas para virem para a cidade, lembrando que os pontos turísticos, praias, restaurantes e casas de show estão funcionando normalmente.