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Cidade cancelou o réveillon

Eduardo Paes: Tomara que não seja necessário cancelar o carnaval

Após cancelar o réveillon, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), disse hoje que espera não ser preciso tomar a mesma decisão em relação ao Carnaval de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:27

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes durante anuncio de redução de IPTU, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, nesta sexta feira, 03 de dezembro de 2021
O prefeito Eduardo Paes diz que torce pela possibilidade de celebração do Carnaval no Rio de Janeiro Crédito: Marcos Vidal/Futura Press/Folhapress
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, espera que não seja necessário cancelar o carnaval na cidade este ano, depois de ter anunciado nesta manhã que o tradicional réveillon da cidade não será mais realizado, seguindo orientação do comitê científico do Estado do Rio de Janeiro.
"Tomara que não precise cancelar o carnaval, pela importância da cultura e da atividade econômica", disse Paes em rápida coletiva nesta manhã.
O anúncio do cancelamento do réveillon foi feito pelo Twitter mais cedo.
Paes afirmou que a Prefeitura teria todas as condições de assumir os custos da festa do Ano Novo, ao contrário de notícias que foram divulgadas após o anúncio do cancelamento. "As decisões são técnicas, a partir da realidade e das informações científicas", disse o prefeito.
Apesar da decisão, o prefeito convidou os turistas para virem para a cidade, lembrando que os pontos turísticos, praias, restaurantes e casas de show estão funcionando normalmente.
Questionado sobre o cancelamento do Réveillon da Avenida Paulista, também já anunciado pelo governador do Estado, João Dória, Paes avaliou que não é tão representativo como o realizado há décadas na orla carioca. "Eu acho lindo o réveillon na Paulista, mas impacta menos do que no Rio", disse Paes.

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