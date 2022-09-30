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Música

Ed Sheeran faz parceria com Pokémon em novo single e videoclipe

Cantor gravou ‘Celestial’ para os videogames Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, que serão lançados em novembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 08:36

Ed Sheeran faz parceria com Pokémon em ‘Celestial’
Ed Sheeran faz parceria com Pokémon em ‘Celestial’ Crédito: Reprodução/Youtube/Ed Sheeran
O cantor e compositor britânico Ed Sheeran colaborou com a The Pokémon Company para um novo projeto intitulado Celestial. Trata-se de um single especial que será integrado aos videogames Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, cujo lançamento acontece no dia 18 de novembro para os consoles Nintendo Switch.
Celestial é inspirado no fascínio que Sheeran tinha pelo universo Pokémon na infância e inclui alguns dos seus Pokémon favoritos, como Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax.
O vídeo retrata o cotidiano de um dia na vida de Ed Sheeran com elementos Pokémon e foi realizado por Yuichi Kodama. Com direção artística baseada nos desenhos de Yu Nagaba, cujo estilo é reminiscente dos rabiscos que Ed Sheeran desenhava dos Pokémons na sua infância, o videoclipe traz várias surpresas e leva os espectadores a uma época mais simples da sua infância, em que o céu era o limite.
"Jogo videogames da Pokémon desde a escola primária", afirmou Ed Sheeran. "Eu e o meu irmão tínhamos versões diferentes dos jogos e trocávamos Pokémons até completarmos os nossos Pokédex. Eu adorava as cartas, mas os jogos eram a minha perdição. Adorava o mundo que criavam e me mantinha distraído quando acontecia algo de negativo na minha vida/escola que queria evitar. Era um mundo no qual eu podia me refugiar e tenho continuado a jogar desde então. Apesar de já ter 31 anos, ainda tenho o mesmo Game Boy Color e jogo Pokémon Yellow ou Silver durante as viagens de avião ou trem nas minhas turnês. É uma honra poder gravar um tema para um jogo Pokémon e ainda um videoclipe nostálgico. Espero que gostem da música e do clipe - me diverti muito gravando!"

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