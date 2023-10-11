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Dwayne Johnson impõe condição inusitada para gravar cenas de agressão

Nomes como Vin Diesel e Jason Statham também exigem cláusula em contratos de filmes de ação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 10:42

O ator Dwayne Johnson anunciou que uma versão live action do filme de animação Moana - Um Mar de Aventuras (2016)
O ator Dwayne Johnson impõe um número limite de agressões que seus personagens podem sofrer em cena Crédito: Getty Images/BBC
Dwayne Johnson impõe um número limite de agressões que seus personagens podem sofrer em cena. A cláusula inusitada dos contratos do ator foi divulgada pelo The Wall Street Journal.
Segundo a publicação, The Rock exige que, em filmes de ação que envolva eventuais cenas de agressões, ele não pode levar um número de golpes superior à quantidade praticada pelo seu personagem.
Vin Diesel (à esq.) e Dwayne Johnson em
Vin Diesel (à esq.) e Dwayne Johnson em "Velozes e Furiosos" Crédito: Universal
Por isso, The Rock "apanha pouco" em seus trabalhos e seus personagens "batem mais do que apanham". Essa, no entanto, não é uma imposição incomum em contratos de astros de Hollywood.
O jornal revela ainda que nomes como Vin Diesel e Jason Statham, colegas na franquia em Velozes e Furiosos exigem o mesmo termo em seus contratos, o que pode ter dificultado as filmagens.

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