Dublador do Homem-Aranha vem ao ES para carnaval geek

O dublador Manolo Rey, que dá voz a personagens como Sonic e Homem-Aranha Crédito: Instagram/@manoloreyoficial

Quem disse que a galera geek não tem diversão em meio ao carnaval? Pois se prepare pois terá um evento no estilo carnaval geek marcado para sábado (18) e domingo (19), em Vila Velha. Trata-se do Unidos do Gamenatics, que promete animar a turma com apresentações de KPOP, estandes, games e até samba cosplay.

"Vai ter até um bloco tocando marchinhas que vai circular pelos corredores do shopping", adianta Marcos Paulo Nascimento Guimarães, um dos organizadores do evento.

Segundo Marcos, a ideia é fazer a galera que não gosta muito de carnaval cair no samba mesmo. "Além dos videogames, vamos ter concursos temáticos de fantasia e cosplay. Um deles é o Spider Dance, cujos cosplay de Homem-Aranha vão disputar quem samba melhor", explica o produtor.

Em meio a folia, o evento ainda vai trazer Manolo Rey, dublador de personagens como Homem-Aranha, Sonic, Will (Um Maluco no Pedaço). Mas o convidado não fará apenas presença vip no evento.

De acordo com a produção, Manolo vai dublar, ao vivo, alguns dos seus personagens mais famosos, tirar fotos com os admiradores do seu trabalho e ainda será jurado de um dos concursos temáticos. "A gente criou o Sorriso Manolo. É um concurso de quem toca melhor o pandeiro. Vamos colocar uma música, tipo a abertura do Naruto, e quando a música parar, o concorrente tem que tocar o pandeiro. Quem vai escolher o melhor é o Manolo", detalha Marcos.

"A ideia é tirar de casa a galera que reclama que não tem nada para fazer no carnaval. A gente quer trazer o cara para fazer o que todo o brasileiro faz, mas de uma forma que ele gosta", explica.

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