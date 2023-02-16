Dublador do Homem-Aranha vem ao ES para carnaval geek

Quem disse que a galera geek não tem diversão em meio ao carnaval? Pois se prepare pois terá um evento no estilo carnaval geek marcado para sábado (18) e domingo (19), em Vila Velha. Trata-se do Unidos do Gamenatics, que promete animar a turma com apresentações de KPOP, estandes, games e até samba cosplay.
"Vai ter até um bloco tocando marchinhas que vai circular pelos corredores do shopping", adianta Marcos Paulo Nascimento Guimarães, um dos organizadores do evento.
Segundo Marcos, a ideia é fazer a galera que não gosta muito de carnaval cair no samba mesmo. "Além dos videogames, vamos ter concursos temáticos de fantasia e cosplay. Um deles é o Spider Dance, cujos cosplay de Homem-Aranha vão disputar quem samba melhor", explica o produtor.
Em meio a folia, o evento ainda vai trazer Manolo Rey, dublador de personagens como Homem-Aranha, Sonic, Will (Um Maluco no Pedaço). Mas o convidado não fará apenas presença vip no evento.
De acordo com a produção, Manolo vai dublar, ao vivo, alguns dos seus personagens mais famosos, tirar fotos com os admiradores do seu trabalho e ainda será jurado de um dos concursos temáticos. "A gente criou o Sorriso Manolo. É um concurso de quem toca melhor o pandeiro. Vamos colocar uma música, tipo a abertura do Naruto, e quando a música parar, o concorrente tem que tocar o pandeiro. Quem vai escolher o melhor é o Manolo", detalha Marcos.
"A ideia é tirar de casa a galera que reclama que não tem nada para fazer no carnaval. A gente quer trazer o cara para fazer o que todo o brasileiro faz, mas de uma forma que ele gosta", explica.
SERVIÇO
- UNIDOS DO GAMENATICS
- Quando: 18 e 19 de fevereiro, das 13h às 18h
- Onde: Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
- Entrada gratuita
- Classificação livre