Documentário do ES mostra importância de preservação em Pedra Azul

Instituto Últimos Refúgios lança documentário Corredores que retrata Corredor Ecológico em Pedra Azul Crédito: Reprodução

Tem produção capixaba vindo por aí! Dirigido por Klaus Berg, o documentário "Corredores" retrata o Corredor Ecológico existente entre o Parque Estadual da Pedra Azul, a Reserva Ambiental Águia Branca e o Parque Estadual do Forno Grande. No filme, é mostrado uma área de 55.870 hectares, que abriga três unidades de conservação e uma rica variedade de ambientes e espécies.

As exibições ocorrerão nesta quinta (29), no Cine Jardins, em Jardim da Penha, e no dia 9 de março no Cinemark do Shopping Vitória, com exibições gratuitas. Mas calma, estão previstas ainda outras exibições: no dia 14 de março, na sede do Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo; no dia 15 de março, na Fazenda do Centro, em Castelo. E na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, em data a definir.

O filme, de 70 minutos, apresenta personagens locais reais e marcantes, histórias curiosas e uma natureza captada em seis expedições de um complexo trabalho de registro de imagens, respeitando o tempo e os ciclos da natureza. Ainda, o produtor da obra Raphael Gaspar diz que o corredor ecológico consiste na criação de uma faixa de vegetação que ligue fragmentos florestais ou unidades de conservação antes separados, permitindo assim o trânsito da fauna e da flora e o fluxo genético da região.

SERVIÇO: CORREDORES

29/02 (quinta-feira)

Às 19h e às 21h

Cine Jardins, Shopping Jardins

Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória

Ingressos esgotados

09/03 (sábado)

Às 8h30 - conversa com os produtores após a sessão

CineMark do Shopping Vitória – entrada pelas portas principal ou lateral ao lado da padaria Monza

Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória

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14/03 (quinta-feira)

Horário a definir

Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo

Não é necessário fazer inscrição