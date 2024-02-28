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Belezas das montanhas capixabas

Documentário do ES mostra importância de preservação em Pedra Azul

Documentário Corredores será lançado nesta quinta (29) no Cine Jardins, e no dia 9 de março no Cinemark, com exibições gratuitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 12:44

Instituto Últimos Refúgios lança documentário Corredores
Instituto Últimos Refúgios lança documentário Corredores que retrata Corredor Ecológico em Pedra Azul Crédito: Reprodução
Tem produção capixaba vindo por aí! Dirigido por Klaus Berg, o documentário "Corredores" retrata o Corredor Ecológico existente entre o Parque Estadual da Pedra Azul, a Reserva Ambiental Águia Branca e o Parque Estadual do Forno Grande. No filme, é mostrado uma área de 55.870 hectares, que abriga três unidades de conservação e uma rica variedade de ambientes e espécies.
As exibições ocorrerão nesta quinta (29), no Cine Jardins, em Jardim da Penha, e no dia 9 de março no Cinemark do Shopping Vitória, com exibições gratuitas. Mas calma, estão previstas ainda outras exibições: no dia 14 de março, na sede do Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo; no dia 15 de março, na Fazenda do Centro, em Castelo. E na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, em data a definir.
O filme, de 70 minutos, apresenta personagens locais reais e marcantes, histórias curiosas e uma natureza captada em seis expedições de um complexo trabalho de registro de imagens, respeitando o tempo e os ciclos da natureza. Ainda, o produtor da obra Raphael Gaspar diz que o corredor ecológico consiste na criação de uma faixa de vegetação que ligue fragmentos florestais ou unidades de conservação antes separados, permitindo assim o trânsito da fauna e da flora e o fluxo genético da região.

SERVIÇO: CORREDORES

  • 29/02 (quinta-feira)
  • Às 19h e às 21h
  • Cine Jardins, Shopping Jardins
  • Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória
  • Ingressos esgotados
  • 09/03 (sábado)
  • Às 8h30 - conversa com os produtores após a sessão
  • CineMark do Shopping Vitória – entrada pelas portas principal ou lateral ao lado da padaria Monza
  • Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória
  • Clique aqui para se inscrever
  • 14/03 (quinta-feira)
  • Horário a definir
  • Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo
  • Não é necessário fazer inscrição
  • 15/03 (sexta-feira)
  • Horário a definir
  • Fazenda do Centro, em Castelo
  • Não é necessário fazer inscrição

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