De Pé do Lixo a Herança Negra, teatro em Vitória comemora 25 anos com festival

Festival Sesi Som acontece de junho a dezembro e irá reunir nomes consagrados da música capixaba, além da Orquestra Camerata Sesi

Com uma programação que mescla afeto, história e diversidade musical, o festival resgata a memória sonora do Espírito Santo com apresentações de bandas que marcaram gerações. Entre elas, Pé do Lixo, Macucos, Lordose pra Leão, Casaca, Java Roots, Aurora Gordon, Sol na Garganta, Herança Negra e o cantor André Prando. >

Mais do que uma série de apresentações, o Festival Sesi Som é um reencontro: entre o público e seus artistas, entre gerações e estilos, entre o passado e o presente da cena musical capixaba. Combinando rock, reggae, MPB, música erudita e regional , o evento celebra a memória, a emoção e a renovação de um espaço que se tornou referência cultural no Espírito Santo.>

Além das bandas, o festival conta com concertos populares e clássicos da Orquestra Camerata Sesi, ampliando o alcance da programação e reafirmando o compromisso da instituição com a formação de público, a valorização da cultura local e o incentivo à música em suas múltiplas formas.>

As apresentações acontecerão ao longo do segundo semestre, sempre no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. Os ingressos custam entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) e podem ser adquiridos no site Sympla. Confira abaixo a programação completa (lembrando que as datas estão sujeitas à alteração):>