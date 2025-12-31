Para 2026

De onde vêm e o que significam as simpatias e rituais de ano novo

Usar roupas brancas, chupar romã e pular 7 ondas estão entre os hábitos mais comuns

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:44

Ano novo chegando e, com ele, as simpatias e rituais começam a entrar nas conversas e nos planejamentos para a virada. Afinal, sorte e boas vibrações nunca são demais, não é mesmo? Entenda algumas tradições populares e escolha uma ou mais para fazer assim que 2026 bater à porta.

Usar roupas brancas

Uma das superstições mais comuns que observa-se no Ano Novo é a de escolher um visual apenas com roupas brancas. Por influência de religiões de matriz africana, como Candomblé e da Umbanda, no Brasil, a cor é associada à paz e purificação, perfeita para abrir novos ciclos.

Chupar romã

Na verdade, essa é uma tradição do Dia de Reis, mas muitos a praticam na virada mesmo. O ritual pede que se coma três grãos de romã, chupando a polpa e guardando os grãos na carteira o ano inteiro, para que ela sempre fique cheia.

Associada à fertilidade em religiões da antiguidade, a tradição de comer a fruta no Ano Novo veio da Grécia. Lá, as pessoas jogam a romã no chão para quebrar e dividir entre os presentes.

Pular sete ondas

Também por influência de religiões como Umbanda e Candomblé, devido à ligação do mar à Iemanjá, pular as setes ondas assim que o relógio bate meia-noite do dia primeiro de janeiro é uma das tradições mais seguidas por quem está passando a virada na praia.

O ritual consiste em pular cada uma das ondas fazendo um pedido, sem virar de costas para o mar ao final. Sete porque é um número associado à perfeição e considerado sagrado por inúmeras culturas e religiões.

Comer doze uva verdes

De acordo com o Portal Oficial de Turismo da Espanha, a tradição nasceu no país e tem origem também em Portugal. A cada badalada da virada (doze) deve-se comer uma uva verde. Alguns fazem pedidos a cada unidade da fruta comida, outros apenas emanam positividade e pensam em coisas boas ao fazê-lo, vai da crença do freguês.

Comer uma colher de lentilha

Reza a lenda que comer uma colher de lentilha na virada do ano traz sorte para os próximos 365 dias. Isso vem de uma passagem bíblica, parte do Velho Testamento, em que Esaú, filho de Isaac e irmão de Jacó, abdicou de seus direitos como primogênito por um prato de lentilha e, depois disso, tornou-se um homem rico.

Soprar canela

O ritual viralizou nas redes, principalmente porque a atriz Giovanna Antonelli o faz todos os meses do ano. Com foco em atrair prosperidade, basta pegar um punhado de canela com a mão direita, ir até a porta da residência ou comércio e soprar em direção ao interior da construção, convidando a abundância a entrar ao dizer "quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar".

