Day Limns apresenta mistura de tudo que ela pode ser em “7 Vidas”

A cantora Day Crédito: Divulgação

Day Limns, que recentemente lançou seu primeiro álbum com grandes influências do rock e trap, agora, traz de volta a sonoridade mais pop, unindo todas suas referências no novo single “7 Vidas”. A canção chega a todos os aplicativos de música nesta quinta-feira, 19 de maio, com clipe no Youtube.

Composta pela própria artista e produzida por Los Brasileiros, o single traz um pouquinho de melodia de R&B, um pouco de rap em um arranjo de trap misturado com punk rock / pop punk, tudo isso em uma estrutura de música POP chiclete. Já a letra fala de um amor que está sempre com a cantora em todas essas suas vidas, o mesmo amor que ela revelou na canção “Clichê”, em 2018.

“7 Vidas, pra mim, significa todas as minhas várias vivências que me tornam quem eu sou. Os ciclos que se encerram pra começar outro. E eu uso a simbologia do mar no som porque ao meu ver significa a minha própria imensidão e profundidade. Na música eu tentei fugir de quem eu sou e acabei me afogando em mim mesma, representada no trecho ‘tentei algum atalho mas morri no mar’, como se não tivesse outra escolha além do autoconhecimento. Além disso, enxergo o mar também como as minhas mil e uma possibilidades por se tratar de um elemento infinito. O 7 também é um número forte que significa o Universo em transformação, espiritualidade e perfeição. Gosto de me atentar nessas coisas”, explica Day.