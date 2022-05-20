Podcast conta a história da dança capixaba através de artistas locais

Da esquerda para a direita: Amanda Luzia, Erica Ortolan, Elidio Netto (convidado), Ricardo Domingos e Maicom Souza Crédito: Igor Maia

Na prática, a dança é uma expressão corporal baseada em passos e performances. Mas saindo dos palcos, a história dessa arte também pode ser escutada, através do podcast "Prosa em Dança: um registro da dança capixaba", do Coletivo Emaranhado. A segunda temporada do projeto convidou quatro profissionais que atuam em áreas distintas da dança no Espírito Santo - há mais de 30 anos - para contar a sua trajetória em nosso território.

Cada episódio tem a duração de aproximadamente 40 minutos e já está disponível em diversas plataformas digitais . Nesta edição, foram convidados os artistas Elídio Netto, coreógrafo e pesquisador de dança afro-contemporânea; Lalau Martins, professora e bailarina pesquisadora de danças urbanas; Marina Zanchetta,porta-bandeira do G.R.C.E.S Unidos de Jucutuquara, além de atuar como pedagoga; e Mitzi Marzzuti, diretora e fundadora da primeira companhia de dança contemporânea do Espírito Santo.

“O ‘Prosas’ é uma etapa inicial para a contribuição do Emaranhado no registro da dança capixaba. A oralidade, o exercício da escuta e o resgate da memória, para nós, são princípios da ancestralidade, tema que estamos tentando engajar em nossos trabalhos. O agenciamento de artistas, principalmente de profissionais da arte negra, são umas das propostas deste projeto”, explica Maicom Souza, um dos apresentadores do podcast.

Lançado no ano de 2021, o “Prosa em Dança” convida artistas capixabas para falarem sobre o envolvimento deles com a dança desde o início da profissão. Ao registrar a trajetória desses artistas, o Emaranhado busca articular novos caminhos para se pensar e fazer dança no Espírito Santo.

“Temos direcionados nossos estudos para as manifestações negro-brasileiras, trabalhando com projetos dentro de uma percepção afroperspectivista e interseccional, considerando o corpo e a arte negra como motriz de nossas pesquisas. Neste propósito, registramos nesta temporada a história de três artistas negros (Elídio Netto, Lalau Martins, Marina Zanchetta) que são referência da cultura local", conta Maicom Souza.