Danny Bowes, vocalista da banda britânica Thunder, fala sobre novo álbum, "Dopamine"

Nos conhecemos desde criança e estamos muito orgulhosos de ver onde o projeto chegou depois de todos esses anos. Nunca podia imaginar que aconteceria dessa forma. Acho que uma banda funciona como em qualquer relacionamento longo, tentamos entender um ao outro, tentar ajudar para fazer as coisas darem certo e dar sempre o seu melhor. Você conhece os pontos fortes, as fraquezas e talvez as coisas que te aborrecem da outra pessoa, mas você deixa isso de lado, releva e, com o tempo, aprende como fazer as coisas juntos. Acho que somos pessoas de muita sorte porque podemos tirar vantagens de muitas coisas positivas como essas, ao contrário de pessoas, bandas e artistas que encontram dificuldades de relacionamento por aí e nem sempre conseguem chegar tanto tempo trabalhando juntos.