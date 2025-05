Oportunidade

Curso gratuito de animação vai abrir inscrições para jovens da Grande Vitória

Formação profissional oferece vivência prática em estúdio e produção de curta-metragem autoral. Confira como se inscrever

Publicado em 27 de maio de 2025 às 14:50

O objetivo é que os jovens aprendam na prática e desenvolvam tanto competências artísticas quanto habilidades socioemocionais Crédito: Lucas Linhares / Divulgação

Pela primeira vez no Espírito Santo, o Estúdio Escola de Animação vai oferecer formação gratuita para jovens talentos da Grande Vitória interessados em ingressar no mercado da animação. As inscrições para a primeira edição capixaba do projeto estarão abertas entre os dias 2 e 15 de junho, pelo site estudioescola.com.br. >

O curso é voltado para jovens de 16 a 24 anos, que residem nos municípios da Região Metropolitana de Vitória e tenham interesse em desenvolver habilidades técnicas e criativas na área. São oferecidas 30 vagas e, além das aulas gratuitas, os estudantes terão direito a lanche e transporte nos dias de formação.>

Com duração de seis meses, a metodologia do curso simula o funcionamento de um estúdio profissional. Os alunos participam de todas as etapas da produção de um curta-metragem autoral, utilizando o Toon Boom, um dos principais softwares de animação do mercado internacional. O objetivo é que os jovens aprendam na prática e desenvolvam tanto competências artísticas quanto habilidades socioemocionais importantes para o trabalho em equipe e inserção profissional.>

Inscrições são voltadas a jovens de 16 a 24 anos, moradores da Grande Vitória Crédito: Lucas Linhares / Divulgação

Para Zé Brandão, diretor criativo do Estúdio Escola e sócio do Copa Studio, o curso representa um investimento direto no potencial criativo dos jovens brasileiros. “O segmento de animação tem crescido muito no Brasil, e isso é fruto do investimento em novos talentos. Estamos muito felizes em iniciar essa nova etapa no Espírito Santo, onde certamente encontraremos novos nomes promissores da animação”, afirmou.>

>

A chegada do projeto ao estado coincide com o fortalecimento do setor capixaba de animação, que vem conquistando reconhecimento internacional. A série Irmão do Jorel, criada pelo capixaba Juliano Enrico, venceu em 2024 o Prêmio Quirino de Melhor Série Ibero-Americana, enquanto a produção Acorda, Carlo! foi indicada ao Emmy Internacional.>

Estúdio Escola de Animação (RJ) lança curso gratuito voltado para jovens talentos capixabas Crédito: Lucas Linhares / Divulgação

A formação marca a primeira edição fora do Rio de Janeiro e representa um passo importante na descentralização do acesso ao audiovisual. O projeto chega ao Espírito Santo com patrocínio da EDP, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), e é correalizado pela Baluarte, Copa Studio e Atrom Produções. A iniciativa também conta com parceria institucional da canadense Toon Boom Animation e apoio da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA). >

Serviço – Estúdio Escola de Animação

Público-alvo: jovens de 16 a 24 anos, moradores de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Vitória, Vila Velha ou Viana

Inscrições: de 2 a 15 de junho de 2025

Onde se inscrever: estudioescola.com.br

Vagas: 30

Duração: 6 meses

Benefícios: lanche e transporte nos dias de aula >

