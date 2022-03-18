Cultura em Toda Parte desembarca em Baixo Guandu com atividades gratuitas

Está na hora de cair na estrada! Depois da estreia na cidade de Vitória, o Cultura em Toda Parte 2022 desembarca em Baixo Guandu, de sexta (18) a domingo (20). Será uma programação composta por 12 apresentações artísticas, exibição da Mostra de Videoclipes, que acontecerão na praça Getúlio Vargas, e seis atividades de formação, divididas entre a Secretaria Municipal de Cultura, o auditório da Prefeitura de Baixo Guandu e o Caminhão Escola. Toda a programação é gratuita.
A programação apresenta um recorte da produção cultural do Espírito Santo com shows musicais de diversos gêneros, apresentações teatrais e de dança, contação de histórias e mostra audiovisual reafirmando a pluralidade e a criatividade dos artistas locais.
“O Cultura em Toda Parte é um projeto idealizado pela Secretaria de Estado da Cultura que tem como principal objetivo jogar luz sobre o trabalho dos artistas que produzem no Espírito Santo. Esta seleção apresenta o talento dos artistas do estado, profissionais que enriquecem a cultura local. Além disso, o evento tem como pilar a formação, com oficinas e palestras, que promovem o intercâmbio entre a cultura e a educação”, disse Lucia Caus, diretora do IBCA.
Quem abre o evento, na sexta-feira (18), às 15 horas, são as apresentações de teatro lambe-lambe A Orca e sua Amiga Foca, com Gabriel Pontes Fonseca Ferreira; e O Polvo e o Plástico, de Ana Claudia Souza Fonseca Ferreira, que serão exibidas em escolas municipais de Baixo Guandu e voltadas para o público infantil.
Depois, a partir das 18 horas, na Praça Getúlio Vargas, as apresentações continuam com o espetáculo infantojuvenil Cardume de Aventuras. Na sequência, acontece a exibição da Mostra de Videoclipes, que irá exibir dez produções que unem a música ao audiovisual. E encerrando a noite, o show da dupla de instrumentistas Washington Vieira e Claudio Lyra.
No sábado (19), quem abre a programação é a dupla Renato Sabaini e Marcos Penitenti (foto) que traz a MPB para o palco do evento. Logo após, o sertanejo romântico toma conta da praça Getúlio Vargas, com o cantor Elias Wagner, que nos seus 20 anos de estrada já teve músicas gravadas por Amado Batista. O sertanejo continua ditando o ritmo, com o show da cantora Dayane Rosa. E fechando a noite, com a animação lá em cima, o forró de Eder de Oliveira.
No domingo (20), as apresentações começam a partir das 14 horas, com contação de histórias Um Cesto de Histórias, com Brenda Caetano Perim. Logo após, o grupo de dança indigena Grupo Guerreiros Tupinikim (foto). Fechando o circuito de Baixo Guandu, a música é quem dita o tom com os shows "Músicas Tristes Que te Fazem Feliz", do cantor Margozzo; e a apresentação da cantora Alinne Garruth.
Depois a caravana do Cultura em Toda Parte - Região 2 segue para os municípios de Vargem Alta (1º a 03 de abril); Linhares (15 a 17 de abril); Marataízes (29 de abril a 1º de maio) e Guaçuí (13 a 15 de maio).
OFICINAS
Além das apresentações artísticas, a programação do Cultura em Toda Parte 2022 apresenta 30 atividades de formação divididas entre as cidades sedes do evento. Em Baixo Guandu acontecerão 04 oficinas e 02 palestras. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via formulário Google (encurtador.com.br/aAGI8). São 15 vagas para cada oficina e 30 vagas para as palestras. As inscrições e a participação nas atividades são gratuitas.
As oficinas e palestras abordam assuntos em diversas áreas, com foco na cultura. Os inscritos poderão experienciar formações nos campos da fotografia, da escrita, da leitura, do teatro, da botânica e captação de recursos. A fotógrafa Thais Gobbo vai tratar de questões técnicas e do olhar fotográfico na oficina Fotografia, Olhares e Afetos.
SERVIÇO
- CULTURA EM TODA PARTE 2022
- Região 2: Central e Sul - Baixo Guandu
- De sexta (18) a domingo (20)
- Entrada franca
- SEXTA-FEIRA (18)
- 15h - nas escolas municipais
- A Orca e sua Amiga Foca / Gabriel Pontes Fonseca Ferreira (Teatro Lambe-Lambe) - Cachoeiro de Itapemirim
- O Polvo e o Plástico / Ana Claudia Souza Fonseca Ferreira (Teatro Lambe-Lambe) - Cachoeiro de Itapemirim
- 18h - na Praça Getúlio Vargas
- Cardume de Aventuras (Teatro Infantojuvenil/ Cachoeiro de Itapemirim)
- Mostra de Videoclipes Disco Voador - Intérprete: Banda Alldeia / Direção: Thiago Soares
- Show de Washington Vieira e Claudio Lyra (Música/ João Neiva)
- Oficinas
- 9h - Oficinas: Fotografia, olhares e afetos - Thais Gobbo
- 14h - Palestra: Produção e Captação de Recursos para Projetos Culturais / Ursula Dart
- 14h - Oficina: Escrita Poética / Lívia Corbellari
- 14h - Oficina: Corpo Popular / Cleverson Guerrera
- 19h às 21h – Palestra: Cultura e Botânica se Encontram na Construção de Saberes Locais / Andressa Catarina
- SÁBADO (19)
- 17h - shows na Praça Getúlio Vargas, Centro
- Renato Sabaini e Marcos Penitenti - (Música/ Colatina)
- Eder de Oliveira (Música/ Colatina)
- Elias Wagner - (Música/ Linhares)
- Dayane Rosa (Música/ Linhares)
- Oficinas
- 9h - Oficina: Fotografia, olhares e afetos / Thais Gobbo
- 9h - Oficina: Mediação de leitura / Lilian Menenguci
- 9h - Oficina: Oficina: Corpo Popular / Cleverson Guerrera
- 9h - Oficina: Escrita Poética / Lívia Corbellari
- 14h - Oficina: Oficina: Mediação de leitura / Lilian Menenguci
- DOMINGO (20)
- 14h - na Praça Getúlio Vargas, Centro
- Grupo Guerreiros Tupinikim (Dança Indígena/ Aracruz)
- Músicas Tristes Que te Fazem Feliz / Margozzo (Música/ Cachoeiro do Itapemirim)
- Alinne Garruth (Música/ Cachoeiro de Itapemirim)