Sextou no ES com César Menotti & Fabiano; veja agenda da sexta-feira (18)

Shows
César Menotti & Fabiano
A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa. Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Warm up Vitória Festival
Com Gabriel Pratti, Dudu, Noventa, Gustavo O Brabo, Perotz e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ lote promocional), à venda no site superticket.com.br.
Glauco na Deck's
Com Glauco, Lorenzo Paiva e Dj Negrini. A partir das 22h, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 40 (1º lote), à venda no site superticket.com.br. Reservas de lounge: (27) 99780-4019.
Inauguração Highfloor
A partir das 23h, no TORO. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (1º lote), à venda no site superticket.com.br
MC Poze
A partir das 22h, no Atalanta Castelo. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 70 (pista) e R$ 100 (camarote), à venda no site onticket.com.br
Purge Festival
Com Koreia, Jess, Bero, Luiz Lemos, Dhiego Viana e Luiza Andrade. A partir das 23h, no Wood's Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista) e R$ 50 (mezanino), à venda no site onticket.com.br. Informações: (27) 98119-5550.
Xande de Pilares & Convidados
A partir das 22h, na Fazendinha Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, 1178, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia/ 2º lote) e R$ 60 (área vip/ meia/ 2º lote), à venda no site onticket.com.br
Sexta Premium
Com Ravelly e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121/ 3065-7673/ 3065-4941.
Nano Vianna
A partir das 19h30, no Canto do Praia Beach. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Uma Sexta Linda!
Com Erick & Eduardo, Dj Brunnin e Renan Di Castro. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Samba de Raiz
Com Duo, Cecitônio Coelho e Léo de Paula. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Especial Mês das Mulheres - Tributo à Legião Urbana e Engenheiros do Hawaii
Com índios Urbanos e Metrópole. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres com nome na lista disponível no número (27)98116-3325. Homens: R$ 20.
Sexta do Piseiro
Com Donato Fontana. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Pagodim D'Villa
Com Leq Samba, Dj Klebin e Grupo Semmedida. A partir das 22h, no Botequim D'Villa. Av. Colares Júnior, 202, Vila Nova de Colares, Serra. Entrada livre até às 23h com nome na lista.
PK Freestyle
Com Pk Freestyle, DJ Gabriel Pratti, DJ Gustavo o Brabo, DJ Pedro Schmid, DJ Fabrini, DJ PV do SI e Pagode & Cia. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 27,50 (pista/ 2º lote), R$ 44 (pista casadinho/ 2º lote), R$ 44 (camarote/ 2º lote) e R$ 77 (camarote casadinho/ 2º lote), à venda no site blueticket.com.br.
Buzzzina
Especial Long Set com Vinni Tosta e Karolla B2B. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Paredão Stronda!
Especial Long Set com Cadu Pinheiro. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site sympla.com.br.
Kantaê
Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h30, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (sem nome na lista)
St. Patrick's Day
Sheep & Parafina
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Fran Acústico
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Tropical Brothers Oficial
A partir das 20h, na Cervejaria Barba Ruiva. Rod. João Ricardo Schorling, 12, Domingos Martins. Entrada Franca.
Rodolfo Sales
A partir das 11h, na Cervejaria Teresense. Rod. Josil Espíndola Agostini, Santa Teresa, ES. Entrada Franca.
Floyd Acústico
A partir das 18h, na Cervejaria Fratelli Reggiani. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada Franca.
Sheyla Martins e Banda
A partir das 17h, na Cervejaria Incrivel House Brewery. Rua Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Ingressos: R$ 20, disponíveis pelo número (27) 99246-9332.
Matheus Menegheti
A partir das 19h, na Cervejaria Alquimistas. R. Domingos Póvoa Lemos, 30, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca.
Banda Versão Pirata
A partir das 17h, na Cervejaria Bigos. R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. O evento tem chope verde de 300ml como cortesia para pessoas vestidas com blusa ou cartola verde. Ingressos: R$ 10 (no dia) e R$ 8 caso comprados pelo número (27) 99612-7942.
Don Marcarini
A partir das 20h, na Cervejaria Ambronelli. Av. Paulo Pereira Gomes, 1955, Morada de Laranjeiras, Serra. Com chope de 500ml de cortesia para pessoas que forem vestidas de verde. Entrada franca.
Programação Especial
A partir das 18h, na Big Step Cervejaria. R. Quinze de Novembro, 600, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Com Decoração temática, chope verde, gastronomia típica, happy hour especial e bônus de 20% para as pessoas que forem vestidas de verde. Entrada franca.
Saint Patrick’s Vitória
Festival de St. Patrick's Day que acontece, das 17h às 23h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Nesta quinta (17), show com Saulo Simonassi, a partir das 20h30. Entre as cervejarias confirmadas estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Já os restaurantes confirmados são Fight Burger, GrillBox Beef Shopp e Casa da Ilha e Franguinho. O evento também conta com uma área kids.A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação, bem como terá limitação no número de pessoas.
JuiceBox Acústico
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop
Com Tupi Rock. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Exposições
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.