Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina em Vila Velha

Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina Crédito: Gabriel Lordello

Coral Jovem Vale Música apresenta, nesta quarta-feira (26), às 20h, um concerto especial em homenagem ao Clube da Esquina, um dos movimentos mais marcantes da música popular brasileira. Sob a regência de Max Michel Alves, o espetáculo acontece no Cineteatro das Artes, no Shopping da Terra, em apresenta, nesta quarta-feira (26), às 20h, um concerto especial em homenagem ao, um dos movimentos mais marcantes da música popular brasileira. Sob a regência de Max Michel Alves, o espetáculo acontece no Cineteatro das Artes, no Shopping da Terra, em Vila Velha

A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados online pelo Sympla, sendo limitados a dois por CPF. O evento, que é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, trará ao público uma releitura emocionante de grandes sucessos que atravessam gerações.

Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina Crédito: Gabriel Lordello

A escolha do repertório privilegia as canções dos álbuns "Clube da Esquina" (1972) e "Clube da Esquina II" (1978), conhecidos por sua sonoridade inovadora, que mescla elementos da música folclórica africana e mineira com jazz, rock, música clássica, hispânica e influências dos Beatles.

MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO DA MPB

O Clube da Esquina surgiu em Belo Horizonte (MG), entre o fim dos anos 1960 e início dos anos 1970, e revelou grandes artistas como Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta e Beto Guedes. O concerto traz releituras de músicas que fazem parte da história desse movimento, incluindo "Paisagem na Janela", "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", "Trem Azul" e "Nada Será Como Antes".

EXPERIÊNCIA MUSICAL E FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Com 20 cantores de 16 a 25 anos, o Coral Jovem Vale Música já realizou apresentações em homenagem a Tropicália, Rita Lee e Raul Seixas. O regente Max Michel Alves destaca que esse concerto faz parte do ciclo pedagógico do grupo, permitindo que os jovens cantores tenham contato com a história e a estética musical do Clube da Esquina.

Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina Crédito: Gabriel Lordello

"Nosso objetivo é ampliar a formação musical dos educandos. Assim como fizemos com a Tropicália, agora trazemos esse movimento inovador para que os integrantes do coro possam conhecer e interpretar suas influências e sonoridades", explica Max.

Além do coral, o espetáculo contará com performances das solistas Fernanda Soares, Laura Porto, Aria Bispo e Bruna Knupp, que darão um toque especial ao concerto. Essa será a primeira apresentação do Projeto Vale Música Espírito Santo no Cineteatro das Artes, inaugurado em janeiro deste ano.

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