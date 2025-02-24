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Música

Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina em Vila Velha

A escolha do repertório privilegia as canções dos álbuns "Clube da Esquina" (1972) e "Clube da Esquina II" (1978)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:16

Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina
Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina Crédito: Gabriel Lordello
O Coral Jovem Vale Música apresenta, nesta quarta-feira (26), às 20h, um concerto especial em homenagem ao Clube da Esquina, um dos movimentos mais marcantes da música popular brasileira. Sob a regência de Max Michel Alves, o espetáculo acontece no Cineteatro das Artes, no Shopping da Terra, em Vila Velha.
A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados online pelo Sympla, sendo limitados a dois por CPF. O evento, que é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, trará ao público uma releitura emocionante de grandes sucessos que atravessam gerações.
Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina
Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina Crédito: Gabriel Lordello
A escolha do repertório privilegia as canções dos álbuns "Clube da Esquina" (1972) e "Clube da Esquina II" (1978), conhecidos por sua sonoridade inovadora, que mescla elementos da música folclórica africana e mineira com jazz, rock, música clássica, hispânica e influências dos Beatles.

MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO DA MPB

O Clube da Esquina surgiu em Belo Horizonte (MG), entre o fim dos anos 1960 e início dos anos 1970, e revelou grandes artistas como Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta e Beto Guedes. O concerto traz releituras de músicas que fazem parte da história desse movimento, incluindo "Paisagem na Janela", "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", "Trem Azul" e "Nada Será Como Antes".

EXPERIÊNCIA MUSICAL E FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Com 20 cantores de 16 a 25 anos, o Coral Jovem Vale Música já realizou apresentações em homenagem a Tropicália, Rita Lee e Raul Seixas. O regente Max Michel Alves destaca que esse concerto faz parte do ciclo pedagógico do grupo, permitindo que os jovens cantores tenham contato com a história e a estética musical do Clube da Esquina.
Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina
Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina Crédito: Gabriel Lordello
"Nosso objetivo é ampliar a formação musical dos educandos. Assim como fizemos com a Tropicália, agora trazemos esse movimento inovador para que os integrantes do coro possam conhecer e interpretar suas influências e sonoridades", explica Max.
Além do coral, o espetáculo contará com performances das solistas Fernanda Soares, Laura Porto, Aria Bispo e Bruna Knupp, que darão um toque especial ao concerto. Essa será a primeira apresentação do Projeto Vale Música Espírito Santo no Cineteatro das Artes, inaugurado em janeiro deste ano.

SERVIÇO

  • Concerto “Homenagem ao Clube da Esquina”, com o Coral Jovem Vale Música
  • Regência: Max Michel Alves
  • Data: 26 de fevereiro (quarta-feira)
  • Horário: 20h
  • Local: Cineteatro das Artes -  Shopping da Terra, Av. Jerônimo Monteiro, 1.690, Centro, Vila Velha 
  • Entrada gratuita. Retirada de ingressos online pelo Sympla

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