Conheça 4 filmes para entender a história de Martin Luther King

Martin Luther King é uma das personalidades destaques na luta pela igualdade racial Crédito: 3DD Entertainment Ltd.

Umas das personalidades destaque quando o assunto é combate a segregação racial e luta pelos direitos civis, Martin Luther King marcou a história dos Estados Unidos e do mundo. Até hoje o seu nome é destaque nos livros de história e noticiários.

Nascido em janeiro de 1929, King tornou-se conhecido por fazer diversas aparições em público pregando a igualdade racial. Inclusive, foi preso mais de 20 vezes, principalmente por pequenos crimes e por liderar protestos.

No entanto, isso não o impediu de continuar a sua trajetória, que lhe rendeu, em 1994, a conquista de um Nobel da Paz, aumentando a pressão nos EUA para tornar o direito ao voto uma realidade ao povo negro, que se concretizou no ano seguinte.

Mas em pronunciamento ao prêmio, o ativista ressaltou: “Não digam que sou um Prêmio Nobel. Isso não tem importância. Digam que fui o porta-voz da justiça. Digam que procurei dar amor, que procurei amar e servir à humanidade”.

Dado isso, confira 4 filmes que narram a trajetória de Martin Luther King para você se inspirar e conhecer um dos maiores líderes mundiais do século 20!

1. King no Deserto (2018)

‘King no Deserto’ revela alguns dos principais conflitos enfrentados pelo ativista Crédito: Reprodução digital | Kunhardt Films

Dirigido por Peter W. Kunhardt, o documentário narra os capítulos finais da vida de Martin Luther King Jr., revelando os conflitos que o ativista enfrentou com ataques e críticas de todas as vias políticas. Na trama, é possível ver como discursos proferidos por ele, como a não violência do movimento ‘Black Power’ e a antiguerra no Vietnã, foram vistos pela sociedade da época, especialmente considerando que os eventos dos seus últimos 3 anos de vida são raramente discutidos.

O curta-metragem também apresenta imagens de arquivos e vídeos exclusivos dos bastidores da vida privada do ativista, com fotos de arquivos íntimos e até conversas por telefone gravadas pelo Presidente Johnson, que foi um de seus aliados e adversários na luta pelos direitos civis.

Onde assistir: HBO Max.

2. Meu Nome é MLK Jr. (2018)

‘Meu Nome é MLK Jr.’ mostra como os ideais de King foram cruciais para o movimento ativista Crédito: Paramount Pictures

Examinando a liderança de Martin Luther King no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o documentário destaca o papel crucial do ativista contra a segregação racial e a defesa por direitos iguais. Com entrevistas, imagens de arquivo e reflexões sobre o impacto duradouro de King, a obra demonstra como os seus ideais, por exemplo, a não violência, foram cruciais para inspirar mudanças na sociedade e alcançar feitos inimagináveis.

Onde assistir: Apple TV.

3. Martin Luther King: Um Homem Marcado (2018)

‘Martin Luther King: Um Homem Marcado’ apresenta fatos marcantes da história de King Crédito: 3DD Entertainment Ltd.

Produzido por Edward Cotterill e William Simpson, a trama conta como King se tornou um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros no mundo, com discursos de não violência e amor ao próximo. Além disso, mostra alguns fatos marcantes de sua história, como a feroz intimidação pelo FBI de J. Edgar Hoover que, de tão violenta, gerou até a suspeita de algum envolvimento do governo no assassinato do líder.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

4. Selma – Uma Luta pela Igualdade (2014)

‘Selma: Uma Luta pela Igualdade’ mostra imagens exclusivas da vida íntima de King Crédito: Paramount Pictures

Uma cinebiografia do pastor protestante, o filme dirigido por Ava DuVernay acompanha as históricas marchas realizadas pelo ativista e manifestantes pacifistas, entre a cidade de Selma e Montgomery, para garantir o direito ao voto à população afro-americana. A trama destaca os desafios enfrentados por King e seus apoiadores ao buscarem a igualdade de direitos, enfrentando a brutalidade policial e a resistência política.

Mediante interpretações aclamadas pelos críticos, especialmente a de David Oyelowo (Martin Luther King), o público também pode assistir os eventos cruciais que culminaram na aprovação da Lei dos Direitos de Voto, em 1965, nos Estados Unidos, além de assuntos não comentados, como o trato de King diante da família, os conflitos com a esposa e a falta de segurança para os seus entes queridos, algo que nunca havia sido explorado no cinema.