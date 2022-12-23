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Cultura e religiosidade

Com shows, Festa de São Benedito começa domingo (25) na Serra

Evento volta a ser realizado com grande cortejo e shows pelas ruas de Serra Sede; confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 18:02

Puxada do navio Palermo pelas ruas de Serra Sede durante a Festa de São Benedito
Puxada do navio Palermo pelas ruas de Serra Sede durante a Festa de São Benedito Crédito: Edson Reis
Depois de dois anos sendo realizada de forma reduzida, a tradicional Festa de São Benedito volta a ganhar sua devida proporção. A partir de domingo (25), os festejos começam com uma programação que envolve missas, procissão, fincada de mastro, exposição, desfile de bandas de congo e shows durante três dias. Completando 177 anos, a festa no município de Serra vai até terça-feira (27), sendo uma das maiores do Estado em homenagem ao santo negro.
A origem da Festa de São Benedito, contada pelos mais antigos, se dá a partir de um naufrágio de um navio negreiro na costa capixaba denominado Palermo. A lenda seria de que os náufragos pediram proteção a Santo negro e se agarraram ao mastro da embarcação, que acabou trazendo-os à terra firme. Os tripulantes em gratidão fizeram a promessa de em todo ano homenagear ao santo negro pela graça obtida. Daí nasceu o hábito da fincada do mastro durante a festa do congo.
O ponto alto da festa neste ano acontece no domingo (25) e na segunda (26). No dia de Natal, o evento volta a ocupar as ruas de Serra Sede com centenas de fiéis num grande cortejo formado pelas bandas de congo, banda de música Estrela dos Artistas e devotos de São Benedito que puxam a corda do navio Palermo para pagar suas promessas.
“É com muita alegria que iremos realizar a Festa de São Benedito 2022. Ver o congo na rua, acompanhado do cortejo com o mastro e o navio, nos traz disposição e alegria para continuar cumprindo a nossa missão de perpetuar a tradição do Congo para futuras gerações. Ficamos dois anos realizando nossa festa virtualmente. Esperamos que o povo aproveite para louvar São Benedito com alegria e responsabilidade”, destaca o presidente da ABC-Serra, Lucas Barbosa.
Com shows, Festa de São Benedito começa domingo (25) na Serra
Na Puxada do Mastro, após a procissão de São Benedito, milhares de devotos vão até o bairro de Caçaroca (Avenida Jones do Santos Neves, Serra Sede) buscar o navio Palermo, que é uma réplica do navio negreiro. O navio leva o nome de “Palermo” devido ao nome e homenagem à cidade onde São Benedito viveu seus últimos anos de vida, que era a Capital de Sicília, Itália. O navio é puxado por uma corda, pelas ruas principais da cidade da Serra, onde fiéis pagam suas promessas.
Na segunda (26), quando também se comemora o Dia do Serano, às 12h tem exposição da imagem de São Benedito em frente à Igreja Matriz com presença do Congo Folclórico São Benedito. Neste dia, a Serra se torna simbolicamente a capital do Espírito Santo. Às 18h30 acontece a puxada do Mastro com as Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas. O navio é puxado por uma corda, por milhares de devotos de São Benedito, e num grande cortejo percorre as principais ruas da cidade da Serra. Já às 21h30, ponto alto da festa, acontece a Fincada do Mastro acompanhada de Show Pirotécnico em frente à Igreja Matriz.
No dia 27/12, o evento se encerra com o desfile das Bandas de Congo na Serra Sede. Diariamente, após os cortejos e cerimônias ao santo, acontecem shows na programação.
A última etapa do Ciclo Folclórico de São Benedito acontece no domingo de páscoa, quando é realizada a Derrubada do Mastro em frente à Igreja Matriz. A realização é da Associação das Bandas de Congo da Serra - ABC/Serra e Prefeitura da Serra.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO BENEDITO

  • 25/12 – DOMINGO
  • 17h - Missa e Procissão de Natal e de São Benedito
  • 20h - Puxada do Navio Palermo com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas
  • 22h - Show com com DJ JV Saxx
  • 22h30 - Show com Jackson Lima

  • 26/12 – SEGUNDA
  • 09h - Missa do Serrano na Igreja Matriz
  • 11h - Solenidade na Câmara da Serra: Transferência da capital do Estado para a Serra e entrega do Título de Cidadão Serrano
  • 12h - Exposição da imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o Congo Folclórico São Benedito
  • 18h30 - Puxada do Mastro com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas
  • 21h30 - Fincada do Mastro e Show Pirotécnico
  • 22h - Show com Cheiro Moreno
  • 22h30 - Show com Diogo Nogueira

  • 27/12 – TERÇA
  • 19h - Desfile das Bandas de Congo
  • 22h - Show com Taiana França

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