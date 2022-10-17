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Shows

Coldplay anuncia venda de ingresso extra para SP e RJ e anuncia show em Curitiba

Novo lote de ingressos estará disponível a partir das 10h do dia 20 de outubro; saiba tudo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 13:18

Coldplay ará apresentações no País em outubro no Rio de Janeiro e em São Paulo
Coldplay anunciou venda de ingressos extras para shows em São Paulo e Rio de Janeiro Crédito: Reuters/Folhapress
O Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 17, venda de ingressos extras para shows em São Paulo e Rio de Janeiro. A banda irá se apresentar nas duas capitais em março de 2023. O novo lote de ingressos, para vários setores, estará disponível a partir das 10h do dia 20 de outubro via site e às 11h nas bilheterias oficiais de cada cidade.
Além disso, foi anunciada uma nova apresentação no Estádio Couto Pereira em Curitiba, Brasil, no dia 21 de março de 2023. Os ingressos também estarão disponíveis no mesmo dia, hora e site.
A princípio, os shows aconteceriam neste mês. No entanto, devido a uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin, as apresentações precisaram ser novamente agendadas. Em São Paulo, a Music Of The Spheres World Tour foi transferida do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi.

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