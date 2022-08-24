Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Claudia Leitte e Thiaguinho se preparam para lançar novo single
Música nova

Claudia Leitte e Thiaguinho se preparam para lançar novo single

Parceria no hit 'Vixe' é o grande destaque do álbum 'Ao Vivo na Prainha da Claudinha', que será lançado por completo na sexta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 09:35

Claudia Leitte e Thiaguinho se preparam para lançar novo single
Claudia Leitte e Thiaguinho se preparam para lançar novo single Crédito: Reprodução/ Instagram/ @claudialeitte/Eduardo Anizelli/Folhapress
Claudia Leitte vai lançar na próxima sexta-feira, 26, o álbum completo Ao Vivo na Prainha da Claudinha, como parte dos projetos em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Após o lançamento de dois EPs, a produção vem com músicas inéditas, além de grandes sucessos com uma nova roupagem.
A faixa destaque deste lançamento é Vixe, parceria de Claudia com o cantor e compositor Thiaguinho. O paulistano, que é parceiro musical da artista há mais de 10 anos, deixou sua marca neste projeto intimista, que contou com grande produção.
"Thiaguinho é um amigo muito querido, sempre tivemos uma conexão musical muito boa e dividir essa música com ele foi de uma energia incrível. É uma felicidade muito grande ter ele nesse projeto, ainda mais que também está comemorando 20 anos de carreira em 2022. A junção de tudo isso, fez dessa música ainda mais especial, tenho certeza que todos vão curtir muito!", afirmou a cantora.
Além do álbum, Claudia Leitte segue com a agenda de shows a todo vapor, com mais novidades até o final do ano.

Veja Também

Festival de rock em Cariacica reúne bandas autorais da Grande Vitória

Bolsonaro ironiza Anitta após publicação e cantora rebate com montagem; entenda

João Gomes é confirmado no Rock in Rio e pede ajuda dos fãs para escolher músicas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Claudia Leitte Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados