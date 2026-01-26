Criatividade

Cenários do ES: capixabas recriam pontos icônicos com IA e ilustrações

De Ilha da Baleia a Rua da Lama, cotidiano da Grande Vitória é reimaginado com paisagens lúdicas e livro para colorir

Com IA diversos cenários capixabas foram reimaginados, já os artistas fizeram um retrato urbano e divertido do cotidiano Crédito: Reprodução Instagram @brenolvrabelo | Wing Costa

Já imaginou voar de balão para ver a Grande Vitória de cima? Quem sabe ir a um restaurante flutuante na baía de Vitória? Sinto informar que, por enquanto, nada disso é possível. Mas, com uma boa dose de imaginação - e inteligência artificial - é possível criar cenários inéditos e repensar a ocupação dos espaços na Grande Vitória, mesmo que de forma lúdica.

O capixaba Breno Rabelo foi quem utilizou a inteligência artificial para criar paisagens do Espírito Santo, propondo novas formas de explorá-las.

São referências de lugares que já visitei e acredito que poderiam inspirar aplicações em Vitória. Já conheci os balões da Capadócia e projetos de revitalização urbana que transformaram áreas degradadas em espaços positivos e turísticos

"A intenção foi compartilhar uma visão de como Vitória pode explorar melhor lugares de alto potencial, com um olhar turístico mais apropriado", complementa.

Entre os cenários inusitados, estão uma roda gigante na Praia da Costa e um rio transparente, onde hoje é um valão em Vila Velha. O especialista em IA explica que entende que algumas ideias podem não ter viabilidade prática, mas que o objetivo principal foi lançar uma provocação: será que dá para fazer isso aqui?

Colorindo um Rolê em Vitória

Foi também a partir desse movimento de valorização dos espaços capixabas, que nasceu o livro para colorir “Colorindo um Rolê em Vitória”, com participação de mais de dez ilustradores. Ideias que tem em comum o amor pelo Espírito Santo e uma boa dose de criatividade.



Realizado por meio de uma parceria com dez ilustradores capixabas, que juntos formam o coletivo Portafora, a obra foi também o lançamento dessa parceria. Mais do que um simples livro para colorir, o projeto busca ir além do óbvio.

Portafora Crédito: wing costa

Segundo Juno, artista e idealizadora do projeto, a inspiração surgiu durante o auge da popularização dos livros do Bobbie Goods.

Meus amigos e meus clientes viviam me dizendo: ‘Faz um Bobbie Goods com um desenho seu’. Mas eu não queria criar um livro que tivesse apenas a função de entretenimento ou distração. Queria algo diferente, com um propósito maior

A ideia é despertar a curiosidade de quem pinta para que, além de colorir, as pessoas explorem, pessoalmente, os espaços retratados no livro. Pontos icônicos da capital como o Bar da Zilda, Ilha das Caieiras e até a Feira de Antiguidades da Rua da Lama compõe o exemplar.



Ocupar a cidade contribui diretamente para a saúde dela. A vitalidade urbana depende do uso dos espaços públicos. A segurança melhora, o comércio se fortalece, é uma via de mão dupla. Quando as pessoas ocupam a cidade, todo mundo ganha

A escolha dos locais ilustrados partiu da vivência de cada artista envolvido no projeto, que teve liberdade para retratar lugares onde nasceu, mora ou gosta de frequentar. Por isso, o livro não se limita a Vitória: cidades como Cariacica e Vila Velha também aparecem nas ilustrações. Os artistas que participaram do projeto, além das ilustrações, também realizam outras atividades como tatuagem e grafite.



Feira de Antiguidades da Rua da Lama foi um dos lugares escolhidos Crédito: Reprodução do livro Colorindo Um rolê em Vitória

Os livros podem ser adquiridos através do perfil do Instagram dos artistas ou ao lado da Casa Caipora ( Rua Nestor Gomes, 174), e custam R$ 25.



Artistas participantes : Juno Coutinho (@junotatu), Rebeca Carvalho (@carvalhotattoo), Julia (@criaturachorona), Elian (@eliantattoo_), @iattta, Paulo Alves (@legalizemagia), Nat Bleidorn (@iluminat_tattoo), Nat Mancio (@nat.mancio), Mikaela (@mikaaraujo_), Isabella (preguicatattoo), Nivico (@eunivico).

