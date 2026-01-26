Cenários do ES: capixabas recriam pontos icônicos com IA e ilustrações

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:28
Já imaginou voar de balão para ver a Grande Vitória de cima? Quem sabe ir a um restaurante flutuante na baía de Vitória? Sinto informar que, por enquanto, nada disso é possível. Mas, com uma boa dose de imaginação - e inteligência artificial - é possível criar cenários inéditos e repensar a ocupação dos espaços na Grande Vitória, mesmo que de forma lúdica.
O capixaba Breno Rabelo foi quem utilizou a inteligência artificial para criar paisagens do Espírito Santo, propondo novas formas de explorá-las.
"A intenção foi compartilhar uma visão de como Vitória pode explorar melhor lugares de alto potencial, com um olhar turístico mais apropriado", complementa.
IA e cenários capixabas
Entre os cenários inusitados, estão uma roda gigante na Praia da Costa e um rio transparente, onde hoje é um valão em Vila Velha. O especialista em IA explica que entende que algumas ideias podem não ter viabilidade prática, mas que o objetivo principal foi lançar uma provocação: será que dá para fazer isso aqui?
Foi também a partir desse movimento de valorização dos espaços capixabas, que nasceu o livro para colorir “Colorindo um Rolê em Vitória”, com participação de mais de dez ilustradores. Ideias que tem em comum o amor pelo Espírito Santo e uma boa dose de criatividade.
Realizado por meio de uma parceria com dez ilustradores capixabas, que juntos formam o coletivo Portafora, a obra foi também o lançamento dessa parceria. Mais do que um simples livro para colorir, o projeto busca ir além do óbvio.
Segundo Juno, artista e idealizadora do projeto, a inspiração surgiu durante o auge da popularização dos livros do Bobbie Goods.
A ideia é despertar a curiosidade de quem pinta para que, além de colorir, as pessoas explorem, pessoalmente, os espaços retratados no livro. Pontos icônicos da capital como o Bar da Zilda, Ilha das Caieiras e até a Feira de Antiguidades da Rua da Lama compõe o exemplar.
A escolha dos locais ilustrados partiu da vivência de cada artista envolvido no projeto, que teve liberdade para retratar lugares onde nasceu, mora ou gosta de frequentar. Por isso, o livro não se limita a Vitória: cidades como Cariacica e Vila Velha também aparecem nas ilustrações. Os artistas que participaram do projeto, além das ilustrações, também realizam outras atividades como tatuagem e grafite.
