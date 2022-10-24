Carreta leva clássicos do cinema de graça a moradores de Aracruz

Já imaginou assistir um filme dentro de uma carreta? Essa é a proposta do Cine Imetame, que transforma o automóvel em um sala de cinema itinerante. Até a próxima sexta-feira (28), os moradores de Aracruz, norte do Espírito Santo, poderão ter essa experiência diferenciada. As sessões são gratuitas, com direito a pipoca e refrigerante.
Nesta segunda (24), a carreta ficará estacionada na localidade de Vila do Riacho, em frente à Escola Álvaro Souza. Já na terça (25), o cinema pega estrada para a Praça da Paz, no Centro de Aracruz, onde ficará até sexta-feira (28). Com filmes para todas as idades, as sessões abertas ao público acontecem sempre às 19h. O projeto também realiza sessões especiais para escolas às 8h, 10h, 14h e 16h.
Grandes clássicos da indústria cinematográfica estão na programação do Cine Imetame, como “O Rei Leão”, “Dumbo”, “Aladdin”, “A Bela e a Fera” e “Frozen II”. Além deles, o sucesso de bilheteria “Minha Mãe é Uma Peça 3” também está em cartaz no cinema itinerante. Os espectadores deverão retirar os ingressos no local.
A estrutura da carreta é semelhante às salas tradicionais de cinema. O interior conta com projetor, 78 assentos, isolamento acústico e ar-condicionado. Cabe ressaltar que há assentos reservados para portadores de necessidades especiais e elevador para facilitar o acesso de cadeirantes.
SERVIÇO
- CINE IMETAME
- Até sexta (28), sempre às 19h, em dois pontos de Aracruz
- PROGRAMAÇÃO
- Segunda (24 de outubro)
- Onde: Vila do Riacho (em frente à Escola Álvaro Souza)
- 8h: Divertidamente
- 10h: Moana
- 14h: Os Incríveis 2
- 16h: Frozen II
- 19h: Dumbo
- Aracruz (Praça da Paz)
- Terça (25 de outubro)
- Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
- 8h: Wi-Fi Ralph
- 10h: Carros 3
- 14h: Os Incríveis 2
- 16h: A Bela e a Fera
- 19h: O Rei Leão
- Quarta (26 de outubro)
- Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
- 8h: Pinóquio Remasterizado
- 10h: Divertidamente
- 14h: Moana
- 16h: Dumbo
- 19h: Minha Mãe é Uma Peça 3
- Quinta (27 de outubro)
- Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
- 8h: Wi-Fi Ralph
- 10h: Branca de Neve e os 7 Anões
- 14h: Frozen II
- 16h: Malévola Dona do Mal
- 19h: Aladdin
- Sexta (28 de outubro)
- Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
- 8h: Divertidamente
- 10h: Moana
- 14h: Os Incríveis 2
- 16h: Frozen II
- 19h: Dumbo