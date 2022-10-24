  • Carreta leva clássicos do cinema de graça a moradores de Aracruz
Carreta leva clássicos do cinema de graça a moradores de Aracruz

O Cine Imetame transforma o automóvel em uma sala de cinema com 78 assentos. Até sexta (28), filmes como "O Rei Leão" e "Minha Mãe é uma peça 3" serão exibidos em pontos da cidade
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 16:03

Cine Imetame transforma uma carreta em cinema Crédito: Ariclenes Rosário
Já imaginou assistir um filme dentro de uma carreta? Essa é a proposta do Cine Imetame, que transforma o automóvel em um sala de cinema itinerante. Até a próxima sexta-feira (28), os moradores de Aracruz, norte do Espírito Santo, poderão ter essa experiência diferenciada. As sessões são gratuitas, com direito a pipoca e refrigerante.
Nesta segunda (24), a carreta ficará estacionada na localidade de Vila do Riacho, em frente à Escola Álvaro Souza. Já na terça (25), o cinema pega estrada para a Praça da Paz, no Centro de Aracruz, onde ficará até sexta-feira (28). Com filmes para todas as idades, as sessões abertas ao público acontecem sempre às 19h. O projeto também realiza sessões especiais para escolas às 8h, 10h, 14h e 16h.
Cine Imetame transforma uma carreta em cinema Crédito: Ariclenes Rosário
Grandes clássicos da indústria cinematográfica estão na programação do Cine Imetame, como “O Rei Leão”, “Dumbo”, “Aladdin”, “A Bela e a Fera” e “Frozen II”. Além deles, o sucesso de bilheteria “Minha Mãe é Uma Peça 3” também está em cartaz no cinema itinerante. Os espectadores deverão retirar os ingressos no local.
A estrutura da carreta é semelhante às salas tradicionais de cinema. O interior conta com projetor, 78 assentos, isolamento acústico e ar-condicionado. Cabe ressaltar que há assentos reservados para portadores de necessidades especiais e elevador para facilitar o acesso de cadeirantes.
Cine Imetame transforma uma carreta em cinema Crédito: Ariclenes Rosário

SERVIÇO

  • CINE IMETAME
  • Até sexta (28), sempre às 19h, em dois pontos de Aracruz

  • PROGRAMAÇÃO

  • Segunda (24 de outubro) 
  • Onde: Vila do Riacho (em frente à Escola Álvaro Souza)
  • 8h: Divertidamente
  • 10h: Moana
  • 14h: Os Incríveis 2
  • 16h: Frozen II
  • 19h: Dumbo
  • Aracruz (Praça da Paz)

  • Terça (25 de outubro)
  • Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
  • 8h: Wi-Fi Ralph
  • 10h: Carros 3
  • 14h: Os Incríveis 2
  • 16h: A Bela e a Fera
  • 19h: O Rei Leão

  • Quarta (26 de outubro)
  • Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
  • 8h: Pinóquio Remasterizado
  • 10h: Divertidamente
  • 14h: Moana
  • 16h: Dumbo
  • 19h: Minha Mãe é Uma Peça 3

  • Quinta (27 de outubro)
  • Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
  • 8h: Wi-Fi Ralph
  • 10h: Branca de Neve e os 7 Anões
  • 14h: Frozen II
  • 16h: Malévola Dona do Mal
  • 19h: Aladdin

  • Sexta (28 de outubro)
  • Onde: Praça da Paz - R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
  • 8h: Divertidamente
  • 10h: Moana
  • 14h: Os Incríveis 2
  • 16h: Frozen II
  • 19h: Dumbo

