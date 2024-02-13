Carnaval: confira os blocos de rua espalhados pelo ES nesta terça (13)

O último dia de carnaval também promete muita folia. Há atrações de Norte a Sul do Espírito Santo para quem deseja curtir o restinho desse clima de festa. Claro que HZ não ia te deixar na mão e preparou uma lista com as programações de vários munícios do Estado. Confira todos os detalhes:
VITÓRIA
- CENTRO
- 8h - Bloco Amigos da Onça
- 14h - Bloco Galinha Preta
VILA VELHA
- TERRA VERMELHA
- 12h - Bloco Unidos da Terra (concentração: Av. Brasil, em frente a Fábio Motos)
- BARRA DO JUCU
- 15h - Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes (concentração: Praia do Barrão)
- ITAPUÃ
- 12h - Bloco Unidos da Toca (concentração: Associação de Moradores de Itapuã - Rua Jair de Andrade)
SERRA
- JACARAÍPE
- 18h - Bloco Ratazanas
- CARAPEBUS
- 19h - Chega de Basgaça
- MANGUINHOS
- 13h - Bloco das Crianças / Batucada de Manguinhos
- 19h - Chico Alves
- 21h - Pedro Beydon
PIÚMA
- PRAÇA DONA CARMEN
- PALCO
- 20h - Luiza Andrade
- 22h - Banda Comichão e DJ Robson Leandro
- BLOCOS DE RUA
- 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila
- TRIO ELÉTRICO
- 16h - DJ João Vianna (saindo do D'Agelis)
- 17h - Flavinha Mendonça (saindo do Clube do Farol)
ANCHIETA
- SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
- 17h30 - Matinê - Pavilhão do Carnaval - Praia Central
- 22h - Alan Venturin e Banda
- 00h - Banda Tomaê
- BLOCOS
- 21h - Jaraguá - Casa da Cultura
- BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
- 15h - Acadêmicos de Iriri
- 19h - Thiarlys e Melina
- 21h30 - Banda Uau
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- 19h - Victor Rosa e Banda
- 21h - New Place Band
- 00h - Fernanda Pádua e Banda
- Os shows acontecerão na Praia Costa Azul
- BALNEÁRIO DE UBU
- 21h - Banda Prestígio
- 00h - Banda Agitaê
- PRAIA DO COQUEIRO
- 13h - Wemerson Araújo
- 16h - Grupo Revoada
- PRAIA DE INHAÚMA
- 13h - Banda de Marchinhas
- 15h30 - Hudson Xavier e Banda
MARATAÍZES
- 17h -Bote Fé (minitrio) - em frente a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha
- 21h - Bloco das Piranhas (em frente à Matel)
GUARAPARI
- 17h30 - Bloco Papinha
- 20h - Bloco Misses
- 21h - Bloco Amigos da Fonte
- 22h - Escola Imperial
- 23h - Bloco Papadeus
PRESIDENTE KENNEDY
- PRAIA DE MAROBÁ
- 16h - Banda Agitaê
- 21h - Rômulo Santos
- 23h - Nana Nunes
- PRAIA DAS NEVES
- 13h - Garotos Tradição
- 15h - Salvador
- 17h - Banda Axé Bahia
ARACRUZ
- MAR AZUL
- 20h - Deivid Murilo
- 22h - Trio Kualysom
- 00h - Amanda
- SANTA CRUZ
- 20h - Amigos da Bull
- 22h - Erick Cristto
- 00h - Charles Vicentin
- BARRA DO SAHY
- 20h - Grupo Só Resenha
- 22h - Samba Mais +
- 00h - Ton Oliver
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- 10h - Pele Morena - Riozinho
- 16h - André Lélis (Trio)
- 19h - Swing Bom (Trio)
- 21h - Filipe Fantin (Palco)
- 23h - Ricardinho da Bahia
- REGÊNCIA
- 16h- Trio Fubica (Matinê)
- 18h - Palminha da Mão (Palco)
- 20h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 22h - Alex Campana (Palco)
- POVOAÇÃO
- 18h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
- 20h - Franciele e Rodolfo (Palco)
- 00h - Talita Saluci (Palco)
SÃO MATEUS
- GURIRI
- 15h - Ricardinho da bahia
- 16h30 - DJ Mesquita
- 17h - Lambasaia
- 18h30 - Carnaval Kids
- 19h - Oz Mannoz
- 21h - Baby Souza e Planeta Banana
- 22h30 - DJ Léo Pinheiros
- 23h - Kara Karamba
- 00h30 - DJ Helbert
- 1h - Victor e Sander
- URUSSUQUARA
- 17h - Daniel Valentim
- 19h - Mano Ghetto
- 21h - Wellington WD
- 23h - Banda Neon
- 1h - O Giro
- BARRA NOVA NORTE
- 13h - Rafael Bidu
- 16h - Bloco Tatrio Elétrico (Trio Rocha o Nó)
- 20h - Law Lima
- 22h - Trio Rocha o Nó
- BARRA NOVA SUL
- 18h - Alex Show
- 20h - Tatá Gomes
- CAMPO GRANDE
- 18h - Vando dos Teclados
- 20h - Ginga do Forró