  • Carnaval: confira os blocos de rua espalhados pelo ES nesta terça (13)
Folia

Carnaval: confira os blocos de rua espalhados pelo ES nesta terça (13)

Há atrações de Norte a Sul do Espírito Santo para quem deseja curtir o clima de festa até o fim

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 09:17

O Bloco Amigos da Onça faz esquenta de carnaval nesta sexta-feira (20) Crédito: Luara Monteiro
O último dia de carnaval também promete muita folia. Há atrações de Norte a Sul do Espírito Santo para quem deseja curtir o restinho desse clima de festa. Claro que HZ não ia te deixar na mão e preparou uma lista com as programações de vários munícios do Estado. Confira todos os detalhes:

VITÓRIA

  • CENTRO
  • 8h - Bloco Amigos da Onça
  • 14h - Bloco Galinha Preta

VILA VELHA

  • TERRA VERMELHA
  • 12h - Bloco Unidos da Terra (concentração: Av. Brasil, em frente a Fábio Motos)

  • BARRA DO JUCU
  • 15h - Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes (concentração: Praia do Barrão)

  • ITAPUÃ
  • 12h - Bloco Unidos da Toca (concentração: Associação de Moradores de Itapuã - Rua Jair de Andrade)

SERRA

  • JACARAÍPE
  • 18h - Bloco Ratazanas

  • CARAPEBUS
  • 19h - Chega de Basgaça

  • MANGUINHOS
  • 13h - Bloco das Crianças / Batucada de Manguinhos
  • 19h - Chico Alves
  • 21h - Pedro Beydon
Bloco Amigos da Onça faz sua "Ressaca de Carnaval" nesta sexta (3) Crédito: Andressa Freitas

PIÚMA

  • PRAÇA DONA CARMEN
  • PALCO 
  • 20h - Luiza Andrade
  • 22h - Banda Comichão e DJ Robson Leandro

  • BLOCOS DE RUA
  • 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila

  • TRIO ELÉTRICO
  • 16h - DJ João Vianna (saindo do D'Agelis)
  • 17h - Flavinha Mendonça (saindo do Clube do Farol)

ANCHIETA

  • SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
  • 17h30 - Matinê - Pavilhão do Carnaval - Praia Central  
  • 22h - Alan Venturin e Banda
  • 00h - Banda Tomaê

  • BLOCOS
  • 21h - Jaraguá - Casa da Cultura

  • BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
  • 15h - Acadêmicos de Iriri
  • 19h - Thiarlys e Melina 
  • 21h30 - Banda Uau

  • BALNEÁRIO DE IRIRI
  • 19h - Victor Rosa e Banda
  • 21h - New Place Band
  • 00h - Fernanda Pádua e Banda
  • Os shows acontecerão na Praia Costa Azul

  • BALNEÁRIO DE UBU
  • 21h - Banda Prestígio
  • 00h - Banda Agitaê  


  • PRAIA DO COQUEIRO
  • 13h - Wemerson Araújo
  • 16h - Grupo Revoada
  • PRAIA DE INHAÚMA 
  • 13h - Banda de Marchinhas
  • 15h30 - Hudson Xavier e Banda

MARATAÍZES

  • 17h -Bote Fé (minitrio) - em frente a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha
  • 21h - Bloco das Piranhas (em frente à Matel)

GUARAPARI

  • 17h30 - Bloco Papinha
  • 20h - Bloco Misses
  • 21h - Bloco Amigos da Fonte
  • 22h - Escola Imperial
  • 23h - Bloco Papadeus

PRESIDENTE KENNEDY

  • PRAIA DE MAROBÁ
  • 16h - Banda Agitaê
  • 21h - Rômulo Santos
  • 23h - Nana Nunes

  • PRAIA DAS NEVES
  • 13h - Garotos Tradição
  • 15h - Salvador
  • 17h - Banda Axé Bahia

ARACRUZ

  • MAR AZUL
  • 20h -  Deivid Murilo
  • 22h -  Trio Kualysom
  • 00h - Amanda

  • SANTA CRUZ
  • 20h - Amigos da Bull
  • 22h - Erick Cristto
  • 00h - Charles Vicentin

  • BARRA DO SAHY
  • 20h - Grupo Só Resenha
  • 22h - Samba Mais +
  • 00h - Ton Oliver

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • 10h - Pele Morena - Riozinho
  • 16h - André Lélis (Trio)
  • 19h - Swing Bom (Trio)
  • 21h - Filipe Fantin  (Palco)
  • 23h - Ricardinho da Bahia   

  • REGÊNCIA
  • 16h- Trio Fubica (Matinê)
  • 18h - Palminha da Mão (Palco)
  • 20h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 22h - Alex Campana (Palco)
  • POVOAÇÃO
  • 18h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
  • 20h - Franciele e Rodolfo (Palco)
  • 00h - Talita Saluci (Palco)

SÃO MATEUS

  • GURIRI
  • 15h -  Ricardinho da bahia
  • 16h30 - DJ Mesquita
  • 17h - Lambasaia
  • 18h30 - Carnaval Kids
  • 19h - Oz Mannoz
  • 21h - Baby Souza e Planeta Banana
  • 22h30 - DJ Léo Pinheiros
  • 23h - Kara Karamba
  • 00h30 - DJ Helbert
  • 1h - Victor e Sander

  • URUSSUQUARA
  • 17h - Daniel Valentim
  • 19h - Mano Ghetto
  • 21h - Wellington WD
  • 23h - Banda Neon
  • 1h - O Giro

  • BARRA NOVA NORTE
  • 13h - Rafael Bidu
  • 16h - Bloco Tatrio Elétrico (Trio Rocha o Nó)
  • 20h - Law Lima
  • 22h - Trio Rocha o Nó

  • BARRA NOVA SUL
  • 18h - Alex Show
  • 20h - Tatá Gomes

  • CAMPO GRANDE
  • 18h - Vando dos Teclados
  • 20h - Ginga do Forró

