Carnaval 2025: veja a programação de blocos e shows no ES deste domingo (2)

O Carnaval 2025 segue a todo vapor no Espírito Santo, e a folia não para! Após um sábado (1) repleto de animação, agora é hora de conferir o que está reservado para este domingo (2). De Norte a Sul do Estado, os blocos prometem arrastar multidões com muita música, passando por marchinhas, samba, axé e muito mais.
A programação continua diversificada, oferecendo desde bloquinhos para toda a família até grandes festas com shows nacionais. Por isso, HZ separou os principais destaques do dia para você não perder nada da festa.
CONCEIÇÃO DA BARRA
- BLOCOS DE RUA - CONCEIÇÃO DA BARRA
- Domingo (2 de março), às 16h – Bloco Beldades
- Bloquinhos de Rua – Itaúnas
- Domingo (2 de março) – Bloco Girinos
- PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- Domingo (2 de março)
- Conceição da Barra – Praça do Juiz
- 20h – Aeróbica
- 21h – Banda D+
- 23h – Tyhenry
- PRAÇA DA MATRIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
- 19h – Bandinha Oliveira Filho
- 20h – Agitu’S Matinê
- Praias
- 12h – Tyhenry (Kaique)
- 12h – Kaso Marcado (Escola João Bastos)
- Aeróbica nos intervalos
- ITAÚNAS
- 21h – Fogumano
COLATINA
- Domingo (2 de março)
- 17h – Marchinhas
- 19h – Sambolada
- 21h – Alan Venturim
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- Domingo (2 de março)
- 16h – Grupo STM (Palco 360)
- 17h – DJ Castrequini Corona Sunset (Palco Praia)
- 17h30 – Bloco Tô Dentro (Trio)
- 19h30 – Samba DM (Palco Principal)
- 21h – Andréia Nery (Trio Elétrico)
- 23h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
- 00h30 – Juliano Couto (Palco Principal)
- REGÊNCIA
- Domingo (2 de março)
- 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 17h – Afrozumba (Palco Farol)
- 18h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 20h – Baianizo
- 21h30 – DJ Igor Lemos
- 22h – Rubiano Risso
- 23h30 – DJ Igor Lemos
- 00h – Carlinhos Rocha
- POVOAÇÃO
- Domingo (2 de março)
- 15h – Claudinho (Palco Praia)
- 17h – Fanfarra
- 19h – Matheus Emis
- 20h30 – DJ Fabio Tchucko
- 21h – Palminha da Mão
- 23h30 – DJ Fabio Tchucko
- 00h – Ciel Rodrigues (Atração Nacional)
SÃO MATEUS
- PRAIA DE GURIRI
- Domingo (2 de março) - Carla Visi e André Léllis
FUNDÃO
- PRAIA GRANDE
- Domingo (2 de março)
- 10h30 – Bloco Infantil
- 13h30 – Matheus Emis (Trio)
- 16h – Amanda e Banda
- 20h – Tati Azevedo
- 22h – Frazão
VITÓRIA
- BLOCOS DE RUA
- Domingo (2 de março)
- 8h às 15h - Maluco Beleza - Rua Sete de Setembro
- 8h às 14h - Regional da Nair - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- 14h às 19h - Puta Bloco - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
- CIRCUITO DA FOLIA
- 19h - Ton Oliver (puxada do trio)
- 20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo)
- 22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo)
VILA VELHA
- Domingo (2 de março)
- Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó - Ponta da Fruta - Avenida Espírito Santo, Rua Paraná e Rua Minas Gerais - 12h às 17h
- Bloco Unidos da Toca - Divino Espírito Santo e Itapuã - Av. Professora Francelino Setúbal - 13h às 18h
- Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho, 264 (Barra Park) - 15h às 18h
- Bloco Folia Saco Roxo - Coqueiral de Itaparica - Rua Itapemirim, Avenida Santa Leopoldina - 13h às 18h
- Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Faraó & Funk Retrô
- Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes - 15h às 18h
SERRA
- Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)
- JACARAÍPE
- 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
- 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas
- CARAPEBUS
- 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus
- Balneário de Carapebus
- 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar
- BICANGA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar
- MANGUINHOS
- 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe
- NOVA ALMEIDA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida
- FEU ROSA
- 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa
- BLOCOS DE RUA
- Domingo (2 de março)
- 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
- 15h às 19h: Bloco de Quem é esse Jegue – Av. Beira Mar, em Bicanga
- 15h as 19h: Bloco Chega de Bagaça – Praça da praia de Carapebus
- 15h às 19h: Bloco Boca de 15 – Castelândia
- 15h às 19h: Bloco de Cidade Continental
GUARAPARI
- BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
- Domingo (02 de março)
- Bloco Papinha: 16h
- Bloco Rama: 20h
- Bloco Turma do Funil: 21h
- Bloco Amigos da Fonte: 22h
- Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h
- Escola de Samba Acadêmicos JK: 0h30
- BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
- Domingo (02 de março)
- Bloco Aero Bloco - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h
- Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
- Bloco das Piranhas - Perocão: 17h às 22h
- Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
- Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
- Bloco The Cow - Praia do Morro: 18h às 21h
- Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
- Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
- Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
- Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
- Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 18h às 23h
- Bloco Pé de Cana - Kubitschek: 17h às 22h
- Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
- Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
- Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h
ANCHIETA
- ANCHIETA SEDE
- Domingo - 02 de março
- 17h - Concentração Do Bloco Das Bichas (Rotatória Do Cantagalo)
- 20h30 - Saída Do Bloco Das Bichas
- 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
- 22h - Banda Tropical Brasil
- 0h - Banda Neon 027
- IRIRI
- Domingo - 02 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
- 16h30 – Matinê (Iriri Praia Clube)
- 17h – Acadêmicos De Iriri
- 21h – Show Com Talyta Salucci
- 0h – Banda Cheiro Da Cor
- CASTELHANOS
- Domingo - 2 de março
- 11h – Bloco Fogo No Barquinho (Quiosque Do Pitanga)
- 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
- 13h30 – Bloco Na Mão Do Palhaço (Final Da Praia)
- 16h – Banda Cheiro Da Cor
- 19h – Show Com Flesh Martins
- UBU
- Domingo - 2 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Ama
- 15h – Bloco Sambacu
- 16h30 - Bloco Urubu
- 20h – Show Com Gabriel Sabadim
- 23h – Show Com Banda Uau
- PRAIA DO COQUEIRO
- Domingo - 2 de março
- 13h30 - Banda De Marchinha Reviver O Carnaval
- PRAIA DE INHAÚMA
- Domingo - 2 de março
- 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor
PIÚMA
- Domingo – 2 de março
- Praia do Portinho: 10h – Marchinhas / 17h – Bloco As Meninas
- Rua Principal Centro: 20h – Bloco do Mé com Leandro Berola / Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar)
- 17h – Banda MC6
- Praça Dona Carmen
- Intervalos: DJ
- 20h00 – Ed Parango
- 22h30 – Grupo Pele Morena
MARATAÍZES
- Domingo – 2 de março
- Bloco Laje da Preta (17h - 19h)
- Saída: Próximo ao Sal e Mel
- Chegada: Rodoviária Xodó
- Bloco Flamarata (18h30 - 20h30)
- Saída: Ao lado do Praia Hotel
- Chegada: Presídio Lanches
- Bloco Du Oi (17h - 19h)
- Percurso: Praça atrás da Cia do Peixe até a Praia Central
- Bloco Galera do Trapiche (20h - 22h)
- Saída: Em frente à Cia do Peixe
- Chegada: Praça Central
- Bloco V.V.V. (22h - 0h)
- Saída: Casa Rosa
- Chegada: Praça da Barra em frente à Caixa Econômica
SANTA LEOPOLDINA
- Domingo - 2 de março
- 16h às 170: Bloquinho Kids Leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense ( Praça da Independência)
- 17h às 20h: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
- 20h às 22h: Carnaval de rua com Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
- 22h às 23h: Concurso das Rainha e Princesas do Carnaval, com apresentação do Grupo Brasil Tambores (Pátio de Festas)
- 23h às 02h: Banda Nana Nunes (Pátio de Festas)