  • Carnaval 2025: veja a programação de blocos e shows no ES deste domingo (2)
Folia

Carnaval 2025: veja a programação de blocos e shows no ES deste domingo (2)

De Norte a Sul do Estado, os blocos prometem arrastar multidões com muita música, passando por marchinhas, samba, axé e muito mais
Felipe Khoury

Publicado em 02 de Março de 2025 às 08:00

Bloco Regional da Nair desfila pela avenida Beira-Mar no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Carnaval 2025 segue a todo vapor no Espírito Santo, e a folia não para! Após um sábado (1) repleto de animação, agora é hora de conferir o que está reservado para este domingo (2). De Norte a Sul do Estado, os blocos prometem arrastar multidões com muita música, passando por marchinhas, samba, axé e muito mais.
A programação continua diversificada, oferecendo desde bloquinhos para toda a família até grandes festas com shows nacionais. Por isso, HZ separou os principais destaques do dia para você não perder nada da festa.

CONCEIÇÃO DA BARRA

  • BLOCOS DE RUA - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Domingo (2 de março), às 16h – Bloco Beldades
  • Bloquinhos de Rua – Itaúnas
  • Domingo (2 de março) – Bloco Girinos

  • PROGRAMAÇÃO MUSICAL
  • Domingo (2 de março)
  • Conceição da Barra – Praça do Juiz
  • 20h – Aeróbica
  • 21h – Banda D+
  • 23h – Tyhenry

  • PRAÇA DA MATRIZ - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • 19h – Bandinha Oliveira Filho
  • 20h – Agitu’S Matinê
  • Praias
  • 12h – Tyhenry (Kaique)
  • 12h – Kaso Marcado (Escola João Bastos)
  • Aeróbica nos intervalos

  • ITAÚNAS
  • 21h – Fogumano

COLATINA

  • Domingo (2 de março)
  • 17h – Marchinhas
  • 19h – Sambolada
  • 21h – Alan Venturim

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • Domingo (2 de março)
  • 16h – Grupo STM (Palco 360)
  • 17h – DJ Castrequini Corona Sunset (Palco Praia)
  • 17h30 – Bloco Tô Dentro (Trio)
  • 19h30 – Samba DM (Palco Principal)
  • 21h – Andréia Nery (Trio Elétrico)
  • 23h30 – DJ Lebarch (DJ Palco Principal)
  • 00h30 – Juliano Couto (Palco Principal)

  • REGÊNCIA
  • Domingo (2 de março)
  • 15h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 17h – Afrozumba (Palco Farol)
  • 18h30 – Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 20h – Baianizo
  • 21h30 – DJ Igor Lemos
  • 22h – Rubiano Risso
  • 23h30 – DJ Igor Lemos
  • 00h – Carlinhos Rocha

  • POVOAÇÃO
  • Domingo (2 de março)
  • 15h – Claudinho (Palco Praia)
  • 17h – Fanfarra
  • 19h – Matheus Emis
  • 20h30 – DJ Fabio Tchucko
  • 21h – Palminha da Mão
  • 23h30 – DJ Fabio Tchucko
  • 00h – Ciel Rodrigues (Atração Nacional)

SÃO MATEUS

  • PRAIA DE GURIRI
  • Domingo (2 de março) - Carla Visi e André Léllis
André Lellis no Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada

FUNDÃO

  • PRAIA GRANDE
  • Domingo (2 de março)
  • 10h30 – Bloco Infantil
  • 13h30 – Matheus Emis (Trio)
  • 16h – Amanda e Banda
  • 20h – Tati Azevedo
  • 22h – Frazão

VITÓRIA

  • BLOCOS DE RUA
  • Domingo (2 de março)
  • 8h às 15h - Maluco Beleza - Rua Sete de Setembro
  • 8h às 14h - Regional da Nair - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • 14h às 19h - Puta Bloco - Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar)
  • CIRCUITO DA FOLIA
  • 19h - Ton Oliver (puxada do trio)
  • 20h - Emerson Xumbrega (Sambão do Povo)
  • 22h - Serjão Loroza (Sambão do Povo)
Emerson Xumbrega Crédito: Divulgação

VILA VELHA

  • Domingo (2 de março)
  • Bloco Banho de Mar e Unidos da Vovó - Ponta da Fruta - Avenida Espírito Santo, Rua Paraná e Rua Minas Gerais - 12h às 17h 
  • Bloco Unidos da Toca - Divino Espírito Santo e Itapuã - Av. Professora Francelino Setúbal - 13h às 18h 
  • Bloco da Comunidade - Barra do Jucu - Rua Vasco Coutinho, 264 (Barra Park) - 15h às 18h 
  • Bloco Folia Saco Roxo - Coqueiral de Itaparica - Rua Itapemirim, Avenida Santa Leopoldina - 13h às 18h  
  • Programação cultural na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu - 9h às 15h / 10h: DJ XL / 12h30: Faraó & Funk Retrô
  • Trio elétrico com banda Siri de Tamanco, com saída do Kintal do Bloco Surpresa – Avenida Anderssen Pereira Fidalgo - Barra do Jucu. Além de teatro carnavalesco com alegorias e bonecos gigantes - 15h às 18h

SERRA

  • Sábado (1 de março) a terça-feira (4 de março)
  • JACARAÍPE
  • 17h – bloco Ratazanas: saída da praça do Pico do Barrote até a praça Encontro das Águas
  • 18h às 23h – shows no trio: percurso na orla de Jacaraípe, com saída e retorno da Praça Encontro das Águas
  • CARAPEBUS
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico, próximo à praça da praia de Carapebus
  • Balneário de Carapebus
  • 18h às 23h – shows com trio elétrico na avenida Beira Mar
  • BICANGA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na avenida Beira Mar
  • MANGUINHOS
  • 18h às 23h – shows no palco, próximo à banca de peixe
  • NOVA ALMEIDA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Nova Almeida
  • FEU ROSA
  • 18h às 23h – shows no trio elétrico na praça de Feu Rosa

  • BLOCOS DE RUA
  • Domingo (2 de março)
  • 15h às 19h: Bloco Adrenalina – Castelândia
  • 15h às 19h: Bloco de Quem é esse Jegue – Av. Beira Mar, em Bicanga
  • 15h as 19h: Bloco Chega de Bagaça – Praça da praia de Carapebus
  • 15h às 19h: Bloco Boca de 15 – Castelândia
  • 15h às 19h: Bloco de Cidade Continental

GUARAPARI

  • BLOCOS NA AVENIDA JOAQUIM DA SILVA LIMA - CENTRO
  • Domingo (02 de março)
  • Bloco Papinha: 16h
  • Bloco Rama: 20h
  • Bloco Turma do Funil: 21h
  • Bloco Amigos da Fonte: 22h
  • Escola de Samba Guarapari Imperial: 23h
  • Escola de Samba Acadêmicos JK: 0h30

  • BLOCOS DE RUA NOS BAIRROS
  • Domingo (02 de março)
  • Bloco Aero Bloco - Aeroporto (Rua José Ktoling): 17h às 23h
  • Bloco Carnavalesco Amigos do Candinho - Meaipe: 18h às 21h30
  • Bloco das Piranhas - Perocão: 17h às 22h
  • Bloco Nóis Num Liga - Praia de Bacutia e Peracanga: 16h30 às 20h30
  • Bloco Concentra Mais Não Sai - Praia do Morro: 20h às 22h
  • Bloco The Cow - Praia do Morro: 18h às 21h
  • Bloco Dule - Praia Dule: 15h às 22h
  • Bloco Pirata's - Santa Monica: 16h às 21h
  • Bloco Resenha dos Amigos - Una: 18h às 23h
  • Bloco Praia das Virtudes: 18h às 23h
  • Bloco Paredão do Índio - Bela Vista: 18h às 23h
  • Bloco Pé de Cana - Kubitschek: 17h às 22h
  • Bloco Esporte é Vida - Prainha São Pedro: 19h às 21h
  • Bloco Santa Rosa Folia - Santa Rosa: 15h às 20h
  • Bloco Turma do Funil - Praça Coronado: 13h às 17h

ANCHIETA

  • ANCHIETA SEDE
  • Domingo - 02 de março
  • 17h - Concentração Do Bloco Das Bichas (Rotatória Do Cantagalo)
  • 20h30 - Saída Do Bloco Das Bichas
  • 21h - Bloco Jaraguá (Casa Da Cultura)
  • 22h - Banda Tropical Brasil
  • 0h - Banda Neon 027

  • IRIRI
  • Domingo - 02 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Maestro Mauro (Orla Da Areia Preta)
  • 16h30 – Matinê (Iriri Praia Clube)
  • 17h – Acadêmicos De Iriri
  • 21h – Show Com Talyta Salucci
  • 0h – Banda Cheiro Da Cor

  • CASTELHANOS
  • Domingo - 2 de março
  • 11h – Bloco Fogo No Barquinho (Quiosque Do Pitanga)
  • 13h30 – Banda De Marchinha Atrito Musical
  • 13h30 – Bloco Na Mão Do Palhaço (Final Da Praia)
  • 16h – Banda Cheiro Da Cor
  • 19h – Show Com Flesh Martins

  • UBU
  • Domingo - 2 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Ama
  • 15h – Bloco Sambacu
  • 16h30 - Bloco Urubu
  • 20h – Show Com Gabriel Sabadim
  • 23h – Show Com Banda Uau

  • PRAIA DO COQUEIRO
  • Domingo - 2 de março
  • 13h30 - Banda De Marchinha Reviver O Carnaval

  • PRAIA DE INHAÚMA
  • Domingo - 2 de março
  • 13h30 – Banda De Marchinha Folia De Amor

PIÚMA

  • Domingo – 2 de março
  • Praia do Portinho: 10h – Marchinhas / 17h – Bloco As Meninas
  • Rua Principal Centro: 20h – Bloco do Mé com Leandro Berola / Trio Elétrico (Saída do Praiô Beach Bar)
  • 17h – Banda MC6
  • Praça Dona Carmen
  • Intervalos: DJ
  • 20h00 – Ed Parango
  • 22h30 – Grupo Pele Morena

MARATAÍZES

  • Domingo – 2 de março
  • Bloco Laje da Preta (17h - 19h)
  • Saída: Próximo ao Sal e Mel
  • Chegada: Rodoviária Xodó

  • Bloco Flamarata (18h30 - 20h30)
  • Saída: Ao lado do Praia Hotel
  • Chegada: Presídio Lanches

  • Bloco Du Oi (17h - 19h)
  • Percurso: Praça atrás da Cia do Peixe até a Praia Central

  • Bloco Galera do Trapiche (20h - 22h)
  • Saída: Em frente à Cia do Peixe
  • Chegada: Praça Central

  • Bloco V.V.V. (22h - 0h)
  • Saída: Casa Rosa
  • Chegada: Praça da Barra em frente à Caixa Econômica

SANTA LEOPOLDINA

  • Domingo - 2 de março
  • 16h às 170: Bloquinho Kids Leopoldinense com a Banda de Marchinhas Leopoldinense ( Praça da Independência)
  • 17h às 20h: Carnaval de rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense (ruas da cidade)
  • 20h às 22h: Carnaval de rua com Banda Show Leopoldinense e desfile dos bonecos gigantes
  • 22h às 23h: Concurso das Rainha e Princesas do Carnaval, com apresentação do Grupo Brasil Tambores (Pátio de Festas)
  • 23h às 02h: Banda Nana Nunes (Pátio de Festas)

Bloco de Rua Carnaval Cultura Blocos de rua Agfinde Região Norte do ES Região sul do ES Região Noroeste do ES
