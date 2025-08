Show

Bruno Caliman recebe Paulo Ricardo e Tato para gravação em teatro de Vitória

Compositor de “Domingo de Manhã” e "Chico" vai registrar seu projeto “Caliman Acústico” em show com repertório inédito

O palco do Teatro Sesi, em Vitória, será cenário de um encontro especial entre gerações e estilos da música brasileira. Bruno Caliman grava, nesta quarta-feira (6), o projeto “Caliman Acústico”, às 20h, repleto de convidados especiais. O cantor e compositor sobe ao palco acompanhado por Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, Tato, da banda Falamansa, Raffa Torres e o mineiro Landau, referência no rock rural. >