Bruna Olly faz show de encerramento em evento da TV Globo na Rede Gazeta

Evento “Fluxo do Conhecimento – Cristãos: fé e propósito" aconteceu nesta terça (11) e reuniu profissionais da TV Globo e de afiliadas de todo o país

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:20

O auditório da Rede Gazeta se transformou, nesta terça-feira (11), em um espaço de diálogo entre fé, mídia e comportamento. Promovido pela Uniglobo, o evento “Fluxo do Conhecimento – Cristãos: fé e propósito” reuniu profissionais da Globo e de afiliadas de todo o país para discutir como a religiosidade e os valores cristãos se refletem na produção audiovisual, na programação e nas redes.

Transmitido ao vivo pela plataforma Uniglobo, o encontro teve um dia inteiro de painéis e debates, com participações que percorreram temas como “Caminhos do Gospel no Audiovisual”, “Cultura e Identidade Religiosa”, “O cristão, as novelas e a cultura pop” e “Regionalismo Cristão – Iniciativas de conexão local”.

O evento contou com um show exclusivo da cantora gospel Bruna Olly, natural de Vila Velha, que reforçou a importância da visibilidade para o público evangélico. “Foi um prazer estar na Rede Gazeta, que sempre recebe a gente com carinho. É essencial sermos vistos e entendidos na nossa realidade e cultura cristã”, afirmou.

A cantora Bruna Olly fez o show de encerramento do evento da TV Globo

Um fluxo que conecta propósitos

Em sua segunda edição, o Fluxo do Conhecimento consolidou-se como um espaço de troca entre Globo e afiliadas, aproximando equipes de Programação, Pesquisa e Mercado para discutir temas que moldam o comportamento e o consumo no país.

Se na primeira edição o sertanejo foi o foco, desta vez a fé tomou o centro do palco - mostrando que o diálogo entre espiritualidade e mídia é não apenas possível, mas essencial para compreender o Brasil contemporâneo.

Gleice Ferreira, Gerente de Programação Regional da TV Globo, destacou que o audiovisual brasileiro tem a obrigação de refletir o nosso país, com sua diversidade cultural e espiritual. Segundo ela,

É fundamental criar espaços onde diferentes expressões da fé possam aparecer de forma natural, sem estereótipos, garantindo que os cristãos se reconheçam na tela e que a diversidade seja respeitada

Encontro teve um dia inteiro de painéis e debates, com participações que percorreram diversos temas Crédito: Arthur Louzada

Entre a fé e o entretenimento

Logo na abertura, Hellen Ferreira, especialista da Globo, apresentou a pesquisa inédita da Uniglobo sobre o comportamento dos cristãos no Brasil, mostrando como o consumo de conteúdo religioso cresce em plataformas digitais e impacta o audiovisual contemporâneo.

O painel seguinte, sobre “Cultura e Identidade Religiosa”, reuniu nomes como Gabriel Moura, diretor de Tecnologia e Programação da Rede Gazeta, Vinícius Volpi (TV Liberal) e Adriana Almeida (Rede Bahia), em uma conversa sobre representatividade e a importância de retratar a fé sem estereótipos.

Painel sobre “Cultura e Identidade Religiosa” Crédito: Arthur Louzada

À tarde, o tema “O cristão, as novelas e a cultura pop” trouxe um dos momentos mais marcantes do evento, com o pastor e consultor religioso César Belieny, da Globo, que tem atuado como referência em produções como Vai na Fé, Renascer e Dona de Mim.

O consultor religioso César Belieny, da TV Globo Crédito: Arthur Louzada

“Quando vejo meu trabalho na TV, me sinto no centro da vontade de Deus. Colocar palavras de fé na dramaturgia é uma forma de aproximar o céu dos ambientes terrenos”, disse Belieny, que começou na música e hoje atua para tornar as representações religiosas mais humanas e plurais.

Evento foi transmitido ao vivo pela plataforma Uniglobo Crédito: Arthur Louzada

O painel de encerramento, “Regionalismo Cristão – Iniciativas de conexão local”, destacou experiências da TV Gazeta que valorizam o conteúdo religioso e comunitário, com a participação de Carlos Gonzaga Sousa Filho, gerente de Produção e Programação, e Lethicia Ribeiro de Moraes, gerente de Entretenimento.

