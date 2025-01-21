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Cultura

12 livros para celebrar o Dia Mundial da Religião

Confira obras para te ajudar a fortalecer o espírito e regar a fé
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 11:31

É possível se conectar com a fé por meio da leitura (Imagem: Doidam10| Shutterstock)
É possível se conectar com a fé por meio da leitura Crédito: Imagem: Doidam10| Shutterstock
A fé ajuda a renovar as esperanças e a encontrar apoio em tempos difíceis. Por isso, o Dia Mundial da Religião, celebrado em 21 de janeiro, é um convite para refletir sobre a importância de semear a espiritualidade ao longo da vida. Independentemente da crença, a fé leva conforto, propósito e resiliência diante dos desafios do dia a dia. Para cultivá-la, é necessário reservar alguns momentos diários e conectar-se por meio de oração, meditação ou leitura.
Em comemoração à data, confira 12 livros que vão desde testemunhos e devocionais até obras inspiradoras para enriquecer a jornada espiritual. Dedique um tempo para fortalecer o espírito e regar a fé!

1. Coma este livro

Em &#8220;Coma este livro&#8221;, Eugene H. Peterson revela como transformar a leitura da Bíblia em um banquete para alimentar a alma (Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão)
Em “Coma este livro”, Eugene H. Peterson revela como transformar a leitura da Bíblia em um banquete para alimentar a alma Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão
O renomado teólogo Eugene H. Peterson revela como transformar a leitura da Bíblia em um banquete para alimentar a alma. A proposta é difundir a Palavra não apenas como um texto a ser estudado, mas uma experiência a ser vivida. Ele compartilha reflexões e orientações que ensinam o leitor a “degustar” as Escrituras, de modo que ele possa nutrir a fé, moldar o caráter e transformar a relação com Deus em algo tangível e diário.

2. Na alegria e na dor 

Em &#8220;Na alegria e na dor&#8221;, Carlos Franciscon compartilha com sensibilidade a jornada da esposa, Andrea, na luta contra um câncer raro descoberto na gravidez (Imagem: Divulgação | Carlos Franciscon)
Em “Na alegria e na dor”, Carlos Franciscon compartilha com sensibilidade a jornada da esposa, Andrea, na luta contra um câncer raro descoberto na gravidez (Imagem: Divulgação | Carlos Franciscon) Crédito:
Carlos Franciscon compartilha com sensibilidade a jornada da esposa, Andrea, na luta contra um câncer raro descoberto durante a gravidez. A história de superação, amor e resiliência inspira a enfrentar os desafios com fé e união. Em detalhes, ele conta como a família encarou o diagnóstico do sarcoma de Ewing equilibrando espiritualidade e medicina para um tratamento integral de corpo e alma. 

3. Orar faz muito bem!

&#8220;Orar faz muito bem&#8221; apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica (Imagem: Divulgação | Edições Loyola)
“Orar faz muito bem” apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica Crédito: Imagem: Divulgação | Edições Loyola
A oração é uma das expressões da amizade com Deus. Por isso, orar faz muito bem e, com o auxílio do Espírito Santo, fortalece a fé. Este livro do padre Alex Nogueira apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica, com base no texto do Pai-Nosso. Aqui cada pessoa encontrará um comentário reflexivo dessa oração ensinada por Jesus.

4. Socorro! Eu preciso me conhecer!

&#8220;Socorro! Eu preciso me conhecer!&#8221; apresenta ensinamentos sobre a conexão entre os tipos de comportamentos e a fé (Imagem: Divulgação | Luiz Guilherme Monteiro)
“Socorro! Eu preciso me conhecer!” apresenta ensinamentos sobre a conexão entre os tipos de comportamentos e a fé Crédito: Imagem: Divulgação | Luiz Guilherme Monteiro
Luiz Guilherme Monteiro, especializado em Ciências Náuticas, apresenta ensinamentos sobre a conexão entre os tipos de comportamentos e a fé. Com o entendimento de que o propósito da vida não está em cada um, mas em quem os “desenhou”, o autor traz um norte para as indagações dos leitores que desejam se autoconhecer e desenvolver a espiritualidade.

5. A semente da compaixão

&#8220;A semente da compaixão&#8221; incentiva os leitores a cultivarem a compaixão e fazer crescer o amor dentro de si e no mundo (Imagem: Divulgação | Editora Caminho Suave)
“A semente da compaixão” incentiva os leitores a cultivarem a compaixão e fazer crescer o amor dentro de si e no mundo Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Caminho Suave
Da autoconfiança nasce a compaixão, e da compaixão brota a força. O 14º Dalai Lama já foi uma criança, e sua mãe, a primeira a lhe ensinar sobre compaixão. Conhecendo a infância de Sua Santidade, os leitores aprenderão a cultivar este sentimento e fazer crescer o amor dentro de si e no mundo. Uma ferramenta para que as famílias transmitam esses valores às crianças. 

6. Devocional mulheres

&#8220;Devocional mulheres&#8221; é um guia espiritual transformador para cristãs que desejam fortalecer a fé e renovar o relacionamento com Deus (Imagem: Divulgação | Editora Vida)
“Devocional mulheres” é um guia espiritual transformador para cristãs que desejam fortalecer a fé e renovar o relacionamento com Deus Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Vida
Escrito por Viviane Martinello, este é um guia espiritual transformador para cristãs que desejam fortalecer a fé e renovar o relacionamento com Deus. O devocional oferece 365 dias de reflexões baseadas na Palavra, com lições de coragem, perseverança e amadurecimento espiritual. Com orações, ensinamentos e espaço para anotações pessoais, a obra inspira mulheres a superarem desafios cotidianos e cultivarem uma rotina espiritualmente saudável.

7. Bom dia, Campeão

&#8220;Bom dia, Campeão&#8221; oferece práticas bíblicas para edificar a alma, técnicas de alta performance e inspirações de grandes esportistas (Imagem: Divulgação | Editora Sol a Ideia)
“Bom dia, Campeão” oferece práticas bíblicas para edificar a alma, técnicas de alta performance e inspirações de grandes esportistas Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Sol a Ideia
Uma combinação de fé, ciência e histórias de superação para transformar a rotina espiritual e mental do leitor. Escrito por Gleison Bremer, jogador brasileiro do time Juventus, e Thiago Linhares, especialista em psicologia esportiva e coach de atletas, o livro oferece práticas bíblicas para edificar a alma, técnicas de alta performance e inspirações de grandes esportistas. Ideal para quem busca alcançar excelência em todas as áreas da vida, fundamentado na Palavra de Deus.

8. Conversa com Deus Pai

&#8220;Conversa com Deus Pai&#8221; propõe 365 reflexões diárias que trazem acolhimento e conforto para a alma (Imagem: Divulgação | Principis)
“Conversa com Deus Pai” propõe 365 reflexões diárias que trazem acolhimento e conforto para a alma Crédito: Imagem: Divulgação | Principis
Amanda Veras propõe 365 reflexões diárias que trazem acolhimento e conforto para a alma. Mergulhe em um diálogo íntimo e espiritual com Deus neste livro inspirador, repleto de mensagens que tocam o coração e conduzem à paz interior. Cada página oferece uma jornada de autoconhecimento, proporcionando momentos de introspecção e conexão profunda com o divino.

9. Entidades da umbanda

&#8220;Entidades da umbanda&#8221; mergulha na riqueza das entidades da umbanda, explorando seus mistérios, sua conexão com o plano espiritual e seu papel transformador na vida dos praticantes (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)
“Entidades da umbanda” mergulha na riqueza das entidades da umbanda, explorando seus mistérios, sua conexão com o plano espiritual e seu papel transformador na vida dos praticantes (Imagem: Divulgação | Editora Citadel) Crédito:
A umbanda é uma teia viva de saberes ancestrais, em que cada entidade ― Caboclos, Pretos-Velhos, Erês, Exus e Pombagiras ― atua como guia espiritual em nossa jornada de cura e evolução. Este livro mergulha na riqueza dessas entidades, explorando seus mistérios, sua conexão com o plano espiritual e seu papel transformador na vida dos praticantes.

10. Fé & esperança para cada dia

Em &#8220;Fé &amp; esperança para cada dia&#8221;, o pastor Flávio Valvassoura convida o leitor a embarcar em uma jornada de renovação espiritual e descoberta interior (Imagem: Divulgação | Editora Citadel)
Em “Fé & esperança para cada dia”, o pastor Flávio Valvassoura convida o leitor a embarcar em uma jornada de renovação espiritual e descoberta interior (Imagem: Divulgação | Editora Citadel) Crédito:
Nesta obra, o pastor Flávio Valvassoura convida o leitor a embarcar em uma jornada de renovação espiritual e descoberta interior. Com uma vasta experiência em liderança e desenvolvimento pessoal, o autor oferece uma coleção de devocionais diários que irão nutrir sua alma e fortalecer sua fé.

11. A jornada do povo de Deus

Em &#8220;A jornada do povo de Deus&#8221;, a historiadora Jandyra Stahlschmidt Cantu narra a história dos judeus, desde sua formação até a contemporaneidade (Imagem: Divulgação | Editora Palavra e Profecia)
Em “A jornada do povo de Deus”, a historiadora Jandyra Stahlschmidt Cantu narra a história dos judeus, desde sua formação até a contemporaneidade (Imagem: Divulgação | Editora Palavra e Profecia) Crédito:
Neste livro, a historiadora Jandyra Stahlschmidt Cantu narra a história dos judeus, desde sua formação até a contemporaneidade. Em ordem cronológica, atravessa as 12 tribos de Israel, as Cruzadas, a Inquisição, o retorno à Terra Prometida e a fundação do Estado moderno de Israel. Entre as páginas, mostra ainda a força da identidade judaica e a continuidade das tradições.

12. Chico Xavier e suas experiências no Santa Esmeralda

Em &#8220;Chico Xavier e suas experiências no Santa Esmeralda&#8221;, Juliana Magalhães transmite o relato do importante médium brasileiro sobre suas experiências e aprendizados após a morte (Imagem: Divulgação | Juliana Magalhães)
Em “Chico Xavier e suas experiências no Santa Esmeralda”, Juliana Magalhães transmite o relato do importante médium brasileiro sobre suas experiências e aprendizados após a morte (Imagem: Divulgação | Juliana Magalhães) Crédito:
Juliana Magalhães transmite o relato do importante médium brasileiro Chico Xavier sobre suas experiências e aprendizados após a morte. A obra psicografada conta sobre a ala do plano espiritual voltado para cura, renovação e harmonização de questões físicas e psicológicas. Também traz aproximações do espiritismo com as religiões de matrizes africanas.
Por Daniela Garbez

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