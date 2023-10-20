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Boninho comenta a expulsão de Rachel Sheherazade de 'A Fazenda 15'

Diretor da Globo questionou os motivos pessoais da jornalista ao se envolver em incidente com Jenny Miranda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 13:29

O diretor Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 22
O diretor Boninho comentou a expulsão de Rachel Sheherazade Crédito: Globo
A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 tem sido um dos tópicos mais comentados nas redes sociais. Na madrugada desta sexta-feira, 20, Boninho, diretor da TV Globo, deu sua opinião sobre o ocorrido.
Em uma postagem no Instagram da colunista Fábia Oliveira, ele comentou sobre uma fala de Rachel, que teria insinuado que o motivo de sua expulsão não teria sido o divulgado pela Record. Ele escreveu: "algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas. Será?"
A reação de Boninho gerou diversas especulações entre os seguidores. Alguns sugeriram que ele poderia estar convidando Rachel para participar do BBB24, enquanto outros tentavam decifrar a mensagem por trás de suas palavras.
Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 após um incidente com Jenny Miranda. Após sua saída, a jornalista se pronunciou em suas redes sociais. Ela mencionou que falaria sobre as razões de sua saída do programa em breve, mas devido a questões contratuais, ainda não poderia discutir o assunto. Rachel agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio e empatia após sua expulsão.
O conflito que levou à expulsão de Sheherazade foi transmitido no programa e mostrou uma divergência entre ela e Jenny Miranda sobre as tarefas a serem realizadas na fazenda. Rachel foi designada para cuidar das ovelhas, mas recusou-se, alegando estar cansada de cuidar do lixo na semana anterior. Isso levou a uma série de desentendimentos com Jenny. A situação escalou quando Jenny confrontou Rachel na área das ovelhas, e Rachel fez um gesto com a mão no rosto de Jenny, que foi interpretado como agressão pela produção do programa. A briga foi interrompida por Lucas Souza.
Rachel chorou e afirmou que estava apenas se defendendo, enquanto Jenny disse que foi agredida. Algumas horas depois, Rachel entrou em um closet e não retornou, levando os outros participantes a notar sua ausência.
A produção do programa anunciou a expulsão de Rachel aos participantes, citando uma regra do Manual de Sobrevivência que proíbe atitudes que possam colocar em risco a integridade física de outros. Foi informado que Rachel estava fora do jogo. Devido à expulsão, a Roça da semana foi cancelada, e André, Kally e Nadja foram poupados de uma possível eliminação.

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