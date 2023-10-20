Boninho comenta a expulsão de Rachel Sheherazade de 'A Fazenda 15'

O diretor Boninho comentou a expulsão de Rachel Sheherazade Crédito: Globo

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 tem sido um dos tópicos mais comentados nas redes sociais. Na madrugada desta sexta-feira, 20, Boninho, diretor da TV Globo, deu sua opinião sobre o ocorrido.

Em uma postagem no Instagram da colunista Fábia Oliveira, ele comentou sobre uma fala de Rachel, que teria insinuado que o motivo de sua expulsão não teria sido o divulgado pela Record. Ele escreveu: "algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem pedir é uma delas. Será?"

A reação de Boninho gerou diversas especulações entre os seguidores. Alguns sugeriram que ele poderia estar convidando Rachel para participar do BBB24, enquanto outros tentavam decifrar a mensagem por trás de suas palavras.

O conflito que levou à expulsão de Sheherazade foi transmitido no programa e mostrou uma divergência entre ela e Jenny Miranda sobre as tarefas a serem realizadas na fazenda. Rachel foi designada para cuidar das ovelhas, mas recusou-se, alegando estar cansada de cuidar do lixo na semana anterior. Isso levou a uma série de desentendimentos com Jenny. A situação escalou quando Jenny confrontou Rachel na área das ovelhas, e Rachel fez um gesto com a mão no rosto de Jenny, que foi interpretado como agressão pela produção do programa. A briga foi interrompida por Lucas Souza.

Rachel chorou e afirmou que estava apenas se defendendo, enquanto Jenny disse que foi agredida. Algumas horas depois, Rachel entrou em um closet e não retornou, levando os outros participantes a notar sua ausência.