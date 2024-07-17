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Animação

Bob Esponja chega aos 25 anos longe de rótulo LGBT e atento ao meio ambiente

Desenho animado comemora um quarto de século enfrentando mudanças na televisão infantil, mas ainda muito popular
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 13:42

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Imagem de "Bob Esponja Calça Quadrada" para comemorar os 25 anos da série animada da Nickelodeon Crédito: Divulgação
Vive num abacaxi e mora no mar há 25 anos. Tempo suficiente para que Bob Esponja Calça Quadrada e sua música-tema entrassem no imaginário coletivo e fizessem do personagem animado um dos mais populares e queridos da televisão.
Lançado em 1999, o porífero amarelo, que usa gravata e gosta de caçar águas-vivas, mantém há um quarto de século uma das séries infantis de maior audiência da televisão americana, com 14 temporadas e 300 episódios lançados, inspirando ainda jogos, atrações de parques temáticos, musical da Broadway e até um restaurante em São Paulo .
Neste ano, ao celebrar o marco com "Bob Esponja Calça Quadrada" ainda no ar pela Nickelodeon, o personagem mostra resiliência enquanto símbolo da televisão tradicional e rejeitando as mudanças que a ascensão do streaming trouxe à programação infantil.
A série, afinal, segue a receita da vasta coleção de episódios, cada um com começo, meio e fim. Assim, não é necessário vê-los em sequência, numa fórmula que medalhões da TV infantil, como Craig McCracken, da concorrente Cartoon Network, passaram a rejeitar quando foram trabalhar em plataformas de streaming.
"A estrutura do nosso programa não mudou, e não importa o que aconteça no mundo, nós podemos dar um jeito. E o jeito é manter o personagem divertido. É nossa meta porque isso caminha junto com a popularidade", diz Vincent Waller, um dos vários diretores, roteiristas, produtores e animadores que já passaram pela série.
Stephen Hillenburg, o animador e biólogo marinho que criou Bob Esponja, morreu em 2018, aos 57 anos, devido a complicações causadas por uma esclerose lateral amiotrófica. Waller e Marc Ceccarelli, outro produtor que herdou o personagem, tentam preservar seu legado, com uma 15ª temporada em desenvolvimento.
Mas nem com as mudanças nos hábitos de consumo o personagem em animação 2D ficou para trás. É verdade que a audiência caiu, num movimento que castiga toda a televisão por assinatura, mas a série tenta se manter atual de outras formas.
Passou a seguir, por exemplo, a cartilha de reciclagem que tomou conta do audiovisual, com dois programas derivados, "Kamp Koral" e "O Show do Patrick Estrela", ambos de 2021. Há ainda um novo filme, "A Missão de Sandy Bochechas", que chega justamente à Netflix, em animação 3D, no dia 2 de agosto.
Bob Esponja também tenta mostrar sintonia com os novos tempos por meio daquilo que diz. Ele é hoje uma figura importante para conscientizar crianças e adultos sobre a necessidade de preservar o meio ambiente, em especial os oceanos. O tema já foi abordado em episódios, de forma sutil, e está presente em livros, clipes musicais e campanhas na internet.
"Stephen [Hillenburg] era um biólogo marinho, então esse é um tema importante. Eu diria que é a única mensagem da série, seja bom para o mundo. Mas não é algo que esfregamos na cara do público", diz Waller. "A série é puramente um veículo de comédia", completa Ceccarelli.
Assim, Bob Esponja talvez pareça, para alguns fãs, quadrado de outras formas. Tema controverso para o desenho, a sexualidade do personagem é questionada há anos, em especial porque sua relação com o melhor amigo, a estrela-do-mar Patrick, é bastante passional.
Questionado sobre o assunto, Hillenburg disse à Reuters, em 2005, que o considera "quase assexual" no sentido de que sua sexualidade não importa, e não de encaixá-lo na última das letrinhas de LGBTQIA+.
Em 2020, em meio à onda de diversidade na televisão, uma publicação da Nickelodeon nas redes sociais comemorou o Mês do Orgulho com uma imagem de Bob Esponja pintado com as cores do arco-íris, retomando o debate.
Agora, com ventos mais conservadores soprando sobre os Estados Unidos, Waller e Ceccarelli novamente distanciam Bob Esponja da bandeira, dizendo que ele não se importa com a sua sexualidade, e que quer apenas ter amigos. "Ele será para sempre uma criança, um ser não sexual", diz Waller.
A criança de 25 anos celebra a nova idade se afastando de polêmicas e, também, com uma programação especial. Nesta quarta-feira (17), Bob Esponja e Patrick apresentam a premiação Kids Choice Awards. Ao longo do mês, a Nickelodeon ainda exibe conteúdo exclusivo e, na San Diego Comic Con, feira de cultura pop mais importante do mundo, terá um painel comemorativo.

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