Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irmãs

BBB 25: 7 curiosidades sobre Gracyanne Barbosa e Giovanna

Veja fatos sobre as irmãs que disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 16:00

Gracyanne Barbosa e Giovanna compartilham trajetórias diferentes, mas gostos semelhantes (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)
Gracyanne Barbosa e Giovanna compartilham trajetórias diferentes, mas gostos semelhantes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Rede Globo
O terceiro paredão do BBB 25, que marca o fim das duplas, está formado. Dessa vez, Gracyanne Barbosa, Giovanna, bem como os irmãos Diego e Daniele Hypolito, disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil, e somente um participante será eliminado. Indicadas pela casa com quatro votos, as irmãs até tentaram se livrar da berlinda na prova bate e volta, mas perderam a prova.
Agora, quem decide o destino das sisters no reality show é o público. Por isso, a seguir, confira 7 curiosidades sobre Gracyanne Barbosa e Giovanna!

Veja Também

Conheça os signos dos participantes do Camarote do BBB 25

1. Sul-mato-grossenses

Nascidas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, vem de uma família humilde. A proximidade entre elas nem sempre foi tão forte. Isso porque elas são irmãs por parte de mãe, e não tiveram uma conexão até a caçula completar 10 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro, onde Gracyanne vivia com o ex-marido Belo. “A Gra sempre cuidou de mim como uma mãe e uma melhor amiga. Morar com ela e com o Belo foi fundamental para as oportunidades que eu tive”, contou Giovanna em entrevista à revista Quem.

2. Dificuldades antes da fama

Aos 16 anos, a musa fitness Gracyanne Barbosa decidiu tentar a sorte no Rio de Janeiro, com apenas R$ 300 no bolso. O objetivo era encontrar um emprego na cidade e cursar Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o que acabou acontecendo posteriormente. No entanto, até que a conquista viesse, ela passou por momentos difíceis. Um deles foi ser despejada e passar fome após ter que escolher entre bancar o material da faculdade ou ter onde dormir e almoçar.
No BBB 25, a modelo relembrou o momento e emocionou os brothers. “O sonho da minha vida era trazer minha família para o Rio. Mas minha família não podia saber que eu estava passando fome; minha mãe nunca soube; soube disso agora que já falei em outras entrevistas e tô falando aqui. Eu ligava para ela e dizia: ‘Está tudo ótimo’, mas eu não tinha onde dormir”.

3. Jornada até o estrelato

Após enfrentar momentos difíceis, dividindo seu tempo entre estudar, trabalhar limpando academia e o albergue em que morava, aos 17 anos, Gracyanne foi convidada para integrar o grupo Tchakabum como dançarina. Na equipe, ganhou notoriedade, posou para a revista Playboy e desfilou em escolas de samba, em que segue até hoje. Giovanna, por sua vez, ganhou destaque ao compartilhar seu dia a dia nas redes sociais, dividindo com a irmã a paixão por atividades físicas.

4. Alimentação e bebidas alcoólicas

Por compartilharem o amor por atividades físicas, as irmãs mantêm uma dieta regrada. A musa fitness, por exemplo, consome 40 ovos por dia e não come gordura. Giovanna, por sua vez, não bebe bebida alcoólica e se diz uma aspirante ao mundo fitness. “Acredito que as pessoas me enxergam com uma menina carinhosa, prestativa, um pouco careta, porque eu não bebo, não fumo. Sou atenciosa, preocupada com a minha família e bem-estar dos meus amigos”, contou a sister ao portal Gshow.
As irmãs já confirmaram publicamente que fizeram alguns procedimentos estéticos (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)
As irmãs já confirmaram publicamente que fizeram alguns procedimentos estéticos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

5. Cirurgias estéticas e de saúde

As irmãs já confirmaram publicamente que fizeram procedimentos estéticos no rosto, além de colocar prótese de silicone nos seios. Entre algumas das cirurgias plásticas realizadas por Gracyanne, está a redução das bochechas, adenoide, desvio de septo e rinoplastia, esse último feito também pela irmã. Além disso, Giovanna fez uma cirurgia ortognática para corrigir apneia, respiração e mastigação.

6. Amor pelos animais

Além das atividades físicas, as sisters também dividem o amor pelos animais. Ao passo que Gracyanne tem 3 cachorros e 2 gatos, que representam apoio emocional e afetivo para ela. Giovanna, por outro lado, atua como médica-veterinária de animais de pequeno porte e luta pela causa animal, compartilhando os seus atendimentos em um perfil no Instagram.
“Eu sempre gostei de animais. Lá em casa a gente sempre teve bicho. Nós temos 5 cachorros e 2 gatos atualmente. Sempre tive muito cuidado com eles desde pequenininha. É uma profissão que sou completamente apaixonada”, revelou a participante ao Gshow.

7. Prêmio de 3 milhões

Se conquistarem o prêmio do BBB 25, a dupla pretende dar um destino diferente para o dinheiro. Gracyanne sonha em abrir uma rede de academias para ajudar quem deseja seguir o mesmo estilo de vida que ela, além de comprar uma casa própria. Giovanna, por sua vez, quer investir o valor na causa animal. “Não é fácil a vida de veterinária. São portas que vão abrir. Até mesmo na causa animal. Nosso propósito de trabalho e de vida. O prêmio vai ser nosso maior objetivo”, contou ao Gshow.

Veja Também

Paredão do 'BBB 25' terá as duplas Diego/Daniele e Gracyanne/Giovanna

BBB 25: 7 curiosidades sobre a dupla Aline e Vinícius

Fomos para o paredão por causa da Gracyanne, diz Arleane após eliminação no BBB 25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB gracyanne barbosa big Brother Brasil BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?
As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados