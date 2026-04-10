Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Arte e cultura

Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²

Mural coletivo destaca identidade de Caratoíra e transforma luto em homenagem à comandante Dayse Barbosa, que morta foi morta na região
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 10:36

Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m² Crédito: Leandro Mello
A comunidade de Caratoíra, em Vitória, ganhou novos contornos e cores nos últimos dias. O bairro se transformou em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto com a criação de um painel de 1.600 metros quadrados que retrata, de forma sensível, a memória, a identidade e a história de quem vive ali.
A obra, assinada pelo artista negro Nico e realizada pelo projeto Vizinho da Arte, é considerada a maior intervenção artística já feita na região. Mais do que um mural, o espaço se tornou um ponto de encontro entre passado e presente, reunindo referências afetivas e culturais que ajudam a contar a trajetória da comunidade.
Projeto leva arte e memória para ruas de Caratoíra
Projeto leva arte e memória para ruas de Caratoíra Crédito: Leandro Mello
A ideia nasceu de uma conversa entre o artista e Leandro Mello, presidente do Vizinho da Arte. “Eu falei que precisava relatar a história da nossa comunidade em um mural, em um painel a céu aberto aqui em Caratoíra. A partir disso, Nico criou esse desenho”, conta Leandro.
Segundo ele, o processo foi coletivo desde o início, com diálogo direto com os moradores para que a obra refletisse, de fato, o cotidiano local. E isso aparece nos detalhes.
Entre as cenas retratadas estão um menino tomando banho de maré, uma senhora carregando uma bacia de peixe e um barco onde um homem toca violão. “Trouxemos a história da comunidade por meio de figuras representativas”, explica Leandro.
O envolvimento dos moradores foi um dos pontos altos do projeto. Em pleno início de semana, mais de 15 pessoas da própria comunidade participaram ativamente da pintura. “Foi sensacional ver esse engajamento. São 1.600 metros quadrados de painel, e a comunidade contribuiu diretamente para que isso se tornasse realidade”, destaca.
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m² Crédito: Leandro Mello
Durante o desenvolvimento da obra, no entanto, um acontecimento trágico marcou a região: o assassinato da comandante da Guarda de Vitória, Dayse Barbosa, que também era moradora da Grande Santo Antônio. O impacto foi imediato e atravessou o processo criativo. Em meio ao luto, a comunidade decidiu transformar a dor em homenagem.
“No meio do projeto, houve uma mudança de rota. A Daisy era uma pessoa muito próxima de nós, e o crime aconteceu perto da nossa comunidade. Isso gerou um impacto muito grande, então decidimos eternizar a memória dela dentro do próprio mural”, relata Leandro.
Mural coletivo destaca identidade de Caratoíra
Mural coletivo destaca identidade de Caratoíra Crédito: Leandro Mello
Além da valorização cultural, a iniciativa também aponta para um novo olhar sobre o território. O projeto Vizinho da Arte tem atuado com foco no turismo de base comunitária no Espírito Santo, buscando evidenciar as potencialidades das periferias. Em Caratoíra, essa proposta ganha forma ao transformar o bairro em um espaço de visitação, pertencimento e reconhecimento.
Para quem quiser visitar, o painel está localizado na Rua Orlando Bonfim, nº 541, no bairro Caratoíra, em Vitória.

Veja Também

Formemus abre inscrições para artistas e divulga datas da edição de 2026

Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Cultura Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados