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Baby Shark é 1° vídeo a atingir 10 bilhões de visualizações no Youtube

Família de tubarões já era a mais vista da plataforma desde 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 09:17

Vídeo Baby Shark é 1º a atingir 10 bilhões de visualizações no Youtube
Vídeo Baby Shark é 1º a atingir 10 bilhões de visualizações no Youtube Crédito: Reprodução/Youtube/ Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories
Sucesso entre as crianças, o vídeo Baby Shark Dance se tornou o primeiro a bater a marca de 10 bilhões de visualizações no YouTube. "Hoje nós entramos para a história", celebrou o perfil oficial da empresa sul-coreana Pinkfong, criadora da franquia, nesta quinta-feira (13).
Publicado em junho de 2016, o vídeo já tinha se tornado o mais visto da plataforma em novembro de 2020, na época superando "Despacito", sucesso mundial do porto-riquenho Luis Fonsi. Segundo o site da Billboard, ele continua a ser o segundo vídeo mais visto, agora com 7,7 bilhões de visualizações.
"Estamos muito satisfeitos em anunciar que nosso amado Baby Shark registrou outro marco notável", disse Kim Min-seok, CEO da Pinkfong, segundo a publicação. Foi uma jornada verdadeiramente significativa, e mal podemos esperar para apresentar as novas aventuras do Baby Shark", completou ele.
Baby Shark conta a história de uma família de tubarões e entrou para o Billboard Hot 100 na 32ª posição, em 2019. Há um grande número de variações da canção original, incluindo uma versão em que um surfista perde um braço para o tubarão e outra em que o protagonista morre.
Com o sucesso do vídeo, foi criada até turnê com espetáculos musicais baseados em alguns países, como Estados Unidos e no Canadá. Também foi criada uma série, a "Baby Shark: o Grande Show!", no canal pago Nickelodeon.

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