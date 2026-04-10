Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde

Atuando com um time formado por reservas, o Rio Branco perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue líder na Copa Verde 2026. No jogo de encerramento da terceira rodada do Grupo Centro-Oeste A, realizado no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Capa-Preta ficou no empate de 1 a 1 com o Operário-MS. O time sul-mato-grossense abriu o placar, mas o atacante Braga deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo.
Com o empate, o Rio Branco chegou aos sete pontos ganhos, em três jogos, e se manteve na liderança do grupo. O Operário, com o 1 a 1, alcançou os mesmos quatro pontos de Vila Nova, Araguaína e Capital-DF. No entanto, pelos critérios de desempate, o time do Mato Grosso do Sul aparece na quinta colocação da chave.
A Copa Verde prossegue no próximo meio de semana com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Rio Branco-ES enfrenta o Araguaína, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. Na quinta, às 20h30, o Operário-MS recebe o Primavera-MT, no Jaques da Luz, em Campo Grande.
O jogo
O Operário-MS começou melhor a partida e se manteve mais no campo de ataque até conseguir o seu gol. Alex Choco, em sua estreia, marcou após rebote de Gabriel Bernard no chute de Robinho aos 30. A vantagem durou pouco, aos 34, Neto Oliveira recuperou um bola na entrada da área e passou para Braga empatar o jogo para o Rio Branco.
Na etapa final foi o time capixaba quem teve a iniciativa e quase virou no primeiro minuto, quando Murilo Henrique acertou o travessão. Melhor, o Capa-Preta criou outras duas boas chances, antes do minuto 20, mas parou na falta de pontaria e na defesa do goleiro Luiz Felipe. No fim do jogo, o Brancão ainda teve uma oportunidade clara de vencer o jogo, quando Luiz Felipe saiu da área e Rafael Pacheco perdeu o gol sem goleiro. Nos acréscimos, o jovem volante Edmilson recebe dois cartões amarelos, é expulso, mas o jogo termina empatado.