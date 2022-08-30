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No Brasil

Axl Rose cumprimenta fãs ao chegar em Manaus para show

Apresentação na capital amazonense abre a turnê 'Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!' na América do Sul
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 18:26

Axl Rose cumprimenta fãs ao chegar em Manaus
Axl Rose cumprimenta fãs ao chegar em Manaus Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Os integrantes da banda Guns N Roses desembarcaram em Manaus, na tarde da última segunda-feira, 29, três dias antes do show pela turnê Guns N Roses Are F N Back!. Essa é a décima vinda do grupo ao Brasil, mas a primeira apresentação na capital do Amazonas. Eles se hospedaram no Juma Ópera Hotel, no centro da cidade. Ao chegar no local, o vocalista Axl Rose cumprimentou seus fãs.
Vários vídeos que estão circulando na web nesta terça-feira, 30, mostram o líder da banda conversando com admiradores, bastante animado.
A banda está na cidade, onde começa uma série de shows pelo Brasil antes e depois do Rock in Rio 2022. Além de Manaus (e do festival), Axl Rose, Slash e Duff McKagan se apresentam em Recife (4/9), Goiânia (11/9), Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e Porto Alegre (26/9). A turnê viaja pela América do Sul, com 14 shows no total.

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