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Carolina Dieckmann diz que nunca posou nua devido a sonho com 'homem que lembrava Deus'

Atriz planejava ensaio fotográfico com 17 anos, antes da maioridade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 18:14

A atriz Carolina Dieckmann, 43, contou em entrevista ao PocCast o motivo de nunca ter protagonizado um ensaio nu
A atriz Carolina Dieckmann, 43, contou em entrevista ao PocCast o motivo de nunca ter protagonizado um ensaio nu Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
A atriz Carolina Dieckmann, 43, contou em entrevista ao PocCast o motivo de nunca ter protagonizado um ensaio nu para uma revista masculina. A artista afirmou que começou a receber os convites para posar nua antes da maioridade, e chegou a cogitar a possibilidade, mas que desistiu após um sonho.
"Eu decidi que queria posar nua. Jovem, né? Tinha 17 anos, não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada! Aí falei com a minha empresária na minha época e ela começou a negociar. Na verdade, eu ia fazer as fotos com 17, mas ia sair só com 18. Acho até que é errado isso", relembrou, em conversa com Rafael Uccman e Lucas Guedez.
"Aí marcamos uma assinatura de contrato. Na noite anterior, eu sonhei com um homem de barba branca, que me lembrava Deus, dizendo para mim: 'Carol, você não vai posar nua, e um dia você vai entender porque não posou nua'", completou a artista.
A atriz contou que após o sonho, sua empresária mandou suspender as negociações e que hoje entende que a decisão foi certa. "Eu ia posar nua porque todo mundo posava na época, mas hoje não seria algo que eu ia gostar de ter feito. Olhando hoje, não tem nada a ver com a minha história. Assim como colocar silicone", completou ela, lembrando a cirurgia estética.
Em março deste ano, a atriz se submeteu a cirurgia de explante (retirada) de silicone dos seios. Em um texto para o portal Mina Bem-Estar ela conta que colocou o silicone há 13 anos após amamentar seu segundo filho José Worcman.
"Hoje, eu sei que me faltava um significado ou, pelo menos, o entendimento dele. Mas, naquele 2008, preenchida de ausências, e de um desejo de ser como antes, coloquei silicone", admite a atriz. Dieckmann diz que gostou muito do resultado do implante de silicone com próteses pequenas e que quase não se notava. "E além do mais, ficou lindo, que mal pode haver nisso?", pergunta a atriz.
Apesar disso, ela revela que quanto mais madura ficava, mais não reconhecia seu corpo e decidiu fazer o explante. "Isso porque, apesar de ter ficado satisfeita com o resultado externo, ele nada tinha a ver com quem eu era internamente. Não me representava."

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