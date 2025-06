Luto

Ator de 'Lilo & Stitch' morre duas semanas após levar família para assistir ao filme

David Hekili Kenui Bell, que interpretou um personagem que vende raspadinha, não teve a causa da morte divulgada

O ator havaiano David Hekili Kenui Bell, que participou do live-action de "Lilo & Stitch", morreu neste domingo (15). A informação foi confirmada pela irmã do artista, que não revelou a causa da morte.>

"É com o coração pesado que informo que o meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso pai celestial", escreveu Jalene Kanani Bell, no Facebook.>