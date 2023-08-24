Ator de How To Get Away With Murder e namorada são roubados no RJ

Alfred Enoch e namorada são assaltados no Rio em noite de celebração do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro Crédito: Instagram/@moncits

O ator Alfred Enoch e sua namorada, Mona Godfrey, foram roubados na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 23. O casal, que mora em Londres, na Inglaterra, veio ao Brasil para participar da cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, promovido pela Academia Brasileira de Cinema. O ator concorreu ao prêmio de melhor ator pela atuação no filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos.

Nesta quinta-feira, 24, a professora de ioga se pronunciou sobre o roubo em seu perfil no Instagram. "Para minha família e amigos, não tenho telefone. Um dia de volta à cidade e fui assaltada a caminho de um evento esta noite", escreveu Mona ao dizer que substituir o seu telefone e restabelecer o número não será fácil já que está fora do Reino Unido. Mona pontuou que deve voltar no início de setembro.

"Estou bem - sempre um choque e nunca agradável - mas triste por ter perdido algumas das minhas fotos e vídeos [...] todos podemos agradecer a A [Alfred Enoch] por me impedir de correr atrás do cara (e depois me dando muito amor)", acrescentou.

O furto aconteceu assim que os dois chegaram ao local do evento. Mona estaria com o vidro do carro aberto, ao lado do artista, quando pegaram o celular dela. A informação foi divulgada pelo UOL.

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