Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Ator de How To Get Away With Murder e namorada são roubados no RJ
Polícia

Ator de How To Get Away With Murder e namorada são roubados no RJ

Casal estava a caminho da cerimônia de premiação do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 12:01

Alfred Enoch e namorada são assaltados no Rio em noite de celebração do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro
Alfred Enoch e namorada são assaltados no Rio em noite de celebração do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro Crédito: Instagram/@moncits
O ator Alfred Enoch e sua namorada, Mona Godfrey, foram roubados na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 23. O casal, que mora em Londres, na Inglaterra, veio ao Brasil para participar da cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, promovido pela Academia Brasileira de Cinema. O ator concorreu ao prêmio de melhor ator pela atuação no filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos.
Nesta quinta-feira, 24, a professora de ioga se pronunciou sobre o roubo em seu perfil no Instagram. "Para minha família e amigos, não tenho telefone. Um dia de volta à cidade e fui assaltada a caminho de um evento esta noite", escreveu Mona ao dizer que substituir o seu telefone e restabelecer o número não será fácil já que está fora do Reino Unido. Mona pontuou que deve voltar no início de setembro.
"Estou bem - sempre um choque e nunca agradável - mas triste por ter perdido algumas das minhas fotos e vídeos [...] todos podemos agradecer a A [Alfred Enoch] por me impedir de correr atrás do cara (e depois me dando muito amor)", acrescentou.
O furto aconteceu assim que os dois chegaram ao local do evento. Mona estaria com o vidro do carro aberto, ao lado do artista, quando pegaram o celular dela. A informação foi divulgada pelo UOL.

QUEM É ALFRED ENOCH?

Filho de uma brasileira, a médica Etheline Margareth Lewis Enoch, com o ator britânico William Russell, Alfred Enoch é conhecido por seu papel no filme Harry Potter e na série How to Get Away with Murder. O ator anglo-brasileiro também foi protagonista do filme Medida Provisória, ao lado da atriz Taís Araújo.

Veja Também

Fãs de Taylor Swift encaram chuva e assalto em acampamento no Allianz

Pai de MC Gui diz ter vivido momentos de terror durante assalto

Repórter da Record sofre tentativa de assalto durante gravação e pede ajuda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Polícia Civil Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Morre filho de Chico Anysio e irmãos de despedem: 'vai jogar botão com papai'
Morre filho de Chico Anysio e irmãos de despedem: 'vai jogar botão com papai'
Imagem de destaque
O rumo e o ritmo de Ricardo Ferraço, novo governador do ES
Imagem de destaque
Ataque de Teerã atinge refinaria no Kuwait; Trump ameaça destruir pontes e usinas no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados